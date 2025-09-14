₹14 हजार से कम में खरीदें सैमसंग का स्मार्ट टीवी, LG की कीमत मात्र ₹9999, कमाल के हैं फीचर amazon deal offering samsung smart tv under rupees 14000 price of lg is just rupees 9999, Gadgets Hindi News - Hindustan
amazon deal offering samsung smart tv under rupees 14000 price of lg is just rupees 9999

₹14 हजार से कम में खरीदें सैमसंग का स्मार्ट टीवी, LG की कीमत मात्र ₹9999, कमाल के हैं फीचर

नया स्मार्ट टीवी लेने का मन बना रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। इस डील में आप 14 हजार रुपये से कम में सैमसंग का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि अमेजन पर मात्र 9999 रुपये में एलजी का भी टीवी मिल रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:49 AM
नया स्मार्ट टीवी लेने का मन बना रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। इस डील में आप 14 हजार रुपये से कम में सैमसंग का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि अमेजन पर मात्र 9999 रुपये में एलजी का भी टीवी मिल रहा है। आप इन टीवी को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फीचर्स की बात करें, तो इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और साउंड मिलेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

₹14 हजार से कम में खरीदें सैमसंग का स्मार्ट टीवी, LG की कीमत मात्र ₹9999, कमाल के हैं फीचर

LG 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32LQ643BPTA (Black)

एलजी के इस स्मार्ट एलईडी टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। टीवी पर कंपनी 499 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो एलजी के इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा।

दमदार आवाज के लिए टीवी में कंपनी 2.0 चैनल स्पीकर और एआई साउंड के साथ 16 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। टीवी का बेजललेस डिजाइन इसके लुक को और शानदार बना देता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, बिल्ट-इन वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। यह टीवी एक साल की वॉरंटी के साथ आता है।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

सैमसंग का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 13990 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर कंपनी 699 रुपये का कैशबैक दे रही है। यह टीवी 2670 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग का यह टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आता है। इसमें आपको 50Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। सैमसंग का यह टीवी हाइपर रियल पिक्चर इंजन, HDR 10+ और माइक्रो डिमिंग प्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

टीवी की साउंड क्वॉलिटी को Q-Symphony और अडैप्टिव साउंड और जबर्दस्त बना देते हैं। सैमसंग का यह टीवी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक्सटर्नल स्पीकर को भी सपोर्ट करता है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको इस टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

