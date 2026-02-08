सैमसंग का फोन हुआ 10 हजार रुपये सस्ता, मोटोरोला पर सीधे 10500 रुपये का डिस्काउंट, मची लूट

संक्षेप: अमेजन की डील में सैमसंग और मोटोरोला के फोन बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ऑफर में आप मोटोरोला को 10500 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, सैमसंग पर इस सेल में 10 हजार रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

यूनीक और स्टाइलिश फोन लेने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में आपके लिए दो बेहतरीन ऑप्शन है। इन फोन का नाम- Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G और Motorola Razr 60 Ultra है। खास बात है कि अमेजन इंडिया पर सैमसंग का फ्लिप फोन 10 हजार रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। वहीं, मोटोरोला पर 10500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अमेजन की डील में आप इन फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन डिवाइसेज पर दिए जा रहे ऑफर के बारे में।

Motorola razr 60 Ultra 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटनरल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 79999 रुपये है। 28 फरवरी तक आप इस फोन को 10500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। फोन पर 41100 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO मेन डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। यह QuickView pOLED LTPO डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलेगा। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G



8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 89999 रुपये है। फोन पर 28 फरवरी तक 10 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस फोन को आप 4499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 49,100 रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex मेन डिस्प्ले दे रही है। डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

फोन में ऑफर किए जा रहे कवर डिस्प्ले का साइज 3.4 इंच है। यह एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 भी ऑफर कर रही है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इसमें Exynos 2400 चिपसेट देखने को मिलेगा।