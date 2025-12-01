₹15 हजार से कम में मिल रहे सैमसंग और एलजी के टीवी, सबसे सस्ता 5999 का, 65% तक का डिस्काउंट

संक्षेप: डील में आप 15 हजार रुपये से कम की कीमत में सैमसंग और एलजी के टीवी को खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में VW का भी एक टीवी है, जो MRP पर 65% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसे आप मात्र 5999 रुपये में खरीद सकते हैं।

15 हजार से कम की कीमत में नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। डील में आप 15 हजार रुपये से कम की कीमत में सैमसंग और एलजी के टीवी को खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में VW का भी एक टीवी है, जो MRP पर 65% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसे आप मात्र 5999 रुपये में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन्हें आप एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनस डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

LG 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32LM563BPTC (Dark Iron Gray) एलजी के इस टीवी का MRP 21,990 रुपये है। डील में यह 38 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 13590 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर कंपनी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है। इसे आप 679 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इस टीवी में आपको दमदार डॉल्बी साउंड मिलेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL इस टीवी का MRP 17900 रुपये है, लेकिन अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में यह 25 पर्सेंट छूट के बाद 13490 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर कंपनी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। आप इसे 674 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी शानदार Q-Symphony साउंड के साथ आता है।

VW (Vision World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) इस टीवी का MRP 16999 रुपये है। अमेजन की डील में यह टीवी 65 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 5999 रुपये में मिल रहा है। टीवी को आप 299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। बेगद किफायती दाम वाला यह टीवी फ्रेमलेस डिजाइन और क्वॉड-कोर प्रोसेसर से लैस है।

इन टीवी पर भी बंपर ऑफर