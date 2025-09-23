120W की चार्जिंग वाले वॉटरप्रूफ फोन पर अमेजन की जबर्दस्त डील, सीधे 5 हजार रुपये कम हुई कीमत

यह धमाकेदार डील 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले Realme GT 7 Pro पर दी जा रही है। फोन की कीमत 49999 रुपये है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इस फोन को 5 हजार रुपये से कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

वॉटरप्रूफ फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले Realme GT 7 Pro पर दी जा रही है। फोन की कीमत 49999 रुपये है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इस फोन को 5 हजार रुपये से कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

कंपनी इस फोन पर 2499 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 44050 तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

रियलमी GT 7 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन रियलमी GT 7 प्रो में आपको 2780X1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO OLED Plus डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए रियलमी के इस फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5800mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।

