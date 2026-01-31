50MP के तीन कैमरे, 7000mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन हुआ ₹4 हजार सस्ता, आखिरी मौका
12जीबी रैम, 7000mAh की पावरफुल बैटरी वाला पावरफुल फोन iQOO 15 बंपर डील में मिल रहा है। अमेजन की खास डील में आप इसे 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक ऑफर भी दे रही है।
12जीबी रैम, तगड़ा कैमरा सेटअप और पावरफुल बैटरी वाला पावरफुल फोन तलाश रहे हैं, तो iQOO 15 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन डील में बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 72998 रुपये है। अमेजन की आज खत्म होने वाली बंपर डील में आप इस फोन को 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3649 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
आइकू 15 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
आइकू के इस स्मार्टफोन में आपको 6.85 इंच का 2K+ डिस्प्ले मिलेगा। इस कर्व्ड 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। यह डिस्प्ले 6000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 512जीबी UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन के बैक पैनल पर आपको लईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।
इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, जीपएस और यूएसबी टाइप-C 3.2 जेन 1 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
