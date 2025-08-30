50MP के सेल्फी कैमरा वाले वॉटरप्रूफ फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, 31 अगस्त तक बंपर डील amazon deal offering rupees 3000 flat discount on Vivo V50 5G offer ending on 31st august, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal offering rupees 3000 flat discount on Vivo V50 5G offer ending on 31st august

50MP के सेल्फी कैमरा वाले वॉटरप्रूफ फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, 31 अगस्त तक बंपर डील

IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग वाला Vivo V50 5G अमेजन पर 3 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 6000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 01:59 PM
share Share
Follow Us on

50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की शानदार डील आपके लिए ही है। यह डील Vivo V50 5G पर दी जा रही है। डील में आप इस फोन को शानदार फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 34999 रुपये है। ऑफर में आप इस फोन को 3 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर दिया जा रहा यह ऑफर 31 अगस्त तक लाइव रहेगा।

50MP के सेल्फी कैमरा वाले वॉटरप्रूफ फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, 31 अगस्त तक बंपर डील

आप इस फोन को 1749 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 32500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो V50 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

वीवो का यह फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन में कंपनी 6.77 इंच ता फुल एचडी+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दिया गया यह डिस्प्ले 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन OIS कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए भी आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:108MP कैमरा वाले तीन किफायती 5G स्मार्टफोन, सबसे सस्ता मात्र 9999 रुपये का

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/NSA, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, ब्लूटूथ 5.4 और यूएसबी टाइप-C 2.0 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Loading Suggestions...
Vivo Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.