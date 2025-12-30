Hindustan Hindi News
सैमसंग का न्यू ईयर गिफ्ट, अब यह फोन हुआ 12 हजार रुपये सस्ता, हर कोई चाहता है खरीदना

सैमसंग का न्यू ईयर गिफ्ट, अब यह फोन हुआ 12 हजार रुपये सस्ता, हर कोई चाहता है खरीदना

संक्षेप:

सैमसंग के इस फोन पर दी जा रही यह धमाकेदार डील अमेजन इंडिया पर लाइव है। डील में आप इस शानदार फोन को 12 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Dec 30, 2025 12:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग ने यूजर्स को तगड़ा गिफ्ट दिया है। कंपनी अपने पॉप्युलर स्मार्टफोन- Samsung Galaxy Z Fold7 5G पर सीधे 12 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। यह धमाकेदार डील अमेजन इंडिया पर लाइव है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 1,74,999 रुपये है। डील में आप 31 दिसंबर तक Samsung Galaxy Z Fold7 5G को 12 हजार रुपये के फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह ऑफर ऐक्सिस बैंक और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले नॉन-ईएमएआई ट्रांजैक्शन के लिए है।

कंपनी इस फोन पर 8749 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोल्डेबल फोन को शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Photo: CNET

सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1968 x 2184 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 8 इंच का QXGA+ डाइनैमिक एमोलेड 2x इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट 120Hz तक का है। यह डिस्प्ले 2600 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किया जा रहा सेकेंडरी डिस्प्ले 6.5 इंच का है। इस फुल एचडी+ डाइनैमिक एमोलेड 2x कवर डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz तक का है। फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोससेर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:गजब है यह फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेंगे दो सेल्फी कैमरा, एक लेंस 200MP का

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:10500 रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का यह स्टायलिश फोन, अमेजन की डील ने मचाई लूट

सेल्फी के लिए फोन के कवर डिस्प्ले पर 10 मेगापिक्सल और इनर डिस्प्ले पर भी 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सैमसंग का यह फोन 4400mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

(Photo: The Verge/CNET)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
