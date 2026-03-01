OnePlus फोन के लिए मची लूट, 10 हजार रुपये कम हुई कीमत, 15 मार्च तक सबसे बड़ी डील

Mar 01, 2026 09:22 am IST

OnePlus 13 को 15 मार्च तक आप 10 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर कंपनी 3149 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

OnePlus 13 पर एक बार फिर से तगड़ा ऑफर मिल रहा है। 15 मार्च तक आप इस फोन को 10 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 69999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7 हजार रुपये की छूट के बाद 62999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 15 मार्च तक 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इन दोनों ऑफर को मिलाकर फोन पर मिलने वाला टोटल डिस्काउंट 10 हजार रुपये का हो जाता है।

फोन पर कंपनी 3149 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को बंपर एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्चेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का शानदार 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100W की SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार फोन को 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज होने में 36 मिनट का समय लगता है। यह फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।