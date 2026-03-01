Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

OnePlus फोन के लिए मची लूट, 10 हजार रुपये कम हुई कीमत, 15 मार्च तक सबसे बड़ी डील

Mar 01, 2026 09:22 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OnePlus 13 को 15 मार्च तक आप 10 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर कंपनी 3149 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

OnePlus फोन के लिए मची लूट, 10 हजार रुपये कम हुई कीमत, 15 मार्च तक सबसे बड़ी डील

OnePlus 13 पर एक बार फिर से तगड़ा ऑफर मिल रहा है। 15 मार्च तक आप इस फोन को 10 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 69999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7 हजार रुपये की छूट के बाद 62999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 15 मार्च तक 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इन दोनों ऑफर को मिलाकर फोन पर मिलने वाला टोटल डिस्काउंट 10 हजार रुपये का हो जाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 13 Pro

OnePlus 13 Pro

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage

₹79999

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

19% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72997

₹89999

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

फोन पर कंपनी 3149 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को बंपर एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्चेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

oneplus 13

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का शानदार 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹82900

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

discount

15% OFF

OnePlus 13

OnePlus 13

  • checkMidnight Ocean
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
flipkart-logo

₹61900

₹72999

खरीदिये

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

discount

12% OFF

Vivo X200

Vivo X200

  • checkNatural Green
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹65999

₹74999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:90 दिन बाद कराएं मोबाइल रिचार्ज, 20GB एक्सट्रा डेटा फ्री, 2000GB स्टोरेज भी

इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100W की SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार फोन को 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज होने में 36 मिनट का समय लगता है। यह फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यह फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:मोटो का एक और नया फोन, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी, सेल्फी कैमरा 50MP का

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Oxygen OS 15 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को 4 ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच देगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax 2X2 MIMO, ब्लूटूथ 5.4, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen1 और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:तहलका मचाने आ रहा यह धांसू फोन, मिल सकती है 9000mAh की बैटरी, कैमरा 200MP का
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
OnePlus Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।