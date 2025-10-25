11,500 रुपये से कम में मिल रहा मोटोरोला का यह शानदार 5G फोन, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा
संक्षेप: फेस्टिव सेल के बाद भी अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Motorola G45 5G पर दी जा रही है। डील में यह फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है और आप इसे 11,500 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।
बजट सेगमेंट में मोटोरोला का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो फेस्टिव सेल के बाद भी अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Motorola G45 5G पर दी जा रही है। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 12999 रुपये थी। अब यह 12,440 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में फोन पर आपको 1 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा।
इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 11,500 रुपये में आपका हो सकता है। फोन पर 373 तक कैशबैक भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
मोटोरोला G45 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस स्मार्टफोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है।
प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।
यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड My UX पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। दमदार साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।
