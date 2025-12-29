Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal offering motorola 60 ultra with rupees 10500 discount offer valid till 31st december
गजब! 10500 रुपये सस्ता हुआ Motorola का यह स्टायलिश फोन, अमेजन की डील ने मचाई लूट

गजब! 10500 रुपये सस्ता हुआ Motorola का यह स्टायलिश फोन, अमेजन की डील ने मचाई लूट

संक्षेप:

मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा अमेजन पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे 10500 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। यह धमाकेदार ऑफर 31 दिसंबर तक लाइव रहेगा।

Dec 29, 2025 04:01 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512GB/1TB Storage
  • check7.0-inch foldable Display Size
amazon-logo

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

11% OFF

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹70949

₹79999

खरीदिये

स्टायलिश और यूनीक फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Motorola Razr 60 Ultra आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन इंडिया पर यह फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 79999 रुपये है। 31 दिसंबर तक आप इस फोन को 10,500 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 44450 रुपये तक के अडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO मेन डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। यह QuickView pOLED LTPO डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:जियो की कीमत में ज्यादा डेटा दे रही यह कंपनी, 20 से अधिक ओटीटी ऐप भी फ्री

फोन 16जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी UFS 4.0 के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला के इस फ्लिप फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47988

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:40 इंच तक की साइज वाले तीन शानदार एलईडी टीवी, कीमत 11 हजार रुपये से कम

फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। ओएस की जहां तक है, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 15 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

