गजब! 10500 रुपये सस्ता हुआ Motorola का यह स्टायलिश फोन, अमेजन की डील ने मचाई लूट
मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा अमेजन पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे 10500 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। यह धमाकेदार ऑफर 31 दिसंबर तक लाइव रहेगा।
स्टायलिश और यूनीक फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Motorola Razr 60 Ultra आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन इंडिया पर यह फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 79999 रुपये है। 31 दिसंबर तक आप इस फोन को 10,500 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 44450 रुपये तक के अडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO मेन डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। यह QuickView pOLED LTPO डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक ऑफर किया जा रहा है।
फोन 16जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी UFS 4.0 के स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला के इस फ्लिप फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।
फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। ओएस की जहां तक है, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 15 पर काम करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।