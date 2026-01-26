Hindustan Hindi News
MRP से 60% तक सस्ते हुए टीवी, कीमत अब 10 हजार रुपये से कम, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा

संक्षेप:

अमेजन की खास डील में टीवी MRP से 60% तक सस्ते में मिल रहे हैं। अब इन टीवी की कीमत 10 हजार रुपये से कम हो गई है। आप इन टीवी को कैशबैक और बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते है। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Jan 26, 2026 02:31 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। अमेजन की खास डील में टीवी MRP से 60% तक सस्ते में मिल रहे हैं। अब इन टीवी की कीमत 10 हजार रुपये से कम हो गई है। आप इन टीवी को कैशबैक और बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते है। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। हमारी इस लिस्ट में डॉल्बी साउंड वाले टीवी भी शामिल है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

VW के इस टीवी का MRP 22999 रुपये है। यह अमेजन इंडिया पर MRP से 57 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। इसकी कीमत अब 9999 रुपये हो गई है। टीवी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन और डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।

Acer 80 cm (32 inches) Ultra I Series HD Smart LED Google TV AR32HDJGU2841BD (Black)

इस टीवी का MRP 21999 रुपये है। यह अमेजन इंडिया पर MRP से 55 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। इसकी कीमत अब 9999 रुपये हो गई है। टीवी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन और डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। यह टीवी ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है।

IBELL 80cm (32 inches) HD Ready Digital LED TV - Wide Screen, Digital Sound Quality (TRIDENT325NE, Black)

इस टीवी का MRP 23500 रुपये है। यह अमेजन इंडिया पर MRP से 60 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। इसकी कीमत अब 9499 रुपये हो गई है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 474 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन और डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। टीवी का डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

इन टीवी पर भी मिल रही बंपर डील

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
