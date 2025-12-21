4 हजार रुपये सस्ता हुआ 50MP के तीन कैमरे वाला यह धांसू वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 100W की चार्जिंग
31 दिसंबर तक आप iQOO के इस फोन को 4 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 3649 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। कंपनी का यह फोन 7000mAh की बैटरी और 32MP के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।
12जीबी रैम वाला पावरफुल फोन लेने की सोच रहे हैं, तो iQOO 15 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि अमेजन इंडिया पर आप इस फोन को भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। आइकू के इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 72999 रुपये है। 31 दिसंबर तक यह फोन 4 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ आपका हो सकता है। कंपनी इस फोन पर 3649 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। कंपनी का यह फोन 7000mAh की बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।
फीचर्स और स्पेसिफिकशन्स
कंपनी इस फोन में 3168×1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 6000 निट्स तक के पीक ब्राइटनेस लेवल और 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x अल्ट्रा प्रो रैम और 1टीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट ऑफर कर रही है।
फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दे रही है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
फोन में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। आइकू का यह फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है।
