5 हजार रुपये सस्ते हुए ये दो iPhone, लेटेस्ट प्रो वेरिएंट पर सीधे 5500 रुपये का डिस्काउंट, कैशबैक भी
अमेजन की धांसू डील में आप iPhone 15 और 16 प्लस को 5 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, iPhone 17 Pro अमेजन की बंपर डील में सीधे 5500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।
iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन इंडिया पर आईफोन तगड़ी डील के साथ मिल रहे हैं। डील में आप iPhone 15 और 16 प्लस को 5 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, iPhone 17 Pro अमेजन की बंपर डील में सीधे 5500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। खास बात है कि यह आइफोन तगड़े बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीदा जा सकता है। तीनों आईफोन पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। कंपनी इन पर एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन आईफोन पर दिए जा रहे ऑफर के बारे में।
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iPhone 15
आईफोन 15 का 256जीबी स्टोरेज वाला ब्लैक कलर वेरिएंट अमेजन पर 69900 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 5 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है। आप इस फोन को 3495 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इस आईफोन पर 45100 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलेगा। 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन 6-कोर A16 बायोनिक प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं, फोन का सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है।
iPhone 16 Plus
इस आईफोन के 256जीबी के स्टोरेज वाले वाइट कलर वेरिएंट की कीमत 89900 रुपये है। इस पर 5 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 4495 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 45100 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस आईफोन में आपको 6.7 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह फोन A18 बायोनिक चिपसेट पर काम करता है। इसमें कंपनी 48 मेगापिक्सल का मेन और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है।
iPhone 17 Pro
फोन के 512जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले कॉस्मिक ऑरेंज कलर वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 154900 रुपये है। इस पर कंपनी 5500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है। यह फोन 4 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी आपका हो सकता है। फोन पर कंपनी 7745 रुपये तक का कैशबैक भी ऑफर कर रही है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 18 मेगापिक्सल का है। यह फोन A19 Pro चिपसेट पर काम करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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