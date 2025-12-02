गजब का ऑफर! OnePlus के फोन पर ₹4 हजार का डिस्काउंट, 6 महीने फ्री में देखें फिल्म और वेब सीरीज

संक्षेप: वनप्लस 13 बेस्ट डील में मिल रहा है। फोन को आप 31 दिसंबर तक 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। जियो यूजर्स को फोन खरीदने पर 10 ओटीटी ऐप का प्रीमियम सब्सरक्रिप्शन फ्री मिलेगा।

OnePlus का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए धाकड़ डील है। अमेजन की इस बंपर डील में OnePlus 13 भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 63999 रुपये है। 31 दिसंबर तक आप इस फोन को 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीग सकते हैं। फोन पर कंपनी 3199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

फोन को आप 47,650 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन खरीदने वाले जियो यूजर्स को 6 महीने के लिए 10 ओटीटी ऐप का प्रीमियम ऐक्सेस मिलेगा।

वनप्लस 13 के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स तक का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस स्मार्टफोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 100W की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है।