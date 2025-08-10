3250 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का 80W की चार्जिंग वाला धांसू स्मार्टफोन, 31 अगस्त तक बंपर डील amazon deal offering flat discount of rupees 3250 on OnePlus 13R till 31st august, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal offering flat discount of rupees 3250 on OnePlus 13R till 31st august

3250 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का 80W की चार्जिंग वाला धांसू स्मार्टफोन, 31 अगस्त तक बंपर डील

80W की फास्ट चार्जिंग वाले वनप्लस फोन पर धाकड़ डील दी जा रही है। इस डील में आपको यह फोन 3250 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिलेगा। यह डील 31 अगस्त तक लाइव रहेगी। फोन को आप कैशबैक के साथ भी खरीज सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 09:16 AM
वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक कमाल की डील है। यह धमाकेदार डील OnePlus 13R पर दी जा रही है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 39,999 रुपये है। डील में फोन पर 3250 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर दिए जा रहे इस बैंक डिस्काउंट का फायदा आप 31 अगस्त तक उठा सकते हैं। फोन पर कंपनी 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 13R के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i दे रहा है। फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको तीन रियर कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वनप्लस का यह फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Oxygen 15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

(Photo: Android Authority)

