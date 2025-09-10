80W की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus फोन हुआ सस्ता, 16500 रुपये से कम हुई कीमत amazon deal offering coupon discount on OnePlus Nord CE4 Lite 5G know offer detail, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal offering coupon discount on OnePlus Nord CE4 Lite 5G know offer detail

80W की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus फोन हुआ सस्ता, 16500 रुपये से कम हुई कीमत

80 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus Nord CE 4 Lite 5G अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। फोन पर कंपनी कूपन डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 16500 रुपये से कम में आपका हो जाएगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:54 PM
share Share
Follow Us on

वनप्लस के फैन हैं और किफायती दाम में तगड़े फीचर वाला डिवाइस तलाश रहे हैं, तो OnePlus Nord CE4 Lite 5G एक शानदार ऑप्शन है। 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 16998 रुपये है। फोन पर कंपनी लिमिटेड टाइम डील में 510 रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर के साथ फोन 16488 रुपये में आपका हो जाएगा। फोन पर एक हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप इस फोन को 849 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते है।

80W की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus फोन हुआ सस्ता, 16500 रुपये से कम हुई कीमत

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस नॉर्ड CE 4 लाइट के फीचर और स्पेसिफिकेशन

वनप्लस के इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले देखने को मिलेहा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में ऑफर किया जा रहा है। प्रोसेसर के तौर पर आपको वनप्लस नॉर्ड सीरीज के इस फोन स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन के रियर में कंपनी फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है।

ये भी पढ़ें:6000mAh बैटरी, 18GB तक की रैम वाला नया स्मार्टफोन, कीमत ₹10 हजार से कम

सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5500mAh की है। यह 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Oxygen OS 14 पर काम करता है। फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन तीन कलर ऑप्शन अल्ट्रा ऑरेंज, सुपर सिल्वर और मेगा ब्लू में आता है।

Loading Suggestions...
OnePlus Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.