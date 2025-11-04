Samsung के इस धांसू 5G फोन पर बंपर डील, मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, खुश कर देगी कीमत
संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी M36 5G पर तगड़ी डील दी जा रही है। आप इस फोन को कूपन डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह फोन 50MP के मेन कैमरा से लैस है। इसमें दी गई बैटरी 5000mAh की है।
20 हजार रुपये से कम की रेंज में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy M36 5G पर दी जा रही है। फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये है। ऑफर में आप इस डिवाइस को 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
फोन पर 874 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1380 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।
इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है। फोन तीन कलर ऑप्शन ऑरेंज हेज, वेल्वेट ब्लैक और सीरीन ग्रीन में आता है।
