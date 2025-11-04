Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal offering coupon discount and cashback on Samsung Galaxy M36 5G
Samsung के इस धांसू 5G फोन पर बंपर डील, मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, खुश कर देगी कीमत

Samsung के इस धांसू 5G फोन पर बंपर डील, मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, खुश कर देगी कीमत

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी M36 5G पर तगड़ी डील दी जा रही है। आप इस फोन को कूपन डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह फोन 50MP के मेन कैमरा से लैस है। इसमें दी गई बैटरी 5000mAh की है।

Tue, 4 Nov 2025 09:12 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

24% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹22999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

20 हजार रुपये से कम की रेंज में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy M36 5G पर दी जा रही है। फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये है। ऑफर में आप इस डिवाइस को 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

24% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹22999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

फोन पर 874 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1380 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:7500mAh बैटरी, 80W की चार्जिंग वाला नया फोन, मिलेंगे 50MP के दो कैमरे

यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है। फोन तीन कलर ऑप्शन ऑरेंज हेज, वेल्वेट ब्लैक और सीरीन ग्रीन में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Galaxy Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।