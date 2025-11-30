आधी कीमत में मिल रहा सोनी का 4K डिस्प्ले वाला धांसू टीवी, सैमसंग पर सीधे 65% की छूट

संक्षेप: अमेजन की डील में आप सोनी और सैमसंग के 75 इंच वाले शानदार 4K TV को MRP से 65 पर्सेंट तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बड़ा डिस्प्ले वाला टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील लाइव है। डील में आप 75 इंच वाले शानदार 4K TV को MRP से 65 पर्सेंट तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ धांसू डिस्प्ले मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में सोनी और सैमसंग के साथ Vu का टीवी शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Samsung 189 cm (75 inches) 8K Ultra HD Smart Neo QLED TV QA75QN800BKXXL (Stainless Steel) सैमसंग का यह टीवी बेहद प्रीमियम कैटिगरी का है। इसका MRP 9,49,900 रुपये है। अमेजन की डील में यह टीवी 65 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसे आप 3,32,918 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस पर आपको 16645 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। टीवी पर पर कंपनी 2740 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 8K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 100Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 70 वॉट का साउंड आउटपुट और डॉल्बी डिजिटल प्लस दिया गया है।

Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25M2 सोनी के इस टीवी का MRP 2,39,900 रुपये है। अमेजन की डील में यह 50 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 1,20,990 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 6049 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी को 2740 रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो सोनी के इस टीवी में आपको 3840 x 2160 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें कंपनी 20 वॉट का साउंड आउटपुट ऑफर कर रही है। यह टीवी डॉल्बी ऐटमॉस और डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। सोनी का यह टीवी X1 4K प्रोसेसर पर काम करता है।

इन टीवी पर भी बंपर डील