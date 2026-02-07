200MP के कैमरा वाले 5G फोन पर फिर मिल रहा 7500 रुपये का डिस्काउंट, 28 फरवरी तक मौका

संक्षेप: 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला वीवो X300 5G एक बार फिर से 7500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह डिस्काउंट ऑफर 28 फरवरी तक के लिए है। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Feb 07, 2026 07:22 am IST

200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Vivo X300 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट कीमत अमेजन इंडिया पर 75998 रुपये है। खास बात है कि यह फोन एक बार फिर से 7500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह डिस्काउंट ऑफर 28 फरवरी तक के लिए है। आप इस फोन को 3799 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर 48600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो X300 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन वीवो X300 5G में 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट मिलेगा।

फोन का प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल (ZEISS Super) का है। इसके अलावा कंपनी इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का Sony LYT602 ZEISS APO पेरिस्कोप कैमरा ऑफर कर रही है। सेल्फी के लिए वीवो के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6040mAh की बैटरी दी गई है, जो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।