Amazon सेल में धूम: Xiaomi कैमरा फोन पर 5,000 रुपये की छूट, आएंगी एकदम DSLR जैसी फोटोज Amazon Deal Alert Xiaomi 15 With Triple 50MP Cameras Now Cheaper Than Ever, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon Deal Alert Xiaomi 15 With Triple 50MP Cameras Now Cheaper Than Ever

Amazon सेल में धूम: Xiaomi कैमरा फोन पर 5,000 रुपये की छूट, आएंगी एकदम DSLR जैसी फोटोज

Xiaomi 15 स्मार्टफोन पर अमेजन पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है, जिसमें बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट शामिल हैं। ट्रिपल 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर वाला फोन छूट पर खरीदा जा सकता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:51 PM
share Share
Follow Us on
Amazon सेल में धूम: Xiaomi कैमरा फोन पर 5,000 रुपये की छूट, आएंगी एकदम DSLR जैसी फोटोज

पुराना स्मार्टफोन अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं तो Xiaomi 15 इस समय आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है। यह फोन Amazon पर खास डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जहां ग्राहक बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर दोनों का फायदा उठा सकते हैं। इसपर 5000 रुपये की सीधी छूट का फायदा दिया जा रहा है। आइए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से बताते हैं।

मिल रहा है इन ऑफर्स का फायदा

Xiaomi 15 का 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर 64,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। खास बात यह है कि ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे फोन की कीमत घटकर 59,999 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज में देते हैं तो 52,150 रुपये तक एक्सट्रा बचत भी हो सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.73-inch Display Size

₹79990

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

19% OFF

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

₹79999

खरीदिये

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

discount

12% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹79499

₹89900

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹24999

और जाने

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

discount

7% OFF

Vivo Y400 Pro

Vivo Y400 Pro

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹26999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB / 1TB Storage

₹23990

और जाने

OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹26998

खरीदिये

ये भी पढ़ें:ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ सारी टॉप डील्स

बता दें, आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही एक बार में ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Xiaomi 15 के स्पेसिफिकेशंस

Xiaomi 15 में 6.36 इंच का क्रिस्टल रेज AMOLED पैनल मिलता है, जिसका रेजॉल्यूशन 2670x1200 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 1-120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे यह फोन स्ट्रीमिंग और गेमिंग दोनों के लिए बेहतरीन है। प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो फोन क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आता है।

डिवाइस में Android 15 बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट मिलता है, जो यूजर्स को स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 5240mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन का वजन 191 ग्राम और मोटाई सिर्फ 8.08mm है, जो इसे स्टाइलिश और हल्का बनाता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

कैमरा इस फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट है, इसमें रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप- 50MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन के जरिए प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी चाहने वालों के लिए यह डिवाइस एक बेहतरीन पैकेज है।

Xiaomi Xiaomi Phone Xiaomi Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.