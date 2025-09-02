Amazon सेल में धूम: Xiaomi कैमरा फोन पर 5,000 रुपये की छूट, आएंगी एकदम DSLR जैसी फोटोज

Xiaomi 15 स्मार्टफोन पर अमेजन पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है, जिसमें बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट शामिल हैं। ट्रिपल 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर वाला फोन छूट पर खरीदा जा सकता है।

Tue, 2 Sep 2025 06:51 PM

पुराना स्मार्टफोन अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं तो Xiaomi 15 इस समय आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है। यह फोन Amazon पर खास डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जहां ग्राहक बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर दोनों का फायदा उठा सकते हैं। इसपर 5000 रुपये की सीधी छूट का फायदा दिया जा रहा है। आइए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से बताते हैं।

मिल रहा है इन ऑफर्स का फायदा Xiaomi 15 का 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर 64,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। खास बात यह है कि ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे फोन की कीमत घटकर 59,999 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज में देते हैं तो 52,150 रुपये तक एक्सट्रा बचत भी हो सकती है।

बता दें, आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही एक बार में ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Xiaomi 15 के स्पेसिफिकेशंस Xiaomi 15 में 6.36 इंच का क्रिस्टल रेज AMOLED पैनल मिलता है, जिसका रेजॉल्यूशन 2670x1200 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 1-120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे यह फोन स्ट्रीमिंग और गेमिंग दोनों के लिए बेहतरीन है। प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो फोन क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आता है।

डिवाइस में Android 15 बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट मिलता है, जो यूजर्स को स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 5240mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन का वजन 191 ग्राम और मोटाई सिर्फ 8.08mm है, जो इसे स्टाइलिश और हल्का बनाता है।