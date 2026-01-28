Hindustan Hindi News
Amazon ने की 16000 कर्मचारियों की छुट्टी, AI और रीस्ट्रक्चरिंग के दौर में बड़ा फैसला

संक्षेप:

Amazon ने ग्लोबल लेवल पर 16000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है, जो कंपनी के बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई ओवर-हायरिंग और AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल को इस फैसले की वजह माना जा रहा है।

Jan 28, 2026 05:55 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और टेक कंपनियों में से एक Amazon ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह दुनिया भर में करीब 16,000 कर्मचारियों की नौकरियों से छुट्टी कर रही है। बता दें, यह फैसला कंपनी के मौजूदा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है, जिसमें AI का विस्तार किया जा रहा है।

Amazon की ओर से की गई यह छंटनी पिछले तीन महीनों में ऐसा दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले कंपनी ने करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। दोनो राउंड को मिलाकर Amazon अब तक लगभग 30,000 कॉर्पोरेट पोजीशंस खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है।

इन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हुए प्रभावित

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस छंटनी का असर Amazon के कई बड़े डिपार्टमेंट्स पर पड़ेगा। इनमें Amazon Web Services (AWS), रिटेल बिजनेस, Prime Video और Human Resources (HR) जैसे सेक्टर शामिल हैं। हालांकि, वेयरहाउस और डिलीवरी से जुड़े फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर फिलहाल इसका सीधा असर नहीं देखने को मिला है।

Amazon ने माना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने तेजी से भर्ती की थी। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सर्विस और डिजिटल कंटेंट की मांग अचानक बहुत बढ़ गई थी। अब जब मार्केट सामान्य हो रहा है, तो वही ओवर-हायरिंग कंपनी पर अतिरिक्त बोझ बन गई है।

AI के प्रभाव को भी माना जा रहा जिम्मेदार

छंटनी की एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स का बढ़ता इस्तेमाल भी माना जा रहा है। Amazon अपने कई ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट कामों में AI टूल्स को तेजी से अपना रहा है, जिससे कुछ रोल्स की जरूरत पहले जैसी नहीं रह गई है। कंपनी के टॉप एग्जक्यूटिव्स का कहना है कि यह फैसला केवल लागत घटाने के लिए नहीं है। Amazon अपने मैनेजमेंट की गैर-जरूरी लेयर्स कम करना चाहता है।

Amazon ने यह भी कहा है कि जॉब-कट से प्रभावित कर्मचारियों को जरूरी सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें सेवरेंस पैकेज, लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनल जॉब ट्रांसफर का मौका और करियर सपोर्ट शामिल है। अलग-अलग देशों में यह सुविधाएं स्थानीय कानून के अनुसार दी जाएंगी।

