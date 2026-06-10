Price Drop Alert, आधी कीमत पर खरीदने का मौका, Amazon पर Convection Microwave Oven पर मची है लूट, हाथ से न जाने दें डील

अमेजन पर इस समय बेस्ट सेलिंग Convection Microwave Ovens पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जहां आप टॉप ब्रांड्स के ओवन को लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड डील में नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ कुकिंग को आसान और किफायती बनाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है।

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अगर आप अपने किचन को मॉडर्न बनाने और कुकिंग को आसान करने के लिए एक बेहतरीन कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर इस समय अब तक की सबसे बड़ी प्राइस ड्रॉप का अलर्ट जारी हुआ है। अमेज़न की इस धमाकेदार डील में सैमसंग, एलजी, आईएफबी और गोदरेज जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के प्रीमियम माइक्रोवेव ओवन पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है।

ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन ऑल-इन-वन फीचर्स के साथ आते हैं, जिनमें आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग के साथ-साथ ऑयल-फ्री कुकिंग (एयर फ्राई) भी कर सकते हैं। बड़े परिवारों के लिए 28 से 30 लीटर और छोटे परिवारों के लिए 20 से 23 लीटर की क्षमता वाले ओवन इस सेल में बेहद किफायती दामों पर लिस्ट किए गए हैं।

कीमतों में कटौती के अलावा, ग्राहकों को चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही, बजट की चिंता को दूर करने के लिए बिना किसी ब्याज वाली नो-कॉस्ट ईएमआई और पुराने ओवन पर बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। यह एक लिमिटेड पीरियड डील है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले इस लूट का फायदा उठाएं और अपने घर के लिए बेस्ट माइक्रोवेव ओवन आज ही ऑर्डर करें।

अगर आप अपने किचन के लिए एक ऑल-इन-वन कुकिंग पार्टनर की तलाश में हैं, तो Samsung 21 L Convection Microwave Oven एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किया जाने वाला यह मॉडल Amazon's Choice टैग के साथ आता है। 21 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। यह ब्लैक कलर का ओवन न सिर्फ आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसी सभी रोजमर्रा की जरूरतों को चुटकियों में पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी सिरेमिक एनेमल कैविटी है, जो बेजोड़ मजबूती और हाइजीन का भरोसा देती है।

Specifications कंट्रोल पैनल टच की मेम्ब्रेन पैनल पावर लेवल्स 6 पावर लेवल्स और मल्टीपल कुकिंग मोड्स अतिरिक्त फीचर्स ऑटो डिफ्रॉस्ट, डिजिटल क्लॉक, टर्नटेबल फंक्शन, प्री-हीट, पावर डिफ्रॉस्ट कलर और फिनिश ब्लैक, फिनिश टाइप: स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें 10 साल की लंबी वारंटी मल्टी-फंक्शनल कुकिंग आसान सफाई और हाइजीन इको मोड चाइल्ड सेफ्टी लॉक

किचन में बेकिंग, ग्रिलिंग और झटपट कुकिंग का शौक रखने वालों के लिए IFB 20L Convection Microwave Oven (20SC2) एक शानदार और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। अमेजन पर 5,000 से अधिक कस्टमर रिव्यूज और Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला यह मॉडल काफी लोकप्रिय है। इसकी 20 लीटर की क्षमता सिंगल लोगों और छोटे परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। मैटेलिक सिल्वर फिनिश और टच की-पैड कंट्रोल के साथ आने वाला यह ओवन न केवल दिखने में बेहद मॉडर्न है, बल्कि इसमें मल्टी-स्टेज कुकिंग और 24 स्टैंडर्ड कुक मेन्यूज दिए गए हैं, जो रोजमर्रा के खाने को मिनटों में तैयार कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट के साथ IFB एक शुरुआती किट भी बिल्कुल मुफ्त देता है।

Specifications कुकिंग मोड्स कन्वेक्शन (Convection), ग्रिल (Grill), माइक्रोवेव (Microwave) कंट्रोल पैनल टच की-पैड मेम्ब्रेन (Touch key pad), साफ करने में आसान पावर लेवल्स 10 पावर लेवल्स कुक मेन्यूज 24 स्टैंडर्ड ऑटो कुक मेन्यूज, मल्टी-स्टेज कुकिंग अतिरिक्त फीचर्स स्टीम क्लीन, वेट डिफ्रॉस्ट, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, कीप वार्म, चाइल्ड सेफ्टी लॉक क्यों खरीदें 26% की भारी बचत मैग्नेट्रॉन और कैविटी पर 3 साल की वारंटी स्टीम क्लीन कीप वार्म सुरक्षा के लिए ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता पावर कंजम्पशन कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा

अगर आप अपने किचन के लिए एक सुंदर और परफॉर्मेंस से भरपूर माइक्रोवेव की तलाश में हैं, तो IFB 23L Convection Microwave Oven एक बेहतरीन चॉइस है। 23 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकर्षक ब्लैक और फ्लोरल डिजाइन है, जो आपके किचन के इंटीरियर को एक नया और प्रीमियम लुक देता है। यह एक कन्वेक्शन ओवन है, जिसका मतलब है कि आप इसमें साधारण खाना गर्म करने के अलावा बेकिंग, ग्रिलिंग, कुकिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसे सभी काम एक ही मशीन में कर सकते हैं।

Specifications कैविटी मटेरियल मजबूत स्टेनलेस स्टील कंट्रोल पैनल टच की-पैड मेम्ब्रेन (Touch Key Pad), साफ करने में बेहद आसान कुक मेन्यूज 71 ऑटो कुक मेन्यू ऑप्शंस और मल्टी-स्टेज कुकिंग क्षमता पावर सेटिंग्स सटीक हीटिंग के लिए इसमें 10 पावर लेवल्स सुरक्षा फीचर्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, सेंसर मालफंक्शन प्रोटेक्शन क्यों खरीदें डुअल हीटर और तेज़ कुकिंग स्टीम क्लीन और डियोडोराइज कीप वार्म फ्री स्टार्टर किट क्यों खोजें विकल्प 1850 वॉट की बिजली की खपत आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

मध्यम और बड़े आकार के परिवारों के लिए Panasonic 27L Convection Microwave Oven (NN-CT645BFDG) एक बेहद दमदार और बेहतरीन अप्लायंस है। अमेज़न पर 'Amazon's Choice' टैग के साथ आने वाला यह ब्लैक कलर का ओवन अपनी 27 लीटर की बड़ी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो 3 से 4 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों की कुकिंग आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करता है। यह ओवन पैनासोनिक की सिग्नेचर Magic Grill (टू-वे हीटिंग) तकनीक के साथ आता है, जो खाना पकाने की गति को दोगुना कर देती है। इसका कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप डिजाइन किचन में कम जगह घेरता है और अंदर अधिक स्पेस प्रदान करता है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की निर्माता वारंटी बॉक्स में शामिल सामान हाई/लो रैक, ग्लास ट्रे (Turntable), यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड ऑटो कुक प्रोग्राम्स 101 प्रीसेट ऑटो कुक मेन्यू आइटम्स कंट्रोल पैनल सेंसिटिव टच की-पैड मेम्ब्रेन क्यों खरीदें मैजिक ग्रिल 900 वॉट की हाई पावर 101 प्रीसेट ऑटो कुक मेन्यू प्रीमियम ग्लास डोर और कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी स्टार्टर किट की जानकारी नहीं

भारतीय रसोइयों की जरूरतों और स्वाद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV) एक बेहतरीन ऑल-राउंडर अप्लायंस है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला यह ब्लैक कलर का ओवन 21 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह ओवन सिर्फ बेकिंग और ग्रिलिंग ही नहीं करता, बल्कि इसमें दिया गया खास Healthplus और Tandoor Se मेन्यू घर पर ही ढाबा स्टाइल तंदूरी रोटी, नान, पनीर और गाढ़ा दही जमाने की सुविधा देता है। हाइजीन को बनाए रखने के लिए इसमें प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैविटी का इस्तेमाल किया गया है।

Specifications ऑटो कुक प्रोग्राम्स 151 ऑटो कुक मेन्यू कंट्रोल पैनल सेंसिटिव टच की-पैड मेम्ब्रेन विशेष हीटिंग तकनीक सेफर कुकिंग के लिए छुपा हुआ क्वार्ट्ज हीटर कुकिंग टेक्नोलॉजी कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रोवेव और कॉम्बिनेशन क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील कैविटी 151 धांसू ऑटो कुक मेन्यू क्वार्ट्ज हीटर एनर्जी सेविंग मोड क्यों खोजें विकल्प लिमिटेड वारंटी पीरियड ग्रिल और कन्वेक्शन पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा

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