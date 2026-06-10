Price Drop Alert, आधी कीमत पर खरीदने का मौका, Amazon पर Convection Microwave Oven पर मची है लूट, हाथ से न जाने दें डील
अमेजन पर इस समय बेस्ट सेलिंग Convection Microwave Ovens पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जहां आप टॉप ब्रांड्स के ओवन को लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड डील में नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ कुकिंग को आसान और किफायती बनाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने किचन को मॉडर्न बनाने और कुकिंग को आसान करने के लिए एक बेहतरीन कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर इस समय अब तक की सबसे बड़ी प्राइस ड्रॉप का अलर्ट जारी हुआ है। अमेज़न की इस धमाकेदार डील में सैमसंग, एलजी, आईएफबी और गोदरेज जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के प्रीमियम माइक्रोवेव ओवन पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है।
ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन ऑल-इन-वन फीचर्स के साथ आते हैं, जिनमें आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग के साथ-साथ ऑयल-फ्री कुकिंग (एयर फ्राई) भी कर सकते हैं। बड़े परिवारों के लिए 28 से 30 लीटर और छोटे परिवारों के लिए 20 से 23 लीटर की क्षमता वाले ओवन इस सेल में बेहद किफायती दामों पर लिस्ट किए गए हैं।
कीमतों में कटौती के अलावा, ग्राहकों को चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही, बजट की चिंता को दूर करने के लिए बिना किसी ब्याज वाली नो-कॉस्ट ईएमआई और पुराने ओवन पर बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। यह एक लिमिटेड पीरियड डील है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले इस लूट का फायदा उठाएं और अपने घर के लिए बेस्ट माइक्रोवेव ओवन आज ही ऑर्डर करें।
1. Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
अगर आप अपने किचन के लिए एक ऑल-इन-वन कुकिंग पार्टनर की तलाश में हैं, तो Samsung 21 L Convection Microwave Oven एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किया जाने वाला यह मॉडल Amazon's Choice टैग के साथ आता है। 21 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। यह ब्लैक कलर का ओवन न सिर्फ आपके किचन को मॉडर्न लुक देता है, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसी सभी रोजमर्रा की जरूरतों को चुटकियों में पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी सिरेमिक एनेमल कैविटी है, जो बेजोड़ मजबूती और हाइजीन का भरोसा देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 साल की लंबी वारंटी
मल्टी-फंक्शनल कुकिंग
आसान सफाई और हाइजीन
इको मोड
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
2. IFB 20L Convection Microwave Oven, 24 Standard Cook Menus (20SC2, Metalic Silver, Steam Clean, Weight Defrost, Grill & Multi-Stage Cooking, 10 Power Levels)
किचन में बेकिंग, ग्रिलिंग और झटपट कुकिंग का शौक रखने वालों के लिए IFB 20L Convection Microwave Oven (20SC2) एक शानदार और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। अमेजन पर 5,000 से अधिक कस्टमर रिव्यूज और Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला यह मॉडल काफी लोकप्रिय है। इसकी 20 लीटर की क्षमता सिंगल लोगों और छोटे परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। मैटेलिक सिल्वर फिनिश और टच की-पैड कंट्रोल के साथ आने वाला यह ओवन न केवल दिखने में बेहद मॉडर्न है, बल्कि इसमें मल्टी-स्टेज कुकिंग और 24 स्टैंडर्ड कुक मेन्यूज दिए गए हैं, जो रोजमर्रा के खाने को मिनटों में तैयार कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट के साथ IFB एक शुरुआती किट भी बिल्कुल मुफ्त देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
26% की भारी बचत
मैग्नेट्रॉन और कैविटी पर 3 साल की वारंटी
स्टीम क्लीन
कीप वार्म
सुरक्षा के लिए ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
पावर कंजम्पशन कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा
3. IFB 23 L Convection Microwave Oven (23BC4, Black+Floral Design)
अगर आप अपने किचन के लिए एक सुंदर और परफॉर्मेंस से भरपूर माइक्रोवेव की तलाश में हैं, तो IFB 23L Convection Microwave Oven एक बेहतरीन चॉइस है। 23 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकर्षक ब्लैक और फ्लोरल डिजाइन है, जो आपके किचन के इंटीरियर को एक नया और प्रीमियम लुक देता है। यह एक कन्वेक्शन ओवन है, जिसका मतलब है कि आप इसमें साधारण खाना गर्म करने के अलावा बेकिंग, ग्रिलिंग, कुकिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसे सभी काम एक ही मशीन में कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल हीटर और तेज़ कुकिंग
स्टीम क्लीन और डियोडोराइज
कीप वार्म
फ्री स्टार्टर किट
क्यों खोजें विकल्प
1850 वॉट की बिजली की खपत
आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
4. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,Black, Magic Grill)
मध्यम और बड़े आकार के परिवारों के लिए Panasonic 27L Convection Microwave Oven (NN-CT645BFDG) एक बेहद दमदार और बेहतरीन अप्लायंस है। अमेज़न पर 'Amazon's Choice' टैग के साथ आने वाला यह ब्लैक कलर का ओवन अपनी 27 लीटर की बड़ी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो 3 से 4 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों की कुकिंग आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करता है। यह ओवन पैनासोनिक की सिग्नेचर Magic Grill (टू-वे हीटिंग) तकनीक के साथ आता है, जो खाना पकाने की गति को दोगुना कर देती है। इसका कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप डिजाइन किचन में कम जगह घेरता है और अंदर अधिक स्पेस प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक ग्रिल
900 वॉट की हाई पावर
101 प्रीसेट ऑटो कुक मेन्यू
प्रीमियम ग्लास डोर और कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
स्टार्टर किट की जानकारी नहीं
5. LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV, Black, Auto Cook Menu, Defrost, Stainless Steel Cavity, Heathplus menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Paneer/Curd, Steam Clean & Quartz Heater)
भारतीय रसोइयों की जरूरतों और स्वाद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV) एक बेहतरीन ऑल-राउंडर अप्लायंस है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाला यह ब्लैक कलर का ओवन 21 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह ओवन सिर्फ बेकिंग और ग्रिलिंग ही नहीं करता, बल्कि इसमें दिया गया खास Healthplus और Tandoor Se मेन्यू घर पर ही ढाबा स्टाइल तंदूरी रोटी, नान, पनीर और गाढ़ा दही जमाने की सुविधा देता है। हाइजीन को बनाए रखने के लिए इसमें प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैविटी का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील कैविटी
151 धांसू ऑटो कुक मेन्यू
क्वार्ट्ज हीटर
एनर्जी सेविंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड वारंटी पीरियड
ग्रिल और कन्वेक्शन पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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