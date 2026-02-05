Hindustan Hindi News
Amazon Choice वैक्यूम क्लीनर, अपार्टमेंट की सफाई अब होगी और भी आसान

संक्षेप:

Amazon पर उपलब्ध Philips, iBELL, Kent, Inalsa और Seznik जैसे टॉप ब्रांड्स के ये वैक्यूम क्लीनर्स अपार्टमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद और कॉम्पैक्ट विकल्प हैं। ये मॉडल्स अपनी बेहतरीन रेटिंग्स, पावरफुल सक्शन और कम जगह घेरने वाले डिज़ाइन के साथ आपके घर की सफाई को बेहद आसान और झंझट-मुक्त बनाते हैं।

Feb 05, 2026 05:00 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
एक अपार्टमेंट को साफ-सुथरा रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, खासकर तब जब आपको कम जगह और दमदार सफाई के बीच संतुलन बनाना हो। चाहे सोफे पर पालतू जानवरों के बाल हों, खिड़कियों की दरारों में जमी धूल या अचानक फर्श पर गिरा कोई तरल पदार्थ एक सही वैक्यूम क्लीनर आपके काम को घंटों से मिनटों में बदल सकता है। Amazon पर Philips, iBELL, Kent, Inalsa और Seznik जैसे टॉप ब्रांड्स के बीच सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Amazon Choice वैक्यूम क्लीनर, अपार्टमेंट की सफाई अब होगी और भी आसान

इस गाइड में, हमने इन सभी प्रमुख दावेदारों का बारीकी से विश्लेषण किया है। यदि आपकी प्राथमिकता जबरदस्त सक्शन पावर है, तो Philips बेजोड़ है। अगर आप तारों के झंझट से तंग आ चुके हैं, तो Kent आपको बेहतरीन 'कोर्डलेस' आजादी देता है। बजट के प्रति जागरूक लोगों के लिए, Inalsa और iBELL कम कीमत में शानदार वेट-एंड-ड्राई सफाई का विकल्प पेश करते हैं। वहीं, Seznik उन लोगों के लिए जादुई है जो एक साथ वैक्यूम और पोंछा दोनों करना चाहते हैं।

छोटे कोनों में समा जाने वाले स्टिक वैक्यूम से लेकर गहरी सफाई करने वाली भारी मशीनों तक, हमने हर ब्रांड की खूबियों और कमियों को परखा है। इस लेख को आगे पढ़ें और जानें कि इनमें से कौन सा Amazon फेवरेट आपके घर की सफाई को झंझट-मुक्त और स्मार्ट बनाएगा।

क्या आप धूल के लिए झाड़ू और फर्श पर गिरे पानी के लिए पोंछा मारते-मारते थक गए हैं? AGARO Ace आपकी इस मेहनत को कम करने आया है। यह वैक्यूम क्लीनर न सिर्फ आपके सोफे की धूल खींचता है, बल्कि अगर फर्श पर दूध या जूस गिर जाए, तो उसे भी चुटकियों में साफ कर देता है। इसकी मजबूत स्टील बॉडी इसे एक प्रीमियम लुक देती है और यह आपके घर के किसी भी कोने को चमकाने के लिए तैयार है।

Specifications

खींचने की शक्ति
21.5 kPa
वायर
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
एक्स्ट्रा फीचर
ब्लोअर फंक्शन
बॉडी मटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

दमदार सक्शन

...

गीली और सूखी सफाई

...

ब्लोअर का जादू

...

मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज में बड़ा

...

7.2 किलो वजन

यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारी-भरकम मशीनों से बचना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 3-इन-1 है—यानी यह कचरा साफ करता है, फर्श पर पोंछा लगाता है और हैंडहेल्ड मोड में सोफे या खिड़कियों की भी सफाई कर देता है। अगर आपके घर में टाइल्स या लकड़ी के फर्श हैं, तो यह छोटा सा गैजेट आपकी काफी मेहनत बचा सकता है।

Specifications

पावर
600 Watts
सक्शन पावर
20 kPa
डस्ट टैंक क्षमता
600 ml
फिल्टर टाइप
HEPA Filter

क्यों खरीदें

...

वैक्यूम और पोंछा एक साथ

...

20kPa की सक्शन पावर

...

HEPA फिल्टर

...

किफायती

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटा डस्ट कप

...

वायरलेस नहीं

...

भारी काम के लिए नहीं

फिलिप्स का यह मॉडल अपनी PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो हवा और धूल को इतनी तेजी से अलग करता है कि सक्शन पावर हमेशा बनी रहती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी झंझट के घर के हर कोने, कालीन और सोफे की गहरी सफाई करना चाहते हैं। इसका डिज़ाइन काफी आधुनिक है और यह स्टोर करने में भी बहुत कम जगह लेता है।

Specifications

पावर
1900 Watts
सक्शन पावर
33 kPa / 370W
वारंटी
2 साल की लंबी वारंटी
फिल्टर
Allergy H13 Filter

क्यों खरीदें

...

33kPa का सक्शन पावर

...

बैगलेस झंझट से मुक्ति

...

टर्बो ब्रश

...

H13 HEPA फिल्टर 99.9% धूल के कणों को कैद कर लेता है

...

लंबा वायर

क्यों खोजें विकल्प

...

गीली सफाई नहीं

...

1900W की पावरफुल मोटर की वजह से इसका साउंड लेवल (82 dB) थोड़ा ज्यादा

...

थोड़ा महंगा

यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भारी मशीनें नहीं उठाना चाहते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 2-इन-1 डिज़ाइन है, आप इसे डंडे के साथ फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और डंडा हटाकर यह एक छोटा 'हैंडहेल्ड' वैक्यूम बन जाता है जिससे सोफे, पर्दे और कार की सफाई आसानी से हो जाती है। 2,000 रुपये के अंदर आने वाला यह डिवाइस बेसिक सफाई के लिए कमाल का है।

Specifications

पावर
600 Watts
सक्शन पावर
12.5 kPa
तार की लंबाई
4.9 मीटर
शोर स्तर
36.9 dB
डिज़ाइन
2-in-1 (Stick + Handheld)

क्यों खरीदें

...

किफायती दाम

...

बेहद हल्का

...

शोर स्तर सिर्फ 36.9 dB

...

HEPA फिल्टर

...

5 अटैचमेंट्स

क्यों खोजें विकल्प

...

मध्यम सक्शन पावर

...

छोटा डस्ट कप

यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए है जो आधुनिक और स्मार्ट सफाई पसंद करते हैं। चूंकि यह बैटरी से चलता है, इसलिए आपको प्लग ढूंढने या तार उलझने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप इसे आसानी से बेडरूम से लेकर किचन तक, और यहाँ तक कि घर के बाहर खड़ी अपनी कार की सफाई के लिए भी ले जा सकते हैं। इसका हल्का और होजलेस डिज़ाइन इसे इस्तेमाल करने में बहुत आरामदायक बनाता है।

Specifications

पावर
150 Watts
सक्शन पावर
14 kPa
पावर सोर्स
बैटरी
डिज़ाइन
Bagless & Cordless
अटैचमेंट्स
ब्रश, क्रेविस टूल, एक्सटेंशन हैंडल, नोजल

क्यों खरीदें

...

कोर्डलेस सुविधा

...

Cyclone5 टेक्नोलॉजी

...

HEPA फिल्टर

...

मल्टी-नोजल ऑपरेशन

...

हल्का और एर्गोनोमिक

क्यों खोजें विकल्प

...

14 kPa की शक्ति थोड़ी कम

...

चार्ज होने में कुछ घंटों का समय लगता है

Inalsa का यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें गीली और सूखी दोनों तरह की सफाई चाहिए, लेकिन वे Agaro जैसा बहुत बड़ा वैक्यूम नहीं रखना चाहते। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो घर की रोज़ाना की सफाई और कभी-कभार सोफे या कार की गहरी सफाई के लिए पर्याप्त है। इसकी पॉलीमर बॉडी इसे हल्का और टिकाऊ बनाती है।

Specifications

पावर
1200 Watts
सक्शन पावर
17 kPa
टैंक की क्षमता
10 Litres
फिल्टर टाइप
Cloth Filter (सूखे के लिए) + Sponge Filter (गीले के लिए)
वजन
4.0 Kilograms
स्पेशल फीचर
ब्लोअर फंक्शन और सेफ बॉय टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

2-इन-1 सफाई

...

शक्तिशाली सक्शन

...

ब्लोअर फंक्शन

...

हल्का और कॉम्पैक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

10 लीटर का टैंक बड़े घरों के लिए थोड़ा छोटा

...

पानी साफ करते समय आपको कपड़ा फिल्टर हटाकर स्पंज फिल्टर लगाना पड़ता है

iBELL का यह मॉडल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 3,000 रुपये के आसपास एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं जो गीला और सूखा दोनों कचरा साफ कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 साल की वारंटी और इसका हल्का वजन है। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो मध्यम आकार के कमरों और कार की सफाई के लिए एकदम सही है।

Specifications

पावर
1000 Watts
सक्शन पावर
16.5 kPa
टैंक की क्षमता
10 Litres
वायर की लंबाई
5 मीटर
वारंटी
2 साल (1+1 साल)

क्यों खरीदें

...

3-इन-1 फंक्शन

...

2 साल की वारंटी

...

HEPA फिल्टर

...

वजन में हल्का

क्यों खोजें विकल्प

...

औसत सक्शन पावर

...

छोटा डस्ट टैंक

...

मोटर काम करते समय थोड़ा शोर

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

