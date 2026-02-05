Amazon Choice वैक्यूम क्लीनर, अपार्टमेंट की सफाई अब होगी और भी आसान
Amazon पर उपलब्ध Philips, iBELL, Kent, Inalsa और Seznik जैसे टॉप ब्रांड्स के ये वैक्यूम क्लीनर्स अपार्टमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद और कॉम्पैक्ट विकल्प हैं। ये मॉडल्स अपनी बेहतरीन रेटिंग्स, पावरफुल सक्शन और कम जगह घेरने वाले डिज़ाइन के साथ आपके घर की सफाई को बेहद आसान और झंझट-मुक्त बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एक अपार्टमेंट को साफ-सुथरा रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, खासकर तब जब आपको कम जगह और दमदार सफाई के बीच संतुलन बनाना हो। चाहे सोफे पर पालतू जानवरों के बाल हों, खिड़कियों की दरारों में जमी धूल या अचानक फर्श पर गिरा कोई तरल पदार्थ एक सही वैक्यूम क्लीनर आपके काम को घंटों से मिनटों में बदल सकता है। Amazon पर Philips, iBELL, Kent, Inalsa और Seznik जैसे टॉप ब्रांड्स के बीच सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
इस गाइड में, हमने इन सभी प्रमुख दावेदारों का बारीकी से विश्लेषण किया है। यदि आपकी प्राथमिकता जबरदस्त सक्शन पावर है, तो Philips बेजोड़ है। अगर आप तारों के झंझट से तंग आ चुके हैं, तो Kent आपको बेहतरीन 'कोर्डलेस' आजादी देता है। बजट के प्रति जागरूक लोगों के लिए, Inalsa और iBELL कम कीमत में शानदार वेट-एंड-ड्राई सफाई का विकल्प पेश करते हैं। वहीं, Seznik उन लोगों के लिए जादुई है जो एक साथ वैक्यूम और पोंछा दोनों करना चाहते हैं।
छोटे कोनों में समा जाने वाले स्टिक वैक्यूम से लेकर गहरी सफाई करने वाली भारी मशीनों तक, हमने हर ब्रांड की खूबियों और कमियों को परखा है। इस लेख को आगे पढ़ें और जानें कि इनमें से कौन सा Amazon फेवरेट आपके घर की सफाई को झंझट-मुक्त और स्मार्ट बनाएगा।
1. AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home, 1600 Watts, 21.5 kPa Suction Power, 21 litres Tank Capacity, for Home Use, Blower Function, Washable 3L Dust Bag, Stainless Steel Body (Black, Red, Steel)
क्या आप धूल के लिए झाड़ू और फर्श पर गिरे पानी के लिए पोंछा मारते-मारते थक गए हैं? AGARO Ace आपकी इस मेहनत को कम करने आया है। यह वैक्यूम क्लीनर न सिर्फ आपके सोफे की धूल खींचता है, बल्कि अगर फर्श पर दूध या जूस गिर जाए, तो उसे भी चुटकियों में साफ कर देता है। इसकी मजबूत स्टील बॉडी इसे एक प्रीमियम लुक देती है और यह आपके घर के किसी भी कोने को चमकाने के लिए तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन
गीली और सूखी सफाई
ब्लोअर का जादू
मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
साइज में बड़ा
7.2 किलो वजन
2. SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारी-भरकम मशीनों से बचना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 3-इन-1 है—यानी यह कचरा साफ करता है, फर्श पर पोंछा लगाता है और हैंडहेल्ड मोड में सोफे या खिड़कियों की भी सफाई कर देता है। अगर आपके घर में टाइल्स या लकड़ी के फर्श हैं, तो यह छोटा सा गैजेट आपकी काफी मेहनत बचा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैक्यूम और पोंछा एक साथ
20kPa की सक्शन पावर
HEPA फिल्टर
किफायती
क्यों खोजें विकल्प
छोटा डस्ट कप
वायरलेस नहीं
भारी काम के लिए नहीं
3. Philips PowerPro FC9352/01-Compact Bagless Vacuum Cleaner for home, 1900Watts for powerful suction, Compact and Lightweight, with PowerCyclone 5 Technology and MultiClean Nozzle, Cloth filter
फिलिप्स का यह मॉडल अपनी PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो हवा और धूल को इतनी तेजी से अलग करता है कि सक्शन पावर हमेशा बनी रहती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी झंझट के घर के हर कोने, कालीन और सोफे की गहरी सफाई करना चाहते हैं। इसका डिज़ाइन काफी आधुनिक है और यह स्टोर करने में भी बहुत कम जगह लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
33kPa का सक्शन पावर
बैगलेस झंझट से मुक्ति
टर्बो ब्रश
H13 HEPA फिल्टर 99.9% धूल के कणों को कैद कर लेता है
लंबा वायर
क्यों खोजें विकल्प
गीली सफाई नहीं
1900W की पावरफुल मोटर की वजह से इसका साउंड लेवल (82 dB) थोड़ा ज्यादा
थोड़ा महंगा
4. Amazon Basics - 2-in-1 Convertible Stick Vacuum Cleaner | 600W | 5 Attachments Included | Bagless Washable Filter, Strong Suction | 4.9 m Cord | 0.8 L Capacity | 12.5 kPa Suction | 103L*10.5W*12.5H cm
यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भारी मशीनें नहीं उठाना चाहते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 2-इन-1 डिज़ाइन है, आप इसे डंडे के साथ फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और डंडा हटाकर यह एक छोटा 'हैंडहेल्ड' वैक्यूम बन जाता है जिससे सोफे, पर्दे और कार की सफाई आसानी से हो जाती है। 2,000 रुपये के अंदर आने वाला यह डिवाइस बेसिक सफाई के लिए कमाल का है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती दाम
बेहद हल्का
शोर स्तर सिर्फ 36.9 dB
HEPA फिल्टर
5 अटैचमेंट्स
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम सक्शन पावर
छोटा डस्ट कप
5. KENT Zoom Plus Vacuum Cleaner | 150W | 14 kPa | Battery Operated, Rechargeable, Cordless & Hoseless | Bagless Design | Cyclone5 Technology | Washable HEPA Filter | Multi Nozzle Operation
यह वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए है जो आधुनिक और स्मार्ट सफाई पसंद करते हैं। चूंकि यह बैटरी से चलता है, इसलिए आपको प्लग ढूंढने या तार उलझने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप इसे आसानी से बेडरूम से लेकर किचन तक, और यहाँ तक कि घर के बाहर खड़ी अपनी कार की सफाई के लिए भी ले जा सकते हैं। इसका हल्का और होजलेस डिज़ाइन इसे इस्तेमाल करने में बहुत आरामदायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कोर्डलेस सुविधा
Cyclone5 टेक्नोलॉजी
HEPA फिल्टर
मल्टी-नोजल ऑपरेशन
हल्का और एर्गोनोमिक
क्यों खोजें विकल्प
14 kPa की शक्ति थोड़ी कम
चार्ज होने में कुछ घंटों का समय लगता है
6. INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home,10 LTR Capacity,1200 W, 17 kPa Suction, Blower Function, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Vaccine Cleaner for Home(WD 10)
Inalsa का यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें गीली और सूखी दोनों तरह की सफाई चाहिए, लेकिन वे Agaro जैसा बहुत बड़ा वैक्यूम नहीं रखना चाहते। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो घर की रोज़ाना की सफाई और कभी-कभार सोफे या कार की गहरी सफाई के लिए पर्याप्त है। इसकी पॉलीमर बॉडी इसे हल्का और टिकाऊ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 सफाई
शक्तिशाली सक्शन
ब्लोअर फंक्शन
हल्का और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
10 लीटर का टैंक बड़े घरों के लिए थोड़ा छोटा
पानी साफ करते समय आपको कपड़ा फिल्टर हटाकर स्पंज फिल्टर लगाना पड़ता है
7. IBELL Primea1000 Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home, 1000W Powerful Motor, 10L Capacity, HEPA Filter, Blower Function, 16.5 kPa Suction, Multipurpose Cleaning with Accessories
iBELL का यह मॉडल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 3,000 रुपये के आसपास एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं जो गीला और सूखा दोनों कचरा साफ कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 साल की वारंटी और इसका हल्का वजन है। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो मध्यम आकार के कमरों और कार की सफाई के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 फंक्शन
2 साल की वारंटी
HEPA फिल्टर
वजन में हल्का
क्यों खोजें विकल्प
औसत सक्शन पावर
छोटा डस्ट टैंक
मोटर काम करते समय थोड़ा शोर
