दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी हुई खराब, इन Air Purifiers से लेंगे राहत की सांस
अगर आप अपने घर के लिए एक नया एयर प्यूरिफायर खरीदे का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में मिल रहे ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में एयर प्यूरिफायर पर शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। यह आपके घर की हवा को साफ और ताजा बनाने का एक सुनहरा मौका है। इस समय आपको टॉप ब्रांड्स के एयर प्यूरिफायर किफायती दामों पर मिल सकते हैं। ये अप्लायंस HEPA फिल्टर और एक्टिव कार्बन तकनीक से लैस होते हैं, जो धूल, धुआं और प्रदूषक गैसों को आसानी से हटाते हैं। इसके साथ ही हवा की क्वालिटी सुधरती है और सांस लेने में आराम मिलता है। अगर आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो अमेजन की ब्लैक फ्राइडे एयर प्यूरिफायर डील्स को मिस मत करें।
1. LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White
इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 10,900 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 5,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो छोटे कमरों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह 183 वर्ग फीट तक की जगह में हवा को साफ रखता है। साथ ही H13 True HEPA फिल्टर की मदद से 99.97% धूल, धुआं, परागकण और दुर्गंध को हटाता है। इसका फ्रेगरेंस स्पंज आपके कमरे में हल्की और ताजा खुशबू फैलाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
हवा को जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ
बहुत कम आवाज
HEPA फिल्टर एलर्जी वालों के लिए फायदेमंद
फ्रेगरेंस स्पंज से अच्छी खुशबू
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फिल्टर को समय-समय पर बदलने की जरूरत
3-स्टेज फिल्ट्रेशन की जगह सिंगल HEPA फिल्टर
2. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
इसकी कीमत 34,900 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक प्रीमियम और भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है, जिसे खास तौर पर घर में स्वच्छ और सुरक्षित हवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका Anti-Virus True HEPA H13 फिल्टर 99.999% तक वायरस, जर्म्स, एलर्जी और PM 0.01 जैसे बेहद छोटे कणों को भी हटाने में सक्षम है। इसकी 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ (लगभग 1.5 से 2 साल) इसे कम मेंटेनेंस वाला बना देती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, साइलेंट संचालन और मजबूत परफॉर्मेंस इसे छोटे से मीडियम रूम के लिए शानदार विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
99.999% तक की बेहतरीन प्यूरिफिकेशन क्षमता
बहुत लंबी फिल्टर लाइफ
छोटे पार्टिकल्स (PM 0.01) तक हटाने में सक्षम
मॉडर्न और स्पेस-सेविंग डिजाइन
बेहद साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
स्मार्ट फीचर्स (Wi-Fi/ऐप कंट्रोल) की कमी
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
3. acerpure Professional Air Purifier for Home by Acer, Fights Pollution, Virus and Bacteria, 3-in-1 HEPA Filter, Activated Carbon Filter, Air Quality Sensor, AC530-20W, white, Standard
इसकी कीमत 32,990 रुपये है। इसे 59% डिस्काउंट के साथ 13,636 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3-इन-1 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल है, जो धूल, धुआं, बदबू, बैक्टीरिया और वायरस को सहीसे हटाता है। इसका एडवांस्ड एयर क्वालिटी सेंसर रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी को पहचानकर अपने फैन की स्पीड को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 HEPA + कार्बन फिल्टर के साथ प्योरिफिकेशन
एयर क्वालिटी सेंसर से सही और स्मार्ट परफॉर्मेंस
वायरस और बैक्टीरिया हटाने में प्रभावी
साइलेंट और पावर-इफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर बदलने की लागत थोड़ी ज्यादा
ऐप या स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
बहुत बड़े कमरों के लिए प्रभावी नहीं
4. OTEK 330A Smart Air Purifier for Home & Office | HEPA H13 & Activated Carbon Filter | UV-C Sterilization | Real-Time AQI Display | Removes 99.9% Dust, Smoke & Allergens | 280 sq.ft
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 10,990 रुपये के बजाय 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह HEPA H13 फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और UV-C स्टेरिलाइजेशन के साथ आता है, जो हवा में मौजूद 99.9% धूल, धुआं, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस को हटाने में मदद करता है। इसका रियल-टाइम AQI डिस्प्ले आपको हवा की क्वालिटी तुरंत दिखाता है। 280 स्क्वायर फीट तक के कमरों के लिए यह एयर प्यूरीफायर काफी प्रभावी है।
Specifications
क्यों खरीदें
HEPA H13 + कार्बन फिल्टर के साथ प्योरिफिकेशन
UV-C स्टेरिलाइजेशन वायरस और जर्म्स को कम
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
280 स्क्वायर फीट कमरों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरों में प्रभाव कम
फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत थोड़ा ज्यादा
स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी नहीं
5. Eureka Forbes 270 Air Purifier for Home |True HEPA H13 Filter & Real-time AQI Indicator |1.5-2 Yrs Filter Life* | Removes 99.97% PM2.5, Dust, Allergens, Bacteria & Pollen | Covers up to 365 Sq.Ft
इसकी कीमत 11,700 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.97% PM2.5, धूल, एलर्जी, बैक्टीरिया और पराग कणों को हटाने में सक्षम है। इसका रियल-टाइम AQI इंडिकेटर तुरंत हवा की क्वालिटी दिखाता है। यह 365 स्क्वायर फीट तक के कमरे में अच्छे से काम करता है। यह 1.5–2 साल की फिल्टर लाइफ के साथ कम मेंटेनेंस वाला विकल्प बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA H13 के साथ प्यूरिफिकेशन
रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग
365 sq.ft तक अच्छी कवरेज
फिल्टर लाइफ लंबी
क्यों खोजें विकल्प
UV-C या आयोनाइजर फीचर नहीं
बहुत बड़े कमरों के लिए सही नहीं
स्मार्ट ऐप कंट्रोल की कमी
6. AGARO Imperial Air Purifier For Home, Bedroom, Green True HEPA Filter H14, Removes 99.99% Pollutants, Bacteria, Virus & PM 0.1 Particles, 7 Stage Purification, Covers 400 Sqft, 8500 Hrs Filter Life
इसकी कीमत 34,999 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Green True HEPA H14 फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.99% प्रदूषक, बैक्टीरिया, वायरस और PM 0.1 कणों को हटाता है। इसका 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम हवा को प्योर बनाता है। यह 400 स्क्वायर फीट तक के कमरे में आसानी से काम करता है। इसकी 8500 घंटे की फिल्टर लाइफ इसे कम मेंटेनेंस वाला विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
H14 True HEPA फिल्टर
7-स्टेज प्यूरीफिकेशन
400 sq.ft तक बड़ी कवरेज
8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले नहीं
ऐप कंट्रोल या WiFi कनेक्टिविटी की कमी
मल्टी-कलर नाइट मोड नहीं
7. Dr Trust USA Zurich Portable Room Air Purifier, HEPA Filter UV 4 Stage Filtration & Air Quality Monitoring, Low Noise, 360° Air Inlet Removes 99.97% Pollutants Dust, Smoke, Bacterial Particles (Black)
इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 5,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें HEPA फिल्टर, UV तकनीक और 360° एयर इनलेट शामिल है। यह 99.97% धूल, धुआं, बैक्टीरिया और एलर्जन को हटाकर कमरे में शुद्ध हवा बनाए रखता है। इसका लो-नॉइज डिजाइन बेडरूम, ऑफिस और छोटे कमरों के लिए बिल्कुल सही है। यह रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
HEPA और UV के साथ प्रभावी 4-स्टेज फिल्ट्रेशन
360° एयर इनलेट से बेहतर एयर सर्कुलेशन
रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग
पोर्टेबल और कम शोर वाला
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
फिल्टर लाइफ अन्य मॉडलों की तुलना में कम
ऐप कंट्रोल या WiFi सपोर्ट नहीं
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।