दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी हुई खराब, इन Air Purifiers से लेंगे राहत की सांस

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया एयर प्यूरिफायर खरीदे का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में मिल रहे ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं।

1 Dec 2025

अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में एयर प्यूरिफायर पर शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। यह आपके घर की हवा को साफ और ताजा बनाने का एक सुनहरा मौका है। इस समय आपको टॉप ब्रांड्स के एयर प्यूरिफायर किफायती दामों पर मिल सकते हैं। ये अप्लायंस HEPA फिल्टर और एक्टिव कार्बन तकनीक से लैस होते हैं, जो धूल, धुआं और प्रदूषक गैसों को आसानी से हटाते हैं। इसके साथ ही हवा की क्वालिटी सुधरती है और सांस लेने में आराम मिलता है। अगर आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो अमेजन की ब्लैक फ्राइडे एयर प्यूरिफायर डील्स को मिस मत करें।

इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 10,900 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 5,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है, जो छोटे कमरों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह 183 वर्ग फीट तक की जगह में हवा को साफ रखता है। साथ ही H13 True HEPA फिल्टर की मदद से 99.97% धूल, धुआं, परागकण और दुर्गंध को हटाता है। इसका फ्रेगरेंस स्पंज आपके कमरे में हल्की और ताजा खुशबू फैलाता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications कवरेज एरिया 183 वर्ग फीट तक फिल्टर टाइप H13 True HEPA फ्रेगरेंस स्पंज कमरे में हल्की खुशबू के लिए नॉइज लेवल बहुत कम आवाज में ऑपरेशन वारंटी 2 साल क्यों खरीदें हवा को जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ बहुत कम आवाज HEPA फिल्टर एलर्जी वालों के लिए फायदेमंद फ्रेगरेंस स्पंज से अच्छी खुशबू क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं फिल्टर को समय-समय पर बदलने की जरूरत 3-स्टेज फिल्ट्रेशन की जगह सिंगल HEPA फिल्टर

इसकी कीमत 34,900 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक प्रीमियम और भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है, जिसे खास तौर पर घर में स्वच्छ और सुरक्षित हवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका Anti-Virus True HEPA H13 फिल्टर 99.999% तक वायरस, जर्म्स, एलर्जी और PM 0.01 जैसे बेहद छोटे कणों को भी हटाने में सक्षम है। इसकी 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ (लगभग 1.5 से 2 साल) इसे कम मेंटेनेंस वाला बना देती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, साइलेंट संचालन और मजबूत परफॉर्मेंस इसे छोटे से मीडियम रूम के लिए शानदार विकल्प बनाते हैं।

Specifications फिल्टर लाइफ 8500 घंटे (लगभग 1.5–2 साल) फिल्टर टाइप Anti-Virus True HEPA H13 प्यूरिफिकेशन क्षमता वायरस, जर्म्स, एलर्जी, PM 0.01 पार्टिकल्स एफिशियंसी 99.999% डिजाइन स्लिम, मॉडर्न और कॉम्पैक्ट नॉइज साइलेंट ऑपरेशन क्यों खरीदें 99.999% तक की बेहतरीन प्यूरिफिकेशन क्षमता बहुत लंबी फिल्टर लाइफ छोटे पार्टिकल्स (PM 0.01) तक हटाने में सक्षम मॉडर्न और स्पेस-सेविंग डिजाइन बेहद साइलेंट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स (Wi-Fi/ऐप कंट्रोल) की कमी बड़े कमरों के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 32,990 रुपये है। इसे 59% डिस्काउंट के साथ 13,636 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3-इन-1 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल है, जो धूल, धुआं, बदबू, बैक्टीरिया और वायरस को सहीसे हटाता है। इसका एडवांस्ड एयर क्वालिटी सेंसर रियल-टाइम में हवा की क्वालिटी को पहचानकर अपने फैन की स्पीड को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है।

Specifications फिल्ट्रेशन सिस्टम 3-इन-1 HEPA फिल्टर कार्बन फिल्टर बदबू, धुआं और गैस हटाने में सक्षम एयर क्वालिटी सेंसर रियल-टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग डिजाइन स्टाइलिश, सफेद रंग में मॉडर्न लुक क्यों खरीदें 3-इन-1 HEPA + कार्बन फिल्टर के साथ प्योरिफिकेशन एयर क्वालिटी सेंसर से सही और स्मार्ट परफॉर्मेंस वायरस और बैक्टीरिया हटाने में प्रभावी साइलेंट और पावर-इफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प फिल्टर बदलने की लागत थोड़ी ज्यादा ऐप या स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं बहुत बड़े कमरों के लिए प्रभावी नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 10,990 रुपये के बजाय 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह HEPA H13 फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और UV-C स्टेरिलाइजेशन के साथ आता है, जो हवा में मौजूद 99.9% धूल, धुआं, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस को हटाने में मदद करता है। इसका रियल-टाइम AQI डिस्प्ले आपको हवा की क्वालिटी तुरंत दिखाता है। 280 स्क्वायर फीट तक के कमरों के लिए यह एयर प्यूरीफायर काफी प्रभावी है।

Specifications फिल्टर सिस्टम HEPA H13 + एक्टिवेटेड कार्बन यूवी-सी स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरिया और वायरस को निष्क्रिय रियल-टाइम AQI डिस्प्ले हवा की क्वालिटी कवरेज एरिया 280 स्क्वायर फीट तक प्रभावी डिजाइन स्मार्ट, कॉम्पैक्ट और एडवांस क्यों खरीदें HEPA H13 + कार्बन फिल्टर के साथ प्योरिफिकेशन UV-C स्टेरिलाइजेशन वायरस और जर्म्स को कम रियल-टाइम AQI डिस्प्ले 280 स्क्वायर फीट कमरों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरों में प्रभाव कम फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत थोड़ा ज्यादा स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी नहीं

इसकी कीमत 11,700 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद 99.97% PM2.5, धूल, एलर्जी, बैक्टीरिया और पराग कणों को हटाने में सक्षम है। इसका रियल-टाइम AQI इंडिकेटर तुरंत हवा की क्वालिटी दिखाता है। यह 365 स्क्वायर फीट तक के कमरे में अच्छे से काम करता है। यह 1.5–2 साल की फिल्टर लाइफ के साथ कम मेंटेनेंस वाला विकल्प बन जाता है।

Specifications फिल्टर True HEPA H13 फिल्टर कवरेज एरिया 365 sq.ft तक AQI इंडिकेटर रियल-टाइम एयर क्वालिटी फिल्टर लाइफ 1.5–2 साल क्षमता 99.97% PM2.5, धूल, बैक्टीरिया, एलर्जेंस क्यों खरीदें True HEPA H13 के साथ प्यूरिफिकेशन रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग 365 sq.ft तक अच्छी कवरेज फिल्टर लाइफ लंबी क्यों खोजें विकल्प UV-C या आयोनाइजर फीचर नहीं बहुत बड़े कमरों के लिए सही नहीं स्मार्ट ऐप कंट्रोल की कमी

इसकी कीमत 34,999 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Green True HEPA H14 फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.99% प्रदूषक, बैक्टीरिया, वायरस और PM 0.1 कणों को हटाता है। इसका 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम हवा को प्योर बनाता है। यह 400 स्क्वायर फीट तक के कमरे में आसानी से काम करता है। इसकी 8500 घंटे की फिल्टर लाइफ इसे कम मेंटेनेंस वाला विकल्प बनाती है।

Specifications फिल्टर Green True HEPA H14 प्योरिफिकेशन क्षमता 99.99% प्रदूषक, वायरस, बैक्टीरिया, PM 0.1 प्यूरीफिकेशन सिस्टम 7-स्टेज कवरेज एरिया 400 स्क्वायर फीट तक लाइफ 8500 घंटे क्यों खरीदें H14 True HEPA फिल्टर 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन 400 sq.ft तक बड़ी कवरेज 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प रियल-टाइम AQI डिस्प्ले नहीं ऐप कंट्रोल या WiFi कनेक्टिविटी की कमी मल्टी-कलर नाइट मोड नहीं

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 5,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें HEPA फिल्टर, UV तकनीक और 360° एयर इनलेट शामिल है। यह 99.97% धूल, धुआं, बैक्टीरिया और एलर्जन को हटाकर कमरे में शुद्ध हवा बनाए रखता है। इसका लो-नॉइज डिजाइन बेडरूम, ऑफिस और छोटे कमरों के लिए बिल्कुल सही है। यह रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करता है।