Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल कल से शुरू, स्मार्टफोन एक्सेसरीज पर 80% छूट, 65 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे फ्रिज-वॉशिंग मशीन

Amazon Black Friday Sale: अमेजन इंडिया ने आज घोषणा कर दी है कि प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल 28 नवंबर से शुरू होगी, जो 1 दिसंबर तक चलेगी। सेल में ग्राहकों को अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिलेगा। अमेजन ने कहा कि ग्राहक स्मार्टफोनस, लैपटॉप और होम अप्लायंसेस समेत होम डेकोर, ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। खरीदारी को आसान बनाने के लिए, ग्राहक न्यू डील ड्रॉप जैसे क्यूरेटेड डील फॉर्मेट से खरीदारी कर सकते हैं। सेल में स्मार्टफोन एक्सेसरीज 80 फीसदी तक, होम अप्लायंसेस 65 फीसदी तक और टॉप ब्रांड्स के टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टवॉच 75 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। नीचे देखें किस प्रोडक्ट पर कितनी छूट…

स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बंपर डिस्काउंट: - OnePlus 13s, Samsung Galaxy S25 Ultra 5G जैसे टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन और OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro 5G जैसे नए लॉन्च पर शानदार डील्स।

- Redmi A4 5G, iQOO Z10x 5G, realme NARZO 80 Lite 5G जैसे बजट स्मार्टफोन पर रोमांचक ऑफर।

- ऐप्पल, सैमसंग, एचपी, डेल, बोट, गोप्रो जैसे टॉप ब्रांड्स पर 80% तक की छूट और 9 महीने तक के लिए नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन।

- Dell, ASUS, HP और Lenovo जैसे बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप पर 45% तक की छूट, जिसमें HP 15, 13th Gen Intel लैपटॉप जैसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिसकी कीमत 52,490 रुपये है।

- वनप्लस, ऐप्पल, सैमसंग, एम्ब्रेन, रियलमी, स्पाइजेन, बोट के हेडफोन, मोबाइल एक्सेसरीज, स्पीकर और साउंडबार पर 80% तक की छूट। सोनी, जेबीएल समेत अन्य ब्रांड्स के स्पीकर पर भी बड़ा डिस्काउंट।

- ऐप्पल, सैमसंग, गोप्रो और सोनीजैसे टॉप ब्रांड के टैबलेट, कैमरा, और स्मार्टवॉच पर 75% तक की छूट। डील्स में 61,490 रुपये में Sony Alpha ZV-E10L मिररलेस व्लॉग कैमरा शामिल है।

- Samsung: सैमसंग के फ्लैगशिप और मिड-रेंज स्मार्टफोन पर भारी छूट। गैलेक्सी S25 Ultra 5G पर 1,18,999 रुपये में उपलब्ध है, गैलेक्सी A55 5G 23,999 रुपये में, और गैलेक्सी बड्स कोर ईयरबड्स 3,499 रुपये में, गैलेक्सी बड्स 3 प्रो मॉडल 16,999 रुपये में जबकि गैलेक्सी टैब S9 FE टैबलेट 34,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है।

- OnePlus: सेल में वनप्लस 15 फोन 69,499 रुपये में, नॉर्ड 5 फोन 30,249 रुपये में, वनप्लस वॉच 2 स्मार्टवॉच 13,999 रुपये में उपलब्ध है। ग्राहक वनप्लस एक्सेसरीज को 80% तक की छूट पा सकते हैं, जिसमें आसान नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी हैं।

- iQOO: सेल में iQOO Z10x 5G फोन 12,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है।

- Realme: कूपन सेविंग्स के साथ मात्र 10,499 रुपये में नारजो 80 लाइट 5G लें, साथ ही रियलमी एक्सेसरीज और वियरेबल्स पर भी शानदार डील्स पाएं।

- Redmi: सेल में रेडमी A4 5G फोन 7,999 रुपये में उपलब्ध है, जो पहली बार स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक आइडियल एंट्री-लेवल अपग्रेड है।

- Lava: सेल में लावा बोल्ड N1 5G ऑफर्स के बाद 7,124 रुपये में उपलब्ध है, और साथ में एक्स्ट्रा बैंक सेविंग्स भी हैं।

होम अप्लायंसेज पर 65% तक की छूट: - एलजी, सैमसंग, बॉश और हायर की वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर पर 55% तक की छूट। सेल में Samsung Convertible 5-in-1, AI इनेबल्ड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 77,990 रुपये में और LG 5 स्टार AI फुली ऑटोमैटिक फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन 46,990 में उपलब्ध है।

- बॉश, आईएफबी, फैबर और दूसरी कंपनियों के डिशवॉशर पर 50% तक की छूट, और भी बड़ी बचत के लिए 12,000 रुपये तक का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट।

- कैरियर, डाइकिन, पैनासोनिक और एलजी के एयर कंडीशनर 23,240 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं, जिसमें Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC मॉडल 35,990 रुपये में मिल रहा है।

- फैबर, एलिका, ग्लेन और क्रॉम्पटन की चिमनी जैसी किचन की जरूरी चीजों पर 65% तक की छूट। सैमसंग, एलजी और हायर के माइक्रोवेव पर 60% तक की छूट।