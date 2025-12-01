Amazon Black Friday Sale: आधी कीमत में खरीदें गीजर, मिल रहा बंपर ऑफर
Amazon Black Friday sale: घर के लिए एक अच्छा गीजर कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।
अमेजन ब्लैक फ्राइडे का इंतजार काफी कंज्यूमर को होता है, क्योंकि इस सेल में प्रोडक्ट को उनके वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीदा जा सकता है। इस बार की अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में गीजर पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप गीजर को उनकी वास्तविक कीमत से करीब आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस सेल में 25 लीटर वाले ब्रांडेड गीजर पर एक्सचेंज ऑफर, बैंक ऑफर दिया जा रहा है, जिससे गीजर पर 50 से 60 फीसद छूट पर खरीद सकते हैं।
1. Haier Aqualad Pro Geyser 25 Litre 5 Star 1-3KW Adjustable Storage Water Geyser |Free Installation&Flexi Pipe| Warranty 10 Yr on Tank |Dual Control Knob |Shockproof Tech |Glassline Tank |9-Level Safety
यह 5-स्टार रेटिंग वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो 3000W की फास्ट-हीटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल-नॉब कंट्रोल मिलता है, जो कम बिजली खर्च में पानी को जल्दी गर्म करता है। गीजर में शॉक-प्रूफ टेक्नोलॉजी, ग्लासलाइन टैंक और 9-लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। इसे 51 फीसद डिस्काउंड के बाद 11,491 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बचत और फास्ट हीटिंग दोनों
10-साल टैंक वारंटी
शॉक-प्रूफ टेक्नोलॉजी
IPX4 स्प्लैश-प्रूफ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर मजबूत फिटिंग की जरूरत
छोटे घरों के लिए ओवरसाइज़्ड
2. AO Smith VAS PLUS 25L Geyser 5 Star BEE Rating | 2KW | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Diamond Glass Tank | Warranty: 7 Yr Tank, 3 Yr Heating Element & 2 Yr Overall | Blue
इस ब्लैक फ्राइडे डील में इस गीजर को पूरे 42% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह 25-लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर हैं, जो एनर्जी-एफिशिएंट माना जाता है। इसमें एडवांस PUF इंसुलेशन दिया गया है, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है। इस गीजर को 7,498 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2X कॉरोशन-रेज़िस्टेंट डायमंड ग्लास-लाइन टैंक
2000W इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट
बिजली की बचत
लंबी वारंटी: 7 साल
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
कुछ मॉडल्स की तुलना में थोड़ा धीमा
3. Orient Electric Aquator Edge Geyser|25L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| Ultra Diamond Glassline Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
अगर आप एक स्टाइलिश, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली 25-लीटर वॉटर हीटर की तलाश में हैं, तो अमेज़न पर मिल रही Orient Electric Aquator Edge की डील आपके लिए शानदार साबित हो सकती है। इसे 52% की भारी छूट दे पर खरीद सकते हैं। यह 25 लीटर वाला गीजर गर्म और ठंडे पानी के मिक्सिंग को कम करके 20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देता है। इसे 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट
टिकाऊ और फास्ट हीटिंग
टेम्परेचर कंट्रोल नॉब
कम बिजली खर्च
क्यों खोजें विकल्प
कुछ 3000W मॉडलों जितना तेज़ नहीं
वजन काफी ज्यादा
4. Crompton Amica Pro 25-L, 5 Star Rated Storage Water Heater with Superior Glassline Coated Tank, Powerful 2000W Heating Element, Rust Proof Plastic Body and Advanced 3 Level Safety (White and Blue)
अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप 25 लीटर स्टोरेज वाला गीजर लेना चाहते हैं, तो अमेज़न पर Crompton Amica Pro 25L आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। यह गीजर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाला है और हार्ड वॉटर के लिए भी सुरक्षित है। इस डील के तहत आप इसे मात्र ₹7,499 में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
3-लेवल सेफ्टी
हार्ड वॉटर और रस्ट-रेज़िस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
वजन थोड़ा ज़्यादा
5. AO Smith Geyser 25 Ltr with 3KW Element | 33% Faster Heating | Storage Geyser | Blue Diamond Glass-Lined Tank | Warranty: 7 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | SGS-GREEN-025 | BEE 5 Star Rating
अमेज़न पर उपलब्ध AO Smith SGS-GREEN-025 की डील आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। यह मॉडल अभी 30% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह 25 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसकी कीमत अभी 12,799 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
33% तेज पानी गर्म
दोगुनी रस्ट-रेज़िस्टेंस
बिजली की बेहतर बचत
पानी देर तक गर्म रहता है
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
2000W मॉडलों की तुलना में ज्यादा
इंस्टॉलेशन हर जगह मुफ्त नहीं
6. Bajaj New Shakti Neo 25L Vertical Storage Water Heater (Geyser 25 Litres) 4 Star BEE Rated Heater For Water Heating with Titanium Armour, Swirl Flow Technology, Glasslined Tank(White), 1 Yr Warranty
यह एक बजट-फ्रेंडली 25-लीटर स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो 10 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है। यह 25 लीटर वाला 4-स्टार BEE रेटेड हीटर है। इसे अभी अमेजन से 7,599 रुपये की आकर्षक कीमत पर खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 साल की टैंक वारंटी
20% ज्यादा गर्म पानी
लंबे समय तक गर्म पानी स्टोर
ऑटो कटऑफ
क्यों खोजें विकल्प
kW मॉडलों की तुलना में थोड़ा धीमा
नॉर्मल दिखने वाला डिजाइन
7. Havells Magnatron Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Induction Technoloy|No Heating Element|25% Faster Heating|30,000 Rs Electricity Saving in 5 Year|Suitable For Hard Water|Scaling Resistant
यह गीजर 49% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है और अपनी इंडक्शन-आधारित हीटिंग तकनीक के कारण बाजार में बाकी सभी पारंपरिक गीजरों से पूरी तरह अलग है। इसमें कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, जिससे स्केलिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाती है और टैंक की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। Havells का दावा है कि यह पारंपरिक गीजरों की तुलना में 25% तेज हीटिंग देता है। इसकी कीमत 31,790 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 16,300 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड-वॉटर में सबसे टिकाऊ
25% तेज हीटिंग
रस्ट-प्रूफ, हेवी-ड्यूटी
ऑटो ऑन और ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत पारंपरिक गीजरों से ज्यादा
वाटर हीटिंग में ज्यादा वक्त
