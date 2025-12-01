Amazon Black Friday Sale: आधी कीमत में खरीदें गीजर, मिल रहा बंपर ऑफर

संक्षेप: Amazon Black Friday sale: घर के लिए एक अच्छा गीजर कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Follow Us on

Mon, 1 Dec 2025 10:08 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ब्लैक फ्राइडे का इंतजार काफी कंज्यूमर को होता है, क्योंकि इस सेल में प्रोडक्ट को उनके वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीदा जा सकता है। इस बार की अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में गीजर पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप गीजर को उनकी वास्तविक कीमत से करीब आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस सेल में 25 लीटर वाले ब्रांडेड गीजर पर एक्सचेंज ऑफर, बैंक ऑफर दिया जा रहा है, जिससे गीजर पर 50 से 60 फीसद छूट पर खरीद सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 5-स्टार रेटिंग वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो 3000W की फास्ट-हीटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल-नॉब कंट्रोल मिलता है, जो कम बिजली खर्च में पानी को जल्दी गर्म करता है। गीजर में शॉक-प्रूफ टेक्नोलॉजी, ग्लासलाइन टैंक और 9-लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। इसे 51 फीसद डिस्काउंड के बाद 11,491 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टैंक ग्लासलाइन सेफ्टी 9-लेवल स्पेशल फीचर शॉक-प्रूफ टेक्नोलॉजी + BPS एंटी-बैक्टीरियल मोड क्यों खरीदें बचत और फास्ट हीटिंग दोनों 10-साल टैंक वारंटी शॉक-प्रूफ टेक्नोलॉजी IPX4 स्प्लैश-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प दीवार पर मजबूत फिटिंग की जरूरत छोटे घरों के लिए ओवरसाइज़्ड

इस ब्लैक फ्राइडे डील में इस गीजर को पूरे 42% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह 25-लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर हैं, जो एनर्जी-एफिशिएंट माना जाता है। इसमें एडवांस PUF इंसुलेशन दिया गया है, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है। इस गीजर को 7,498 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टैंक ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 2X कॉरोशन-रेज़िस्टेंट डायमंड ग्लास-लाइन टैंक 2000W इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट बिजली की बचत लंबी वारंटी: 7 साल क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कुछ मॉडल्स की तुलना में थोड़ा धीमा

अगर आप एक स्टाइलिश, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली 25-लीटर वॉटर हीटर की तलाश में हैं, तो अमेज़न पर मिल रही Orient Electric Aquator Edge की डील आपके लिए शानदार साबित हो सकती है। इसे 52% की भारी छूट दे पर खरीद सकते हैं। यह 25 लीटर वाला गीजर गर्म और ठंडे पानी के मिक्सिंग को कम करके 20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देता है। इसे 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट टिकाऊ और फास्ट हीटिंग टेम्परेचर कंट्रोल नॉब कम बिजली खर्च क्यों खोजें विकल्प कुछ 3000W मॉडलों जितना तेज़ नहीं वजन काफी ज्यादा

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप 25 लीटर स्टोरेज वाला गीजर लेना चाहते हैं, तो अमेज़न पर Crompton Amica Pro 25L आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। यह गीजर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाला है और हार्ड वॉटर के लिए भी सुरक्षित है। इस डील के तहत आप इसे मात्र ₹7,499 में खरीद सकते हैं।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट 5-स्टार एनर्जी रेटिंग 3-लेवल सेफ्टी हार्ड वॉटर और रस्ट-रेज़िस्टेंट क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से वजन थोड़ा ज़्यादा

अमेज़न पर उपलब्ध AO Smith SGS-GREEN-025 की डील आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। यह मॉडल अभी 30% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह 25 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसकी कीमत अभी 12,799 रुपये है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 3000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 33% तेज पानी गर्म दोगुनी रस्ट-रेज़िस्टेंस बिजली की बेहतर बचत पानी देर तक गर्म रहता है कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बॉडी क्यों खोजें विकल्प 2000W मॉडलों की तुलना में ज्यादा इंस्टॉलेशन हर जगह मुफ्त नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली 25-लीटर स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो 10 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है। यह 25 लीटर वाला 4-स्टार BEE रेटेड हीटर है। इसे अभी अमेजन से 7,599 रुपये की आकर्षक कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर BEE रेटिंग 4 स्टार वाटेज 2000W प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें 10 साल की टैंक वारंटी 20% ज्यादा गर्म पानी लंबे समय तक गर्म पानी स्टोर ऑटो कटऑफ क्यों खोजें विकल्प kW मॉडलों की तुलना में थोड़ा धीमा नॉर्मल दिखने वाला डिजाइन

यह गीजर 49% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है और अपनी इंडक्शन-आधारित हीटिंग तकनीक के कारण बाजार में बाकी सभी पारंपरिक गीजरों से पूरी तरह अलग है। इसमें कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, जिससे स्केलिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाती है और टैंक की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। Havells का दावा है कि यह पारंपरिक गीजरों की तुलना में 25% तेज हीटिंग देता है। इसकी कीमत 31,790 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 16,300 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटेज 2000W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार प्रेशर 8 बार क्यों खरीदें हार्ड-वॉटर में सबसे टिकाऊ 25% तेज हीटिंग रस्ट-प्रूफ, हेवी-ड्यूटी ऑटो ऑन और ऑफ क्यों खोजें विकल्प कीमत पारंपरिक गीजरों से ज्यादा वाटर हीटिंग में ज्यादा वक्त

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।