Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon black friday sale ending today samsung phones with up to rupees 17000 off price of most affordable is just 6799
सैमसंग के इन तीन फोन पर तगड़ा ऑफर, 17 हजार रुपये तक कम हुई कीमत, सबसे सस्ता मात्र 6799 का

सैमसंग के इन तीन फोन पर तगड़ा ऑफर, 17 हजार रुपये तक कम हुई कीमत, सबसे सस्ता मात्र 6799 का

संक्षेप:

अमेजन पर चल रही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल का आज आखिरी दिन है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर 17 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में आप मात्र 6799 रुपये में भी सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 09:47 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23998

₹42999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

20% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22319

₹27999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹22999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

भारी डिस्काउंट और बेस्ट डील के साथ सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। अमेजन पर चल रही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल आज खत्म होने वाली है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर 17 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात है कि सेल में आप मात्र 6799 रुपये में भी सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23998

₹42999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

20% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22319

₹27999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹22999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

Samsung Galaxy A55 5G

फोन के टॉप एंड वेरिएंट यानी 12जीबी + 256जीबी की कीमत लॉन्च के टाइम 45999 रुपये थी। अब यह 17 हजार रुपये सस्ता हो गया है। इसे आप 28,998 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1449 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 27300 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है।

Samsung Galaxy M36 5G

6जीबी रैम 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 17499 रुपये है। इस फोन पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन को आप 874 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में आपको कई शानदार एआई फीचर भी मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:सरकारी ऐप के नाम पर हो रहा बड़ा फ्रॉड, एडवाइजरी जारी, तुरंत करें डिलीट

Samsung Galaxy M07

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 339 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फोन 7.5 पर्सेंट के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ भी आपका हो सकता है। फोन को आप एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

22% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹25109

₹31999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News Amazon Sale

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।