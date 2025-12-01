सैमसंग के इन तीन फोन पर तगड़ा ऑफर, 17 हजार रुपये तक कम हुई कीमत, सबसे सस्ता मात्र 6799 का
अमेजन पर चल रही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल का आज आखिरी दिन है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर 17 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में आप मात्र 6799 रुपये में भी सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं।
भारी डिस्काउंट और बेस्ट डील के साथ सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। अमेजन पर चल रही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल आज खत्म होने वाली है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर 17 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात है कि सेल में आप मात्र 6799 रुपये में भी सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
Samsung Galaxy A55 5G
फोन के टॉप एंड वेरिएंट यानी 12जीबी + 256जीबी की कीमत लॉन्च के टाइम 45999 रुपये थी। अब यह 17 हजार रुपये सस्ता हो गया है। इसे आप 28,998 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1449 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 27300 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है।
Samsung Galaxy M36 5G
6जीबी रैम 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 17499 रुपये है। इस फोन पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन को आप 874 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में आपको कई शानदार एआई फीचर भी मिलेंगे।
Samsung Galaxy M07
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 339 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फोन 7.5 पर्सेंट के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ भी आपका हो सकता है। फोन को आप एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।
