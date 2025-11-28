सस्ते मिल रहे Samsung के पॉपुलर स्मार्टफोन, अमेजन ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप: Amazon Black Friday Sale 2025 Live हो चुकी है और सेल में Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। फोल्डेबल फोन से लेकर बजट फोन तक सभी पर ऑफर मिल रहा है। नीचे देखें डील्स की लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें

Fri, 28 Nov 2025 12:50 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Black Friday Sale 2025 Live हो चुकी है और सेल में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसी अलग-अलग कैटेगरी के गैजेट्स अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काफी कम कीमतों पर लिस्टेड हैं। अगर आप Samsung फैन हैं और ब्रांड को नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सेल में सैमसंग के फोल्डेबल फोन सहित अलग-अलग प्राइस रेंज के फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फोल्डेबल फोन की कीमतों में भारी गिरावट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सैमसंग के मौजूदा फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन, Samsung Galaxy Z Fold 7 को बैंक डिस्काउंट के साथ 1,62,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर दे रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो 12,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ लिया जा सकता है। बता दें कि फोन का बेस 12GB+256GB मॉडल बिना ऑफर के 1,74,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

गैलेक्सी Z फोल्ड 6, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 में 1,09,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस पर 5,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे फोन की प्रभावी 1,04,999 रुपये रह जाएगी। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। बता दें कि लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,64,999 रुपये थी। इसके अलावा, सेल में Samsung Galaxy Z Flip7 FE ऑफर में 79,999 रुपये की प्रभावी कीमत और Samsung Galaxy Z Flip7 5G ऑफर में 97,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इन सैमसंग स्मार्टफोन्स पर भी भारी छूट फोल्डेबल फोन के अलावा, Amazon Black Friday Sale 2025 में मिड-रेंज और एंट्री-लेवल सैमसंग स्मार्टफोन भी डिस्काउंटेड कीमतों पर मिल रहे हैं। Samsung Galaxy A55, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, सेल में 23,999 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी रेगुलर कीमत 42,999 रुपये से कम है। वहीं, Samsung Galaxy M17 5G, Galaxy M07, Galaxy M36 5G, और Galaxy M06 5G मॉडल क्रमशः 12,499 रुपये, 6,799 रुपये, 13,999 रुपये और 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहे हैं।

यहां से खरीदें अपना फेवरेट M-सीरीज सैमसंग फोन

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यहां से खरीदें अपना फेवरेट A-सीरीज सैमसंग फोन

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यहां से खरीदें अपना फेवरेट S-सीरीज सैमसंग फोन