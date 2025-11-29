Hindustan Hindi News
amazon black friday deal Samsung Galaxy A36 5G is now rupees 5000 cheaper than its launch price including bank offer
ब्लैक फ्राइडे सेल में Samsung के फोन के लिए मची लूट, लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये कम हुई कीमत

ब्लैक फ्राइडे सेल में Samsung के फोन के लिए मची लूट, लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये कम हुई कीमत

संक्षेप:

सैमसंग गैलेक्सी A36 5G अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में बेस्ट डील में मिल रहा है। फोन लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इसे कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी 50MP का कैमरा ऑफर कर रही है।

Sat, 29 Nov 2025 03:40 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में दी जा रही डील को आप मिस नहीं कर सकते हैं। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy A36 5G पर दी जा रही है, जिसमें यह फोन बैंक ऑफर्स के साथ लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन पर 33999 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में आपको 3 हजार रुपये और डिस्काउंट मिलेगा।

इन दोनों ऑफर के साथ यह फोन टोटल 5 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। फोन पर 1699 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह फुल एचडी+ सुपर एमोलेड इन्फिनिटी-O HDR डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दे रही है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 मिलेगा।

ये भी पढ़ें:4 दिसंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा फोन के रियर में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। सैमसंग इस फोन में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung OneUI 7 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
