Amazon की सबसे बड़ी सेल, बिल्ड इन हीटर, वाई-फाई और AI फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन की कीमत हुई धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी
अमेजन की साल की सबसे बड़ी सेल लाइव हो चुकी है। इस सेल में वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है...
अमेजन की फेस्टिवल सेल का इंतजार खत्म हो चुका है। यह सेल सभी यूजर्स के लिए लाइव हो चुकी हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को 80 फीसद तक की छूट पर खरीदा जा सकता है। इस सेल में वॉशिंग मशीन पर 50 फीसद तक की छूट दी जा रही है। मतलब आप वॉशिंग मशीन को आधी कीमत में घर ले जा सकते हैं। इस सेल में फ्रंट लोड, टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी वॉशिंग को शानदार डील और डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है..
1. LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
यह एक 8 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार रेटिंग वाली LG की Wi-Fi फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। यह डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्टीम वॉश और इन-बिल्ट हीटर के साथ आती है, जो बेहतर धुलाई के साथ-साथ एलर्जी केयर जैसी सुविधाएं भी देती है। यह मशीन स्मार्ट फीचर्स और हाई एफिशिएंसी के साथ वर्किंग फैमिलीज के लिए एक प्रीमियम चॉइस बनती है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 Kg क्षमता बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट
कम बिजली की खपत और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
बेल्ट-मोटर के बिना स्मूद और कम नॉइज़ वॉश
बैक्टीरिया और एलर्जी से बचाव के लिए बेहतर
मोबाइल से कंट्रोल और कस्टम वॉश मोड डाउनलोड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
ड्रायर फंक्शन नहीं
स्पेस सेटअप के हिसाब से सीमित
2. Panasonic 8 kg 5 Star Inverter Fully Automatic Front Loading Washing Machine (NA-148MH2L01, 2024 Model, Dark Silver, Steam, Drynamic Spin)
यह पैनासोनिक की 8 किलोग्राम क्षमता वाली 5-स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्टीम वॉश, डायनैमिक स्पिन और 13+ वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं जो हर कपड़े को बेहतरीन तरीके से साफ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी इनवर्टर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स इसे बजट में एक पावरफुल परफॉर्मर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर स्पिन स्पीड से जल्दी सुखाने में मदद
हर कपड़े और फैब्रिक के लिए कस्टम मोड
कम समय में हल्के गंदे कपड़ों की धुलाई
प्रीमियम और मॉडर्न लुक
क्यों खोजें विकल्प
LED टच पैनल की जगह नॉब कंट्रोल
वाई - फाई, समार्ट ऐप कनेक्टिविटी
डिजाइन सिंपल
रोटेट/टिल्ट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं नहीं
3. Whirlpool 7 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 7.0 GENX GREY 5YMW)
यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार रेटिंग वाली टॉप लोड फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें Whirlpool की खास 6th Sense टेक्नोलॉजी, स्पाइरो वॉश, और हार्ड वाटर वॉश जैसी स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो वॉशिंग को आसान और किफायती बनाते हैं। यह मशीन छोटे और मिडियम साइज फैमिली के लिए एक परफेक्ट बजट ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम बिजली खपत
हार्ड वाटर में भी बेहतर क्लीनिंग
740 RPM स्पिन स्पीड
यूनिफॉर्म और डीप क्लीनिंग
क्यों खोजें विकल्प
टच पैनल की जगह नॉब कंट्रोल
Wi-Fi या App कनेक्टिविटी नहीं
ड्रम की साइज सीमित
4. Haier 6 kg 5 Star Oceanus Wave Drum Washing Machine Fully Automatic Top Load (HWM60-AE, Moonlight Silver)
यह 6 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें आपको ड्रम, बैलेंस क्लीन प्लसेटर और नीयर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी मिलती है। यह मशीन साइलेंट वॉशिंग, फास्ट स्पिन और कम एनर्जी खपत के साथ आती है, जो छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक स्मार्ट बजट विकल्प बनती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़ों की कोमल और डीप क्लीनिंग
बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और सफाई
8 वॉश प्रोग्राम
हाइजीनिक और लॉन्ग-लास्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी नहीं
स्टीम वॉश जैसी हाई-एंड फीचर्स नहीं
टच पैनल की बजाय बटन कंट्रोल
हॉट वॉटर वॉश/इनबिल्ट हीटर नहीं
5. Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAX1TL, Hygiene Steam, Inox)
यह 8 किलोग्राम कैपेसिटी वालीप्रीमियम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें AI कंट्रोल, Wi-Fi कनेक्टिविटी, EcoBubble टेक्नोलॉजी, और हाई-स्पीड 1400 RPM मोटर मिलती है। इसका हाईजीन स्टीम इसे अल्ट्रा-क्लीन वॉशिंग के लिए और भी प्रभावशाली बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ठंडे पानी में भी बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और क्लीनिंग
स्मार्टफोन से कंट्रोल और कस्टम वॉश सुझाव
1400 RPM पर हाई स्पिन स्पीड से तेज सुखाई
21 वॉश प्रोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
बजट के हिसाब से महंगी मशीन
Hot Water Inlet का जिक्र नहीं
In-built हीटर के बजाय सिंगल वाटर इनलेट
6. LG 7 Kg 5 Star Wind Jet Dry Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (P7020NGAZ, Dark Gray, Rat Away Feature)
यह सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो रैट अवे टेक्नोलॉजी, विंड ती हैजेट ड्राई, और 1300 RPM हाई स्पिन स्पीड के साथ आती है। इसकी मजबूत प्लास्टिक बॉडी और लो एनर्जी खपत इसे एक बजट-फ्रेंडली बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली और पानी की शानदार बचत
कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद
कॉलर और कफ जैसे हिस्सों की आसान सफाई
कम पानी और बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत
Hot Wash या इन-बिल्ट हीटर नहीं
शोर थोड़ा ज्यादा
7. Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)
यह 9 किलोग्राम की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो एडवांस्ड AI तकनीक और EcoBubble टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, इन-बिल्ट हीटर, और 1400 RPM हाई स्पिन स्पीड जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे एक परफेक्ट फैमिली अप्लायंस बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ठंडे पानी में भी बेहतर क्लीनिंग
तेज़ स्पिन और कम बिजली खपत
99.9% कीटाणु और एलर्जन हटाए
मोबाइल से कंट्रोल और मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
सीमित स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की उपलब्धता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।