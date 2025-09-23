Amazon की सबसे बड़ी सेल, बिल्ड इन हीटर, वाई-फाई और AI फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन की कीमत हुई धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी

अमेजन की साल की सबसे बड़ी सेल लाइव हो चुकी है। इस सेल में वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है...

Tue, 23 Sep 2025 06:01 AM

अमेजन की फेस्टिवल सेल का इंतजार खत्म हो चुका है। यह सेल सभी यूजर्स के लिए लाइव हो चुकी हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को 80 फीसद तक की छूट पर खरीदा जा सकता है। इस सेल में वॉशिंग मशीन पर 50 फीसद तक की छूट दी जा रही है। मतलब आप वॉशिंग मशीन को आधी कीमत में घर ले जा सकते हैं। इस सेल में फ्रंट लोड, टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी वॉशिंग को शानदार डील और डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है..

यह एक 8 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार रेटिंग वाली LG की Wi-Fi फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। यह डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्टीम वॉश और इन-बिल्ट हीटर के साथ आती है, जो बेहतर धुलाई के साथ-साथ एलर्जी केयर जैसी सुविधाएं भी देती है। यह मशीन स्मार्ट फीचर्स और हाई एफिशिएंसी के साथ वर्किंग फैमिलीज के लिए एक प्रीमियम चॉइस बनती है।

Specifications क्षमता 8 किलोग्राम रिफ्रेश रेट / स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 10 प्रीसेट ड्रम मैटेरियल फुल स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें 8 Kg क्षमता बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट कम बिजली की खपत और एफिशिएंट परफॉर्मेंस बेल्ट-मोटर के बिना स्मूद और कम नॉइज़ वॉश बैक्टीरिया और एलर्जी से बचाव के लिए बेहतर मोबाइल से कंट्रोल और कस्टम वॉश मोड डाउनलोड क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा ड्रायर फंक्शन नहीं स्पेस सेटअप के हिसाब से सीमित

यह पैनासोनिक की 8 किलोग्राम क्षमता वाली 5-स्टार इन्वर्टर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्टीम वॉश, डायनैमिक स्पिन और 13+ वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं जो हर कपड़े को बेहतरीन तरीके से साफ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी इनवर्टर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स इसे बजट में एक पावरफुल परफॉर्मर बनाते हैं।

Specifications क्षमता 8 किलोग्राम लोडिंग टाइप फ्रंट लोड वॉश प्रोग्राम 13+ ड्रम मैटेरियल स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें बेहतर स्पिन स्पीड से जल्दी सुखाने में मदद हर कपड़े और फैब्रिक के लिए कस्टम मोड कम समय में हल्के गंदे कपड़ों की धुलाई प्रीमियम और मॉडर्न लुक क्यों खोजें विकल्प LED टच पैनल की जगह नॉब कंट्रोल वाई - फाई, समार्ट ऐप कनेक्टिविटी डिजाइन सिंपल रोटेट/टिल्ट एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं नहीं

यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली 5 स्टार रेटिंग वाली टॉप लोड फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें Whirlpool की खास 6th Sense टेक्नोलॉजी, स्पाइरो वॉश, और हार्ड वाटर वॉश जैसी स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो वॉशिंग को आसान और किफायती बनाते हैं। यह मशीन छोटे और मिडियम साइज फैमिली के लिए एक परफेक्ट बजट ऑप्शन है।

Specifications क्षमता 7 किलोग्राम लोडिंग टाइप टॉप लोड स्पेशल फीचर्स 6th Sense टेक्नोलॉजी, Spiro Wash, Hard Water Wash, Aqua Store स्पिन स्पीड 740 RPM बॉडी मैटेरियल स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें बेहद कम बिजली खपत हार्ड वाटर में भी बेहतर क्लीनिंग 740 RPM स्पिन स्पीड यूनिफॉर्म और डीप क्लीनिंग क्यों खोजें विकल्प टच पैनल की जगह नॉब कंट्रोल Wi-Fi या App कनेक्टिविटी नहीं ड्रम की साइज सीमित

यह 6 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें आपको ड्रम, बैलेंस क्लीन प्लसेटर और नीयर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी मिलती है। यह मशीन साइलेंट वॉशिंग, फास्ट स्पिन और कम एनर्जी खपत के साथ आती है, जो छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक स्मार्ट बजट विकल्प बनती है।

Specifications स्पिन स्पीड 780 RPM वॉश प्रोग्राम 8 – Wash, Rinse, Spin, Tub Dry, Smart, Soak, Delicate, Quick स्पेशल फीचर्स Magic Filter, Near Zero Pressure, Balance Clean Pulsator क्यों खरीदें कपड़ों की कोमल और डीप क्लीनिंग बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और सफाई 8 वॉश प्रोग्राम हाइजीनिक और लॉन्ग-लास्टिंग क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी नहीं स्टीम वॉश जैसी हाई-एंड फीचर्स नहीं टच पैनल की बजाय बटन कंट्रोल हॉट वॉटर वॉश/इनबिल्ट हीटर नहीं

यह 8 किलोग्राम कैपेसिटी वालीप्रीमियम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें AI कंट्रोल, Wi-Fi कनेक्टिविटी, EcoBubble टेक्नोलॉजी, और हाई-स्पीड 1400 RPM मोटर मिलती है। इसका हाईजीन स्टीम इसे अल्ट्रा-क्लीन वॉशिंग के लिए और भी प्रभावशाली बनाता है।

Specifications लोड टाइप फ्रंट लोड स्पिन स्पीड 1400 RPM वॉश प्रोग्राम्स 21 क्यों खरीदें ठंडे पानी में भी बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और क्लीनिंग स्मार्टफोन से कंट्रोल और कस्टम वॉश सुझाव 1400 RPM पर हाई स्पिन स्पीड से तेज सुखाई 21 वॉश प्रोग्राम क्यों खोजें विकल्प बजट के हिसाब से महंगी मशीन Hot Water Inlet का जिक्र नहीं In-built हीटर के बजाय सिंगल वाटर इनलेट

यह सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो रैट अवे टेक्नोलॉजी, विंड ती हैजेट ड्राई, और 1300 RPM हाई स्पिन स्पीड के साथ आती है। इसकी मजबूत प्लास्टिक बॉडी और लो एनर्जी खपत इसे एक बजट-फ्रेंडली बनाती है।

Specifications स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम 3 स्पेशल फीचर्स Rat Away, Wind Jet Dry, Collar Scrubber, Protective Mesh क्यों खरीदें बिजली और पानी की शानदार बचत कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद कॉलर और कफ जैसे हिस्सों की आसान सफाई कम पानी और बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत Hot Wash या इन-बिल्ट हीटर नहीं शोर थोड़ा ज्यादा

यह 9 किलोग्राम की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो एडवांस्ड AI तकनीक और EcoBubble टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, इन-बिल्ट हीटर, और 1400 RPM हाई स्पिन स्पीड जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे एक परफेक्ट फैमिली अप्लायंस बनाती हैं।

Specifications क्षमता 9 किलोग्राम स्पिन स्पीड 1400 RPM वॉश प्रोग्राम्स 14 प्रोग्राम बॉडी फीचर Rust-proof, Rat Mesh Protection स्पेशल फीचर्स AI Control, EcoBubble, Wi-Fi, Steam, Drum Clean+, Less Microfiber क्यों खरीदें ठंडे पानी में भी बेहतर क्लीनिंग तेज़ स्पिन और कम बिजली खपत 99.9% कीटाणु और एलर्जन हटाए मोबाइल से कंट्रोल और मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा सीमित स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की उपलब्धता

