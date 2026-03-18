सस्ते हो गए AC और फ्रिज! आधी कीमत में घर लाएं ब्रांडेड एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, लिमिटेड टाइम है डील

अमेजन 'गर्मियों की तैयारी' सेल 25 मार्च 2026 तक लाइव है, जहाँ AC और फ्रिज जैसे होम अप्लायंसेज पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है। ग्राहक HDFC और HSBC जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹4,500 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराने प्रोडक्ट्स पर शानदार एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Big Saving summer deal Live: गर्मी से पहले अमेजन की बिग सेविंग डील शुरू हो चुकी है। यह सेल 14 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो कि 25 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इस सेल में आप Garmi ki Taiyari कर सकते हैं। इस सेल में गर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आने वाले प्रोडक्ट जैसे फ्रिज और एसी पर 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ऐसे में आप सेल में आधे से कम कीमत में अपने लिए बढ़िया एसी और फ्रिज खरीद सकते हैं। यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है, ऐसे में आपको इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जल्द प्लान बनाना होगा।

बैंक और अन्य डिस्काउंट इस सेल में HSBC, Indusind, RBL bank, HDFC बैंक की तरफ से 7.5 फीसद से लेकर 4500 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही ईएमआई की सुविधा भी मिल रही है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर की सुविधा दी जा रही है, जिससे आप अपने पुराने एसी और फ्रिज को बदलकर नए एसी और फ्रिज सस्ते में खरीद सकते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

AC पर मिल रही 50 फीसद तक की बंपर छूट सेल में एसी की खरीद पर Haier Voltas, Lloyd, Carrier, Godrej समेत कई पॉपुलर ब्रांड के टीटी को 50 फीसद डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यहां से आप 65 हजार रुपये वाले एसी को मात्र 28 हजार रुपये की कीमत में खरीद पाएंगे। यह एसी नई BEE स्टार रेटिंग के साथ आते हैं। कहने का मतलब है कि एसी एनर्जी एफिशिएंट है, यह एसी चलने पर मामूली बिजली खपत करेंगे। साथ ही कुछ एसी एयर प्यूरीफायर, डीह्यूमिडीफायर के साथ आते हैं। यह चलने पर कोई शोर नहीं करते हैं। साथ ही 50 डिग्री सेल्सियम तापमान में भी बंपर कूलिंग देते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

फ्रिज पर अमेजन सेल में मिल रही 65 फीसद तक की छूट अमेजन सेल में गर्मी में सबसे ज्यादा यूज आने वाले रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट पर 65 फीसद तक की धांसू छूट दी जा रही है। सेल में Haier, Samsung, Bosch, Godrej ब्रांड के फ्रिज को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीदा जा सकता है। साथ ही कई अन्य तरह के आकर्षक ऑफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सेल में सिंगल डोर, डबल डोर, बॉटम माउंट और तीन डोर वाले फ्रिज को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह फ्रिज चलने पर बहुत कम बिजली की खपत करते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।