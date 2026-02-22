बेस्ट Wifi Auto-Duplex कलर प्रिंटर्स, जो बचाएंगे आपका 50 प्रतिशत कागज और समय

Follow Us on

अमेजन के ये बेस्टसेलर वाई-फाई कलर प्रिंटर्स ऑटो-डुप्लेक्स फीचर के साथ आते हैं, जो कागज के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करके आपकी 50 प्रतिशत कागज और समय की बचत करते हैं। ये वायरलेस प्रिंटर्स घर और ऑफिस के लिए सबसे किफायती विकल्प हैं, जो हाई-स्पीड प्रिंटिंग के साथ आपके काम को बेहद आसान बना देते हैं।

2026 में डिजिटल क्रांति के बावजूद, ऑफिस और घर की पढ़ाई के लिए प्रिंटिंग की ज़रूरत कम नहीं हुई है। अमेजन पर इस समय Wifi Auto-Duplex Colour Printers की भारी मांग है। इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत ऑटो-डुप्लेक्स फीचर है, जो कागज के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करता है। यह न केवल आपके समय की 60% बचत करता है, बल्कि कागज़ की खपत को भी 50% तक कम कर देता है, जिससे यह पर्यावरण और जेब दोनों के लिए फायदेमंद है।

टॉप विकल्प और उनकी खूबियाँ अमेज़न पर HP Smart और Brother जैसे मॉडल्स ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। जहाँ HP अपनी आसान मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, वहीं Brother के प्रिंटर्स अपनी हाई-स्पीड प्रिंटिंग और लंबी चलने वाली इंक लाइफ के लिए मशहूर हैं। इन वायरलेस प्रिंटर्स को आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से बिना किसी तार के कनेक्ट कर सकते हैं।

निष्कर्ष: यदि आप भारी प्रिंटिंग वर्कलोड वाले छात्र या प्रोफेशनल हैं, तो इन इंक-टैंक प्रिंटर्स में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला है। अमेजन पर इन पर मिलने वाली No-Cost EMI और 18% GST इनवॉइस बचत इसे और भी किफायती बना देती है। आज ही अपना डेस्क ट्रांसफॉर्म करें और स्मार्ट प्रिंटिंग अपनाएं।

Brother का यह नया इंक टैंक प्रिंटर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रिंटिंग के भारी खर्च से परेशान हैं। यह सिर्फ एक प्रिंटर नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन मशीन है जो वायरलेस तरीके से प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकती है। इसमें ऑटो-डुप्लेक्स और 15,000 पेज तक की भारी क्षमता वाली इंक मिलती है, जो इसे घर और छोटे व्यापार के लिए एकदम सही बनाती है।

Specifications प्रकार इंक टैंक फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी ऑटो-डुप्लेक्स हाँ इंक यील्ड 15,000 (Black) / 5,000 (Color) पेज पेपर ट्रे क्षमता 150 शीट्स वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग शानदार मेमोरी डुअल बैंड वाई-फाई बॉर्डरलेस प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प कलर प्रिंटिंग स्पीड बहुत तेज काम के लिए थोड़ी धीमी ADF की कमी

Brother का यह नया मॉडल उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रिंट, स्कैन और कॉपी के साथ-साथ समय की बचत भी चाहिए। इसमें Auto Document Feeder दिया गया है, जो इस बजट में बहुत कम प्रिंटर्स में मिलता है। यह न केवल रंगीन प्रिंट निकालता है बल्कि भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने की ताकत रखता है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी इंक यील्ड 15,000 (Black) / 5,000 (Color मेमोरी 128 MB डिस्प्ले 1-लाइन LCD डिस्प्ले वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें ADF की सुविधा ऑटो-डुप्लेक्स भारी इंक कैपेसिटी बेहतर कलर स्पीड बॉर्डरलेस प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी फोटो पेपर पर थोड़ा धीमा

HP Smart Tank 675 एक ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है जो उन परिवारों और छोटे ऑफिसों के लिए बेहतरीन है जो कम खर्च में हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Smart Guided Buttons वाला इंटरफेस और Auto-Duplex फीचर है। साथ ही, यह 25% रीसायकल किए हुए प्लास्टिक से बना है, जो इसे पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है।

Specifications खास फीचर Auto-Duplex & Smart Guided Buttons प्रिंट स्पीड 30 ppm (Black) / 24 ppm (Color) कनेक्टिविटी Wi-Fi (Self-healing), Bluetooth LE, USB 2.0 वजन 6.38 किलोग्राम लागत 10 पैसे (Black) / 20 पैसे (Color) प्रति पेज वारंटी 1 साल ऑन-साइट या 30,000 पेज क्यों खरीदें सबसे कम प्रिंटिंग लागत स्मार्ट गाइडेड बटन्स सेल्फ-हीलिंग वाई-फाई ऑटो इंक सेंसर क्यों खोजें विकल्प ADF की कमी शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक

HP Smart Tank 670 एक बहुमुखी इंक टैंक प्रिंटर है जो घर और छोटे कार्यालयों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रिंटर विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो HP Smart App की सरलता और ऑटो-डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंटिंग) की सुविधा चाहते हैं, ताकि कागज़ और समय दोनों की बचत हो सके।

Specifications ट स्पीड 12 ppm (Black) / 7 ppm (Color) कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet इंक बोतल HP GT53 (Black) / GT52 (Color) वारंटी 1 साल की ऑन-साइट वारंटी क्यों खरीदें ऑटो-डुप्लेक्स स्मार्ट गाइडेड बटन्स जबरदस्त इंक यील्ड सेल्फ-हीलिंग वाई-फाई कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खोजें विकल्प ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर नहीं थोड़ी धीमी महसूस

Canon PIXMA E4570 एक कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन प्रिंटर है जो विशेष रूप से होम ऑफिस के लिए बनाया गया है। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत कम कीमत में आपको फैक्स , ADF (20 पन्नों तक का ऑटो फीडर) और ऑटो-डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंटिंग) की सुविधा देता है। यह उन लोगों के लिए है जिनका प्रिंटिंग का काम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें फीचर्स सारे चाहिए।

Specifications टाइप इंक-कार्ट्रिज फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स खास फीचर्स ADF + Auto-Duplex प्रिंट लागत ₹1.8 (Mono) / ₹4.5 (Color) कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB वजन 5.8 किलोग्राम कार्ट्रिज मॉडल PG-47 (Black), CL-57s (Color) क्यों खरीदें फीचर्स का खजाना फैक्स की सुविधा शानदार फोटो क्वालिटी स्मार्ट कनेक्टिविटी कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प महंगी प्रिंटिंग धीमी रफ़्तार बार-बार कार्ट्रिज बदलना या रिफिल करना

Brother DCP-T730DW एक शक्तिशाली इंक टैंक प्रिंटर है जिसे छोटे ऑफिस और घरेलू काम के लिए वर्कहॉर्स माना जाता है। 17,990 रुपये की इस डील में यह प्रिंटर न केवल सस्ता है, बल्कि इसमें ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर दिया गया है, जो आपको एक साथ कई पन्नों को स्कैन या कॉपी करने की सुविधा देता है, जिससे आपका कीमती समय बचता है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी स्पेशल फीचर ADF + Auto-Duplex इंक यील्ड 15,000 (Black) / 5,000 (Colo स्पीड (Mono/Color) 27 ppm / 23 ppm वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें ADF (20 शीट्स) ऑटो-डुप्लेक्स अविश्वसनीय इंक लाइफ ड्यूल बैंड वाई-फाई हाई-स्पीड क्यों खोजें विकल्प भारी फोटो प्रिंटिंग में इसकी गति थोड़ी धीमी

1. प्रिंटर में ऑटो डुप्लेक्स फंक्शन क्या होता है? साधारण प्रिंटर्स में अगर आपको पन्ने के दोनों तरफ प्रिंट करना है, तो आपको एक तरफ प्रिंट होने के बाद पन्ने को हाथ से निकालकर, पलटकर फिर से ट्रे में रखना पड़ता है।

लेकिन ऑटो डुप्लेक्स फंक्शन में प्रिंटर यह काम अपने आप करता है। आपको पन्ने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, प्रिंटर पन्ने को एक तरफ प्रिंट करने के बाद उसे अंदर खींचकर दूसरी तरफ भी प्रिंट कर देता है।

2. कलर डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है? जब एक कलर प्रिंटर (इंकजेट या लेजर) रंगीन स्याही का उपयोग करके कागज के दोनों तरफ अपने आप छपाई करता है, तो उसे कलर डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। यह फीचर मैगजीन, ब्रोशर, स्कूल प्रोजेक्ट्स और ऑफिस रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत काम आता है क्योंकि यह रंगीन भी होता है और पन्ने भी बचाता है।

3. डुप्लेक्स प्रिंटर कैसे काम करते हैं? डुप्लेक्स प्रिंटर के अंदर एक खास तरह का ‘रिवर्सिंग पाथ’ होता है।

सबसे पहले, प्रिंटर पन्ने के पहले हिस्से पर प्रिंट करता है।

जब पन्ना लगभग बाहर निकलने वाला होता है, तभी रोलर्स उसे वापस अंदर की ओर खींच लेते हैं।

एक इंटरनल मैकेनिज्म पन्ने को पलट देता है और फिर दूसरी तरफ प्रिंटिंग होती है।

अंत में, दोनों तरफ प्रिंट हुआ पन्ना बाहर निकलता है।

4. वायरलेस डुप्लेक्स प्रिंटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा प्रिंटर जिसमें दो प्रमुख आधुनिक सुविधाएं एक साथ हैं,

Wireless: आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से बिना किसी तार के वाई-फाई के जरिए कमांड दे सकते हैं।

Duplex: यह अपने आप कागज के दोनों तरफ प्रिंट कर सकता है।

यानी, आप बिस्तर पर लेटे-लेटे अपने फोन से 10 पन्नों की फाइल भेज सकते हैं और प्रिंटर बिना हाथ लगाए 5 पन्नों में दोनों तरफ प्रिंट करके काम खत्म कर देगा।

डुप्लेक्स प्रिंटर के फायदे: 50% कागज की बचत: दो पन्नों का काम एक ही पन्ने पर हो जाता है।

समय की बचत: आपको प्रिंटर के पास खड़े होकर पन्ने पलटने नहीं पड़ते।

प्रोफेशनल लुक: दोनों तरफ प्रिंट की गई रिपोर्ट्स ज्यादा प्रोफेशनल लगती हैं।

बेस्ट ऑटो-डुप्लेक्स कलर प्रिंटर के टॉप 5 फीचर्स क्र.सं. फीचर विवरण मुख्य फायदा 1. ऑटोमैटिक डबल-साइड प्रिंटिंग प्रिंटर बिना हाथ लगाए पन्ने के दोनों तरफ छपाई करता है। 50% कागज की बचत और मैन्युअल मेहनत खत्म। 2. हाई-कैपेसिटी इंक टैंक इसमें स्याही की बड़ी बोतलें डलती हैं, कार्ट्रिज नहीं। 90% तक प्रिंटिंग लागत कम (प्रति पेज 10-20 पैसे)। 3. डुअल-बैंड वाई-फाई (Wireless) 2.4GHz और 5.0GHz वाई-फाई के जरिए मोबाइल से प्रिंट। बिना तार के कहीं से भी सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी। 4. ADF (ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर) 20-30 पन्नों को एक साथ रखकर ऑटो स्कैन या कॉपी करना। ऑफिस के काम में समय की भारी बचत। 5. बॉर्डरलेस प्रिंटिंग पन्ने के किनारों पर सफेद जगह छोड़े बिना पूरी छपाई। प्रोफेशनल फोटो और प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन क्वालिटी।

