Amazon Best Sellers, ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए टॉप 10 रेफ्रिजरेटर्स
2026 के टॉप-रेटेड रेफ्रिजरेटर्स इन्वर्टर और कनवर्टिबल फीचर्स के साथ आते हैं, जो बिजली बचाते हुए भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं। सैमसंग, एलजी और हेयर जैसे ब्रांड्स अपनी बेहतरीन कूलिंग और शानदार रिव्यूज के कारण भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने हुए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में भारतीय परिवारों के लिए रेफ्रिजरेटर केवल एक कूलिंग मशीन नहीं, बल्कि किचन का सबसे स्मार्ट और बिजली बचाने वाला उपकरण बन चुका है। इस साल Amazon Best Sellers की सूची में सैमसंग, एलजी जैसे ब्रांड्स का दबदबा है। ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा उन मॉडल्स को पसंद किया जा रहा है जो 'डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी' के साथ आते हैं, क्योंकि ये न केवल आवाज़ कम करते हैं बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की कटौती करते हैं।
प्रमुख फीचर्स और ट्रेंड्स:
2026 के टॉप-रेटेड फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत उनका कनवर्टिबल होना है। 5-इन-1 या 3-इन-1 मोड के जरिए आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी साधारण फ्रिज में बदल सकते हैं, जो त्योहारों या पार्टियों के दौरान अतिरिक्त जगह देता है। इसके अलावा, 'होम इन्वर्टर कनेक्टिविटी' अब एक मानक फीचर बन चुका है, जिससे बिजली कटने पर भी भोजन खराब नहीं होता।
ग्राहकों की पसंद और रेटिंग:
रिव्यूज के आधार पर, मध्यम परिवारों के लिए 242L से 322L क्षमता वाले डबल डोर फ्रिज सबसे लोकप्रिय हैं। वहीं, छोटे परिवारों के लिए 5-स्टार रेटिंग वाले सिंगल डोर फ्रिज अपनी कम कीमत और बेहतरीन कूलिंग के कारण पहली पसंद बने हुए हैं। बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड मॉडल्स अपनी विशाल क्षमता और प्रीमियम लुक के कारण 4.5+ की रेटिंग हासिल कर रहे हैं।
निष्कर्ष:
यदि आप 2026 में एक नया फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और लंबी वारंटी (कंप्रेसर पर 10-20 साल) वाले मॉडल्स पर भरोसा करना सबसे समझदारी भरा निवेश होगा।
1. Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H1Y23S8/HL, Silver, Elegant Inox, Single Touch Defrost, 2026 Model)
सैमसंग का यह 183 लीटर का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। Elegant Inox पैटर्न और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें Digital Inverter Technology दी गई है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाली परफॉरमेंस सुनिश्चित करती है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 21% की छूट और 500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर
स्टेबलाइजर-मुक्त ऑपरेशन
टफन्ड ग्लास शेल्फ
सिंगल टच डीफ्रॉस्ट
एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
क्यों खोजें विकल्प
छोटी फ्रीजर क्षमता
3-स्टार रेटिंग
2. Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE PRM 2S SAPPHIRE SERENA-Y, Blue, 2026 Model)
व्हर्लपूल का यह 184 लीटर का रेफ्रिजरेटर 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, जो छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए डिज़ाइन किया गया है। Sapphire Serena' ब्लू फिनिश वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि बिजली कटौती के दौरान भी लंबे समय तक कूलिंग बनाए रखने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 26% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 12,990 रुपये रह गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intellisense इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
12 घंटे की कूलिंग रिटेंशन
ऑटो कनेक्ट टू होम इन्वर्टर
जम्बो बॉटल स्टोरेज
स्टेबलाइजर-मुक्त ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
3. Bosch 207 L, 4 star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator, Feather Blue (CST20B34NI)|18 Hrs Cooling Retention |Super Freeze |Largest Vegetable Box |Beverage Space |2.5x Faster Cooling
बॉश का यह 207 लीटर का रेफ्रिजरेटर जर्मन इंजीनियरिंग और आधुनिक फीचर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। Feather Blue फिनिश वाला यह मॉडल न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि अपनी 4-स्टार रेटिंग के कारण बिजली की भारी बचत भी करता है। यह 2-3 सदस्यों वाले परिवारों या कपल्स के लिए एक आदर्श विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 38% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 16,740 रुपये रह गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन
2.5x तेज़ कूलिंग
सुपर फास्ट आइस मेकिंग
सबसे बड़ा वेजिटेबल बॉक्स
स्मार्ट इवैपोरेशन
प्रीमियम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग की ज़रूरत
सीमित सर्विस नेटवर्क
4. Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0WBR0M0000GO, Stella Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone)
टाटा उत्पाद होने के नाते, वोल्टास बेको का यह 183 लीटर का रेफ्रिजरेटर मजबूती और भरोसे का प्रतीक है। Stella Blue रंग और आकर्षक डिज़ाइन वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक किफायती विकल्प है। इसमें Fresh Box Technology दी गई है जो सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखती है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 52% की भारी छूट मिल रही है, जिससे यह 25,990 रुपये के बजाय मात्र 12,390 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Chiller Zone
Fresh Box & Humidity Controller
FlexLift डोर शेल्फ
मजबूत ग्लास शेल्फ
LED लाइटिंग
एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
सीमित फ्रीजर
डायरेक्ट कूल
5. Midea 560 L Side by Side,Frost Free Refrigerator|Water Dispenser |Inverter Compressor (MDRS704FGF46 Bru Steel),Grey
मीडिया का यह 560 लीटर का साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और विशाल विकल्प है। Bru Steel फिनिश और आधुनिक डिज़ाइन वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक लग्जरी लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका In-built Water Dispenser है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले ठंडा पानी निकाल सकते हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 59% की भारी बचत मिल रही है, जो इसे 1,10,990 रुपये के बजाय मात्र 44,990 रुपये में एक अविश्वसनीय डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाटर डिस्पेंसर
इन्वर्टर कंप्रेसर
विशाल क्षमता
मल्टी एयर फ्लो सिस्टम
डिजिटल तापमान नियंत्रण
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड उपस्थिति
जगह की जरूरत
भारी वजन
6. LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow)
LG का यह 655 लीटर का साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों (5 या अधिक सदस्य) के लिए एक प्रीमियम और शक्तिशाली विकल्प है। Western Black फिनिश वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में बेहद आकर्षक है, बल्कि इसमें Smart Inverter Compressor जैसी आधुनिक तकनीक दी गई है जो बिजली की बचत के साथ-साथ शोर को भी कम करती है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 38% की भारी छूट और 3000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
मल्टी एयर फ्लो
स्मार्ट डायग्नोसिस
मल्टी डिजिटल सेंसर्स
क्यों खोजें विकल्प
महंगा
वाटर डिस्पेंसर की कमी
बड़ा आकार
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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