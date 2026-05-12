JBL, Marshall और boAt के स्पीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, अब कौड़ियों के दाम में घर लाएं बेस्ट-सेलिंग पोर्टेबल स्पीकर्स!
अमेजन पर उपलब्ध ये पोर्टेबल स्पीकर्स दमदार साउंड, बेहतरीन बेस और IP-रेटेड वाटरप्रूफ डिजाइन के साथ आते हैं। लंबी बैटरी लाइफ और मजबूती के कारण ये स्पीकर्स आउटडोर पार्टियों और ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन इंडिया पर इस समय पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स की भारी मांग है, जहाँ ग्राहक धमाकेदार साउंड और वाटरप्रूफ डिजाइन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। मार्केट लीडर्स जैसे JBL, Marshall और boAt ने ऐसे मॉडल्स पेश किए हैं जो न केवल दिखने में स्टाइलिश हैं, बल्कि एडवेंचर और आउटडोर ट्रिप्स के लिए भी बेहद मजबूत हैं।
प्रीमियम सेगमेंट में Marshall Emberton III और JBL Charge 6 जैसे स्पीकर्स अपनी धाक जमाए हुए हैं। जहाँ मार्शल अपनी True Stereophonic तकनीक के साथ 360-डिग्री ऑडियो अनुभव देता है, वहीं JBL अपनी AI Sound Boost तकनीक और दमदार बेस के लिए युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। इन स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी IP67/IP68 रेटिंग है, जो इन्हें पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित बनाती है, जिससे आप इन्हें बिना किसी डर के पूल साइड या बीच पर ले जा सकते हैं।
बजट सेगमेंट की बात करें तो Tribit XSound Go और boAt Stone सीरीज ने अपनी किफायती कीमत और शानदार परफॉर्मेंस से सबको चौंकाया है। इनमें 24 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप मिलता है, जो इन्हें लंबे सफर का बेहतरीन साथी बनाता है। कुल मिलाकर, अमेजन पर ये सबसे ज्यादा बिकने वाले स्पीकर्स बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी, पोर्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का एक परफेक्ट मिश्रण हैं, जो हर म्यूजिक लवर की जरूरतों को पूरा करते हैं।
1. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
JBL Flip 6 एक प्रीमियम पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने दमदार बेस और क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें JBL का सिग्नेचर Pro Sound अनुभव मिलता है, जिसे हरमन के एडवांस एल्गोरिदम से ट्यून किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट और रग्ड (मजबूत) डिजाइन इसे आउटडोर एडवेंचर्स और पूल पार्टियों के लिए एक परफेक्ट साथी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
IP67 रेटिंग
PartyBoost फीचर
दमदार बैटरी
JBL Portable App
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
सिर्फ टाइप-सी केबल
माइक्रोफोन नहीं
2. Marshall Emberton II 20 W Wireless Bluetooth Portable Outdoor Speaker (Black & Brass)
Marshall Emberton II एक पोर्टेबल और शक्तिशाली ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने क्लासिक विंटेज लुक और बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें मार्शल का सिग्नेचर साउंड मिलता है, जो 360° ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। यह स्पीकर न केवल देखने में प्रीमियम है, बल्कि इसका रग्ड डिजाइन इसे हर तरह के वातावरण के लिए उपयुक्त बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बैटरी
360° साउंड
IP67 रेटिंग
Stack Mode
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
कोई माइक्रोफोन नहीं
बजट स्पीकर्स से महंगा
3. ZEBRONICS Portable Bluetooth Speaker, 4W Output, Up to 6Hrs Playback, Magnetic Clip Design, BT v5.4, TWS Pairing, LED Indicator, Call Function, Media/Volume Control, Type-C (Clipper Pro, Black)
ZEBRONICS Clipper Pro एक अल्ट्रा-पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संगीत को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। इसका अनोखा मैग्नेटिक क्लिप डिजाइन इसे आपके बैग या बेल्ट से जोड़ने में आसान बनाता है। यह छोटा होने के बावजूद साफ और दमदार साउंड प्रदान करता है और आधुनिक फीचर्स जैसे TWS और Bluetooth v5.4 से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैग्नेटिक क्लिप
कॉलिंग सुविधा
लेटेस्ट ब्लूटूथ
TWS फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
पूरी तरह से वॉटरप्रूफ नहीं
कम आउटपुट
सीमित बैटरी
4. Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)
boAt Stone 352 Pro एक दमदार पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने 14W सिग्नेचर साउंड और स्टाइलिश RGB LED लाइट्स के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें पार्टी वाइब और गहरे बेस की तलाश है। इसका रग्ड डिजाइन इसे बाहर ले जाने के लिए सुरक्षित बनाता है, और JioSaavn पर फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग का ऑफर इसे और भी खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
RGB लाइट्स
TWS फीचर
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
फुल चार्ज होने में समय
5. XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing
XIAOMI Sound Outdoor Speaker एक उच्च प्रदर्शन वाला पोर्टेबल स्पीकर है जो 30W के सुपर-हाई पावर आउटपुट के साथ आता है। इसका डिज़ाइन स्लीक और पोर्टेबल है, जिसे आसानी से एक हाथ से पकड़ा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आउटडोर एडवेंचर्स के दौरान बेहतरीन बास और स्पष्ट आवाज चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल साउंड
IP67 रेटिंग
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
TWS मोड
क्यों खोजें विकल्प
12 घंटे की बैटरी औसत
छोटे स्पीकर्स से थोड़ा भारी
6. Portronics Apollo One 20W Wireless Bluetooth Portable Speaker with Wireless Karaoke Mic, 5 Hour Playtime, RGB LED Light, Bluetooth V5.3, Easy Grab Handle, USB/AUX in/TF Card, Type C Charging(Black)
Portronics Apollo One एक ऑल-इन-वन वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर है जो वायरलेस कराओके माइक के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर पर पार्टी, कैंपिंग या पिकनिक के दौरान संगीत का आनंद लेना और गाना चाहते हैं। इसमें 20W का दमदार आउटपुट और वाइब्रेंट RGB LED लाइट्स दी गई हैं, जो पार्टी का माहौल बना देती हैं। इसका 'वॉयस चेंजिंग' फीचर बच्चों और दोस्तों के बीच हंसी-मजाक के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस माइक
वॉयस चेंजर
मल्टीपल कनेक्टिविटी
पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
प्लेबैक टाइम भारी पार्टी के लिए थोड़ा कम
वॉटरप्रूफ रेटिंग (IP रेटिंग) की जानकारी नहीं
7. PHILIPS Audio TAS2400GR Portable Bluetooth Speaker with Stereo Sound, 32W RMS, 2400mAh Rechargeable Battery, BT v5.3 Connectivity, IPX4 Waterproof, Supports TF/USB/BT Modes with Hanging Strap (Green)
PHILIPS Audio TAS2400GR एक हाई-परफॉर्मेंस पोर्टेबल स्पीकर है जो 32W RMS के जबरदस्त स्टीरियो साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसका खास विलो बो ग्रीन कलर और हैंगिंग स्ट्रैप इसे दिखने में बेहद आकर्षक और ले जाने में आसान बनाते हैं। यह स्पीकर न केवल कमरे को आवाज़ से भर देता है, बल्कि IPX4 रेटिंग के साथ आउटडोर रोमांच के लिए भी तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल साउंड
मल्टीपल मोड्स
लेटेस्ट ब्लूटूथ
मजबूत हैंगिंग स्ट्रैप
क्यों खोजें विकल्प
पानी में डुबोया नहीं जा सकता
आउटपुट के हिसाब से मध्यम
1. स्पीकर के 4 मुख्य प्रकार क्या हैं?
आमतौर पर बनावट और उपयोग के आधार पर स्पीकर कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य 4 ये हैं,
पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर : ये वायरलेस होते हैं और इन्हें कहीं भी ले जाना आसान होता है। ये बैटरी पर चलते हैं।
बुकशेल्फ स्पीकर : ये मध्यम आकार के होते हैं और इन्हें टीवी या कंप्यूटर के साथ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
साउंडबार : ये लंबी पट्टी जैसे होते हैं जिन्हें टीवी के नीचे बेहतर होम-थिएटर अनुभव के लिए लगाया जाता है।
टावर या फ्लोर-स्टैंडिंग स्पीकर: ये काफी बड़े और पावरफुल होते हैं, जो बड़े कमरों में पार्टी और डीजे जैसे साउंड के लिए इस्तेमाल होते हैं।
2. किस प्रकार का स्पीकर सबसे अच्छा है?
सबसे अच्छा स्पीकर आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है,
- यदि आप सफर के शौकीन हैं, तो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बेस्ट है।
- यदि आप घर पर मूवी का आनंद लेना चाहते हैं, तो साउंडबार या होम थिएटर सबसे अच्छा है।
- यदि आप प्रोफेशनल म्यूजिक सुनते हैं, तो बुकशेल्फ या टावर स्पीकर बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं।
3. पोर्टेबल स्पीकर किसके लिए अच्छा है?
पोर्टेबल स्पीकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो,
- अक्सर ट्रैवल, हाइकिंग या पिकनिक पर जाते हैं।
- बिना किसी झंझट या तारों के अपने फोन से तुरंत गाना बजाना चाहते हैं।
- पूल पार्टी या आउटडोर एक्टिविटी करना पसंद करते हैं (वॉटरप्रूफ पोर्टेबल स्पीकर्स के साथ)।
- छोटे कमरों या हॉस्टल में रहते हैं जहाँ जगह कम होती है।
4. खरीदने के लिए सबसे अच्छा पोर्टेबल स्पीकर कौन सा है?
अमेजन पर वर्तमान सेल और रेटिंग के आधार पर कुछ टॉप विकल्प,
प्रीमियम: Marshall Emberton II (शानदार विंटेज लुक और 30+ घंटे बैटरी)।
बेस्ट ओवरऑल: JBL Flip 6 (शक्तिशाली बास और IP67 वॉटरप्रूफ)।
बजट में बेस्ट: boAt Stone 352 Pro या Tribit XSound Go (सस्ते और टिकाऊ)।
पावरफुल साउंड: XIAOMI Sound Outdoor (30W)।
5. पोर्टेबल स्पीकर के लिए कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है?
JBL: अपनी टिकाऊपन और Punchy Bass के लिए नंबर 1 मानी जाती है।
Marshall: बेहतरीन रेट्रो लुक और Crystal Clear साउंड के लिए मशहूर है।
Sony: अपनी एक्स्ट्रा बास तकनीक के लिए जानी जाती है।
boAt: भारतीय बाजार में कम कीमत में अच्छे फीचर्स देने के लिए सबसे लोकप्रिय है।
Bose: अगर आप सबसे प्रीमियम और नेचुरल साउंड चाहते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।