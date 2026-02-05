Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले एयर फ्रायर, अब स्वाद और सेहत का मेल होगा मुमकिन
अगर आप सेहत और स्वाद के बीच तालमेल बिठाना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध Air Fryer एक शानदार निवेश है। यह समोसे, पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन जैसे भारतीय स्नैक्स को 80% कम तेल में तैयार कर देता है, आज ही Amazon Deals पर टॉप-रेटेड मॉडल्स चुनें और अपनी कुकिंग को स्मार्ट और हेल्दी बनाएं…
भारतीय खान-पान की बात हो और उसमें समोसे, पकोड़े या टिक्की का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन, सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हम सभी को एक बड़े असमंजस में डाल दिया है, स्वाद चुनें या सेहत? यहीं एंट्री होती है Air Fryer की। पिछले कुछ समय में यह गैजेट हर भारतीय किचन की जरूरत बनता जा रहा है, लेकिन क्या यह वाकई हमारी "कढ़ाई वाली डीप फ्राइंग" का मुकाबला कर सकता है?
एक औसत भारतीय रसोई में एयर फ्रायर केवल फ्रोजन फूड तक सीमित नहीं है। यह पनीर टिक्का, रोस्टेड चिकन, पापड़ और यहाँ तक कि भरवा भिंडी जैसी डिशेस को 80% कम तेल में बनाने का दावा करता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बचे हुए समोसों या पिज्जा को दोबारा गर्म करते समय उन्हें बिल्कुल ताजा और कुरकुरा बना देता है, जो माइक्रोवेव कभी नहीं कर पाता।
हालांकि, क्या यह गीले बैटर वाले पकोड़ों के लिए सही है? और क्या यह बड़े परिवारों के लिए व्यावहारिक है? इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि क्या एयर फ्रायर आपके किचन में जगह पाने का हकदार है या यह सिर्फ एक और महंगा शोपीस बनकर रह जाएगा। अगर आप भी Amazon में एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह गाइड आपके हर सवाल का जवाब देगी।
1. SOLARA Air Fryer For Home 4.5L with See Through Window, 10 Preset menus, 360° High Speed Air Circulation for Fry, Grill, Roast & Bake,Uses upto 90% less fat, 1500 Watts, Digital Touch Control, Black
अगर आप बिना तेल के समोसे, पकोड़े और चिकन टिक्का का आनंद लेना चाहते हैं, तो SOLARA 4.5L Air Fryer इस समय Amazon पर सबसे हॉट डील है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका See-Through Window और SILQ कोटिंग है, जो इसे हानिकारक रसायनों से मुक्त बनाती है। 64% की भारी छूट के साथ, यह न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी जेब के लिए भी एक स्मार्ट चुनाव है।
क्यों खरीदें
पारदर्शी खिड़की
टॉक्सिन फ्री कुकिंग
90% कम फैट
साफ करने में आसान
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
4.5L छोटे और मध्यम परिवारों के लिए ठीक
बाहरी हिस्सा प्लास्टिक
2. Milton Rapid Digital Air Fryer 4.2L | 1450W | 360° High Speed Air Circulation | Up to 90% Less Oil Usage | 8 Preset Menus | Touch Control Panel & Digital Display | Auto Shut-Off | 1 Year Warranty
क्या आप एक ऐसे भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं जो आपकी सेहत और बजट दोनों का ख्याल रखे? Milton Rapid Digital Air Fryer आपके किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 1450 वॉट की शक्तिशाली मोटर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन के साथ, यह आपके पसंदीदा स्नैक्स को 90% कम तेल में तैयार करता है। 4.2 लीटर की क्षमता के साथ, यह न केवल दैनिक उपयोग के लिए बल्कि छोटी पार्टियों के लिए भी आदर्श है। इसका आधुनिक डिजिटल टच पैनल और आकर्षक ब्लैक फिनिश इसे हर मॉडर्न किचन की शोभा बनाता है।
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट कुकिंग
90% कम तेल
वन-टच प्रीसेट
प्रीमियम और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
सी-थ्रू विंडो की कमी
पहले एक-दो बार इस्तेमाल में हल्की प्लास्टिक जैसी गंध
3. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer, 360° High Speed Air Circulation Technology 1200 W with Non-Stick 4.2 L Basket
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक किफायती और भरोसेमंद एयर फ्रायर की तलाश में हैं, तो Pigeon Healthifry Digital एक बेहतरीन विकल्प है। 3,000 रुपये से भी कम की कीमत में आने वाला यह एयर फ्रायर अपनी 360° हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपके पसंदीदा भारतीय स्नैक्स को 85% कम तेल में कुरकुरा बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Appointment Function और 2 साल की लंबी वारंटी है, जो इसे इस बजट में सबसे अलग बनाती है।
क्यों खरीदें
सबसे बजट-फ्रेंडली
2 साल की वारंटी
नॉन-स्टिक बास्केट
अपॉइंटमेंट फंक्शन
हेल्दी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर
औसत रेटिंग
लुक काफी साधारण और कॉम्पैक्ट
4. PHILIPS Air Fryer NA120/00, uses up to 90% less fat, 1500W, 4.2 Liter, with Rapid Air Technology (Black), Large
जब बात एयर फ्रायर की आती है, तो Philips वह ब्रांड है जिसने इस तकनीक की शुरुआत की थी। Amazon पर पिछले महीने 10,000 से ज्यादा बिकने वाला यह NA120/00 मॉडल अपनी पेटेंटेड Rapid Air Technology के लिए जाना जाता है। इसका खास Starfish डिजाइन खाने को बिना पलटे चारों तरफ से बराबर कुरकुरा बनाता है। अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके बेहतरीन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफेक्ट कुकिंग रिजल्ट चाहते हैं, तो यह फिलिप्स मॉडल आपकी पहली पसंद होना चाहिए।
क्यों खरीदें
खाना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती और चारों तरफ से समान रूप से पकता
90% कम फैट
मल्टी-फंक्शनल
रिलायबल ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
बजट विकल्पों से थोड़ा महंगा
डिजिटल टच स्क्रीन की कमी
5. Ultron Air Fryer Digital 4.5 L FryFit 45S, 1200W Oil-free Cooking | Instant Electric Air Fryer for Home, Rapid Hot Air Circulation, Fry, Grill, Roast, Steam, and Bake | 1 Year Warranty
अगर आप बहुत ही कम बजट में एक बड़ी क्षमता वाला डिजिटल एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं, तो Ultron FryFit 45S एक आकर्षक विकल्प है। 2,699 रुपये की कीमत में 4.5 लीटर की क्षमता मिलना काफी बड़ी बात है, जो इसे छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही बनाती है। यह एयर फ्रायर 1200 वॉट की पावर और रैपिड एयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 80% तक कम तेल में आपके खाने को कुरकुरा बनाने का दावा करता है। इसका ग्रे कलर और एलईडी टच पैनल इसे एक प्रीमियम लुक देता है।
क्यों खरीदें
किफायती
कॉम्पैक्ट डिजाइन
नॉन-स्टिक बास्केट
आसान डिजिटल प्रीसेट्स
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर
नया ब्रांड
कम रेटिंग
6. KENT Digital Air Fryer 8L | 1700W | Bake, Grill & Roast | Up to 80% Less Oil Usage | 7 Preset Menu | Digital Display & Touch Control Panel | Glass Window with in built Light | Auto Cut-Off Silver
अगर आप एक ऐसे एयर फ्रायर की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि एक साथ पूरे परिवार के लिए खाना बना सके, तो KENT Digital Air Fryer 8L एक शानदार चुनाव है। Amazon पर लोकप्रिय यह मॉडल 1700 वॉट की जबरदस्त पावर और 8 लीटर की विशाल क्षमता के साथ आता है। इसकी सबसे खास बात इसका Glass Window और In-built Light है, जो आपको बास्केट खोले बिना कुकिंग प्रोसेस देखने की सुविधा देता है। बड़े साइज के बावजूद, यह 80% कम तेल में बेहतरीन क्रिस्प देता है।
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
ग्लास विंडो और लाइट
खाने को कम समय में ज्यादा कुरकुरा
ऑटो कट-ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
अन्य बजट मॉडल्स से महंगा
रखने के लिए आपके किचन काउंटर पर काफी जगह की जरूरत
थोड़ी ज्यादा बिजली खपत
7. Kilig Nexa Core 4L 100% Toxin-Free Air Fryer | Exclusive StepChef™ Feature | Borosilicate Glass Basket | 8 Indian Presets |1800W Top & Bottom Heating | App Control | Wi-Fi Enabled Smart Air Fryer
अगर आप तकनीक के शौकीन हैं और अपनी रसोई में कुछ सबसे 'एडवांस्ड' चाहते हैं, तो Kilig Nexa Core आपके लिए ही बना है। 8,990 रुपये की कीमत वाला यह एयर फ्रायर अपनी श्रेणी में सबसे अलग है क्योंकि इसमें Borosilicate Glass Basket दी गई है, जो 100% टॉक्सिन-फ्री है। इसमें दी गई Dual Heating तकनीक इसे साधारण एयर फ्रायर्स से कहीं ज्यादा तेज और असरदार बनाती है। यह Wi-Fi से चलता है, जिससे आप इसे अपने फोन के ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
100% टॉक्सिन-फ्री कुकिंग
ड्यूल हीटिंग सिस्टम
StepChef™ टेक्नोलॉजी
360° विजिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
4 लीटर का साइज बड़े परिवारों के लिए छोटा
