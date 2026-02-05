Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले एयर फ्रायर, अब स्वाद और सेहत का मेल होगा मुमकिन

संक्षेप: अगर आप सेहत और स्वाद के बीच तालमेल बिठाना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध Air Fryer एक शानदार निवेश है। यह समोसे, पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन जैसे भारतीय स्नैक्स को 80% कम तेल में तैयार कर देता है, आज ही Amazon Deals पर टॉप-रेटेड मॉडल्स चुनें और अपनी कुकिंग को स्मार्ट और हेल्दी बनाएं…

Feb 05, 2026 08:04 pm IST

भारतीय खान-पान की बात हो और उसमें समोसे, पकोड़े या टिक्की का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन, सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हम सभी को एक बड़े असमंजस में डाल दिया है, स्वाद चुनें या सेहत? यहीं एंट्री होती है Air Fryer की। पिछले कुछ समय में यह गैजेट हर भारतीय किचन की जरूरत बनता जा रहा है, लेकिन क्या यह वाकई हमारी "कढ़ाई वाली डीप फ्राइंग" का मुकाबला कर सकता है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक औसत भारतीय रसोई में एयर फ्रायर केवल फ्रोजन फूड तक सीमित नहीं है। यह पनीर टिक्का, रोस्टेड चिकन, पापड़ और यहाँ तक कि भरवा भिंडी जैसी डिशेस को 80% कम तेल में बनाने का दावा करता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बचे हुए समोसों या पिज्जा को दोबारा गर्म करते समय उन्हें बिल्कुल ताजा और कुरकुरा बना देता है, जो माइक्रोवेव कभी नहीं कर पाता।

हालांकि, क्या यह गीले बैटर वाले पकोड़ों के लिए सही है? और क्या यह बड़े परिवारों के लिए व्यावहारिक है? इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि क्या एयर फ्रायर आपके किचन में जगह पाने का हकदार है या यह सिर्फ एक और महंगा शोपीस बनकर रह जाएगा। अगर आप भी Amazon में एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह गाइड आपके हर सवाल का जवाब देगी।

अगर आप बिना तेल के समोसे, पकोड़े और चिकन टिक्का का आनंद लेना चाहते हैं, तो SOLARA 4.5L Air Fryer इस समय Amazon पर सबसे हॉट डील है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका See-Through Window और SILQ कोटिंग है, जो इसे हानिकारक रसायनों से मुक्त बनाती है। 64% की भारी छूट के साथ, यह न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी जेब के लिए भी एक स्मार्ट चुनाव है।

Specifications क्षमता 4.5 लीटर पावर 1500 वॉट कंट्रोल डिजिटल टच स्क्रीन कोटिंग SILQ कोटिंग टेक्नोलॉजी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन क्यों खरीदें पारदर्शी खिड़की टॉक्सिन फ्री कुकिंग 90% कम फैट साफ करने में आसान कम शोर क्यों खोजें विकल्प 4.5L छोटे और मध्यम परिवारों के लिए ठीक बाहरी हिस्सा प्लास्टिक

क्या आप एक ऐसे भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं जो आपकी सेहत और बजट दोनों का ख्याल रखे? Milton Rapid Digital Air Fryer आपके किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 1450 वॉट की शक्तिशाली मोटर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन के साथ, यह आपके पसंदीदा स्नैक्स को 90% कम तेल में तैयार करता है। 4.2 लीटर की क्षमता के साथ, यह न केवल दैनिक उपयोग के लिए बल्कि छोटी पार्टियों के लिए भी आदर्श है। इसका आधुनिक डिजिटल टच पैनल और आकर्षक ब्लैक फिनिश इसे हर मॉडर्न किचन की शोभा बनाता है।

Specifications क्षमता 4.2 लीटर पावर 1450 वॉट टेक्नोलॉजी 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन कंट्रोल स्मार्ट डिजिटल टच पैनल सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ और हीट-रेसिस्टेंट बॉडी क्यों खरीदें सुपर फास्ट कुकिंग 90% कम तेल वन-टच प्रीसेट प्रीमियम और टिकाऊ क्यों खोजें विकल्प सी-थ्रू विंडो की कमी पहले एक-दो बार इस्तेमाल में हल्की प्लास्टिक जैसी गंध

अगर आप अपनी रसोई के लिए एक किफायती और भरोसेमंद एयर फ्रायर की तलाश में हैं, तो Pigeon Healthifry Digital एक बेहतरीन विकल्प है। 3,000 रुपये से भी कम की कीमत में आने वाला यह एयर फ्रायर अपनी 360° हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपके पसंदीदा भारतीय स्नैक्स को 85% कम तेल में कुरकुरा बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Appointment Function और 2 साल की लंबी वारंटी है, जो इसे इस बजट में सबसे अलग बनाती है।

Specifications क्षमता 4.2 लीटर पावर 1200 वॉट मटेरियल एल्युमीनियम, स्टेनलेस स्टील और हाई-ग्रेड प्लास्टिक कंट्रोल पैनल डिजिटल टच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 360° हॉट एयर सर्कुलेशन विशेष फीचर अपॉइंटमेंट फंक्शन क्यों खरीदें सबसे बजट-फ्रेंडली 2 साल की वारंटी नॉन-स्टिक बास्केट अपॉइंटमेंट फंक्शन हेल्दी विकल्प क्यों खोजें विकल्प कम पावर औसत रेटिंग लुक काफी साधारण और कॉम्पैक्ट

जब बात एयर फ्रायर की आती है, तो Philips वह ब्रांड है जिसने इस तकनीक की शुरुआत की थी। Amazon पर पिछले महीने 10,000 से ज्यादा बिकने वाला यह NA120/00 मॉडल अपनी पेटेंटेड Rapid Air Technology के लिए जाना जाता है। इसका खास Starfish डिजाइन खाने को बिना पलटे चारों तरफ से बराबर कुरकुरा बनाता है। अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके बेहतरीन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफेक्ट कुकिंग रिजल्ट चाहते हैं, तो यह फिलिप्स मॉडल आपकी पहली पसंद होना चाहिए।

Specifications क्षमता 4.2 लीटर पावर 1500 वॉट टेक्नोलॉजी पेटेंटेड रैपिड एयर कुकिंग मोड्स 12-इन-1 मटेरियल हाई-ग्रेड एल्युमीनियम और सुरक्षित प्लास्टिक वारंटी 2 साल की लंबी ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें खाना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती और चारों तरफ से समान रूप से पकता 90% कम फैट मल्टी-फंक्शनल रिलायबल ब्रांड वैल्यू क्यों खोजें विकल्प बजट विकल्पों से थोड़ा महंगा डिजिटल टच स्क्रीन की कमी

अगर आप बहुत ही कम बजट में एक बड़ी क्षमता वाला डिजिटल एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं, तो Ultron FryFit 45S एक आकर्षक विकल्प है। 2,699 रुपये की कीमत में 4.5 लीटर की क्षमता मिलना काफी बड़ी बात है, जो इसे छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही बनाती है। यह एयर फ्रायर 1200 वॉट की पावर और रैपिड एयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 80% तक कम तेल में आपके खाने को कुरकुरा बनाने का दावा करता है। इसका ग्रे कलर और एलईडी टच पैनल इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications क्षमता 4.5 लीटर पावर 1200 वॉट मटेरियल ABS प्लास्टिक कंट्रोल स्मार्ट एलईडी टच पैनल सुरक्षा फीचर्स ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें किफायती कॉम्पैक्ट डिजाइन नॉन-स्टिक बास्केट आसान डिजिटल प्रीसेट्स क्यों खोजें विकल्प कम पावर नया ब्रांड कम रेटिंग

अगर आप एक ऐसे एयर फ्रायर की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि एक साथ पूरे परिवार के लिए खाना बना सके, तो KENT Digital Air Fryer 8L एक शानदार चुनाव है। Amazon पर लोकप्रिय यह मॉडल 1700 वॉट की जबरदस्त पावर और 8 लीटर की विशाल क्षमता के साथ आता है। इसकी सबसे खास बात इसका Glass Window और In-built Light है, जो आपको बास्केट खोले बिना कुकिंग प्रोसेस देखने की सुविधा देता है। बड़े साइज के बावजूद, यह 80% कम तेल में बेहतरीन क्रिस्प देता है।

Specifications क्षमता 8 लीटर पावर 1700 वॉट टेक्नोलॉजी 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजिटल टच पैनल और डिस्प्ले स्पेशल फंक्शन डिहाइड्रेशन फंक्शन डिजाइन सिल्वर फिनिश के साथ पारदर्शी ग्लास विंडो क्यों खरीदें विशाल क्षमता ग्लास विंडो और लाइट खाने को कम समय में ज्यादा कुरकुरा ऑटो कट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प अन्य बजट मॉडल्स से महंगा रखने के लिए आपके किचन काउंटर पर काफी जगह की जरूरत थोड़ी ज्यादा बिजली खपत

अगर आप तकनीक के शौकीन हैं और अपनी रसोई में कुछ सबसे 'एडवांस्ड' चाहते हैं, तो Kilig Nexa Core आपके लिए ही बना है। 8,990 रुपये की कीमत वाला यह एयर फ्रायर अपनी श्रेणी में सबसे अलग है क्योंकि इसमें Borosilicate Glass Basket दी गई है, जो 100% टॉक्सिन-फ्री है। इसमें दी गई Dual Heating तकनीक इसे साधारण एयर फ्रायर्स से कहीं ज्यादा तेज और असरदार बनाती है। यह Wi-Fi से चलता है, जिससे आप इसे अपने फोन के ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications क्षमता 4 लीटर पावर 1800 वॉट हीटिंग Top & Bottom Dual Heating स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सक्षम, ऐप कंट्रोल, और वॉइस अलर्ट प्रोग्राम्स 8 इंडियन प्रीसेट्स क्यों खरीदें 100% टॉक्सिन-फ्री कुकिंग ड्यूल हीटिंग सिस्टम StepChef™ टेक्नोलॉजी 360° विजिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा 4 लीटर का साइज बड़े परिवारों के लिए छोटा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।