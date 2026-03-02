भूल जाइए पुराने लैपटॉप, Amazon पर 60,000 रुपए के बजट में ये हैं सबसे बेहतरीन विकल्प

Follow Us on

2026 में 60,000 रुपए के बजट में Amazon पर Intel Core Ultra और Ryzen AI प्रोसेसर वाले शक्तिशाली लैपटॉप उपलब्ध हैं। ये नए लैपटॉप 16GB RAM और OLED डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ बेहतरीन AI परफॉरमेंस और पोर्टेबिलिटी प्रदान करते हैं।

2026 में Amazon पर 60,000 रुपए के बजट में लैपटॉप का बाजार पूरी तरह बदल चुका है। अब पुराने 8GB RAM वाले साधारण लैपटॉप के बजाय, इस रेंज में AI-पावर्ड चिपसेट्स और OLED डिस्प्ले का बोलबाला है। यदि आप पढ़ाई या ऑफिस वर्क के लिए एक टिकाऊ मशीन ढूंढ रहे हैं, तो Intel Core Ultra 5 और AMD Ryzen 5 (8000/AI Series) वाले मॉडल्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

इस बजट की सबसे बड़ी खासियत 16GB DDR5 RAM का स्टैंडर्ड होना है, जो मल्टीटास्किंग को बेहद स्मूथ बनाता है। ASUS Vivobook S16 और Acer Swift Neo जैसे मॉडल्स अपनी शानदार OLED स्क्रीन और AI फीचर्स के कारण कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं, Samsung Galaxy Book4 उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक हल्का और प्रीमियम दिखने वाला मेटल बॉडी लैपटॉप चाहते हैं।

सुरक्षा के लिए अब फिजिकल वेबकैम शटर और फिंगरप्रिंट सेंसर आम हो गए हैं। साथ ही, USB-C फास्ट चार्जिंग ने पुराने भारी चार्जर्स की छुट्टी कर दी है। कुल मिलाकर, 2026 में 60,000 रुपए की रेंज में आपको एक ऐसी फ्यूचर-प्रूफ मशीन मिलती है जो न केवल आपके आज के प्रोजेक्ट्स संभालेगी, बल्कि अगले 4-5 सालों तक आने वाले नए AI ऐप्स के लिए भी पूरी तरह तैयार है।

यह एक प्रीमियम, हल्का और शक्तिशाली लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पोर्टेबिलिटी और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं। इसमें 13.3-इंच की छोटी लेकिन शानदार WUXGA (16:10) डिस्प्ले दी गई है। AMD Ryzen 5 'HS' सीरीज प्रोसेसर और 16GB RAM के साथ यह लैपटॉप ऑफिस के भारी काम, कोडिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक आदर्श लैपटॉप है।

Specifications मेमोरी 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD NVMe PCIe ग्राफिक्स Integrated AMD Radeon 660M वजन 1.6 kg (मजबूत बनावट) सॉफ्टवेयर Windows 11 + Office 2024 + M365 Basic (1 Year) अतिरिक्त बैकलीट कीबोर्ड, 1 साल की ADP क्यों खरीदें शक्तिशाली HS प्रोसेसर शानदार डिस्प्ले ADP सुरक्षा प्रीमियम फीचर्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों खोजें विकल्प 13.3-इंच की स्क्रीन छोटी वजन थोड़ा ज्यादा

HP 15 255R G10 एक बजट-अनुकूल लैपटॉप है जिसे ऑफिस के काम और छात्रों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Ryzen 5 7535U प्रोसेसर है, जो 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। मात्र 1.45 किलो वजन होने के कारण, यह 15.6 इंच की स्क्रीन के बावजूद बहुत हल्का और पोर्टेबल है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वजन 1.45 kg ग्राफिक्स AMD Radeon Graphics स्टोरेज 512GB PCIe NVMe SSD मेमोरी 8GB DDR4 क्यों खरीदें दमदार प्रोसेसर अल्ट्रा-लाइटवेट बजट के अनुकूल न्यूमेरिक कीपैड क्यों खोजें विकल्प 8GB RAM थोड़ी कम 45% NTSC कलर गेमट फोटो एडिटिंग जैसे प्रोफेशनल काम के लिए पर्याप्त नहीं

Acer Aspire Lite उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जिन्हें एक शक्तिशाली प्रोसेसर और अधिक रैम की आवश्यकता है। इसमें AMD Ryzen 5 7430U प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग के लिए काफी कुशल है। 16GB रैम और प्रीमियम स्टील ग्रे फिनिश के साथ, यह लैपटॉप ऑफिस के काम, पढ़ाई और हल्के मनोरंजन के लिए बहुत प्रभावी है।

Specifications पोर्ट्स USB Type-C (Gen 2), 3x USB Type-A, HDMI, DC-in वजन 1.59 kg ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + MS Office (MSO) ग्राफिक्स AMD Radeon Graphics स्टोरेज 512GB NVMe SSD क्यों खरीदें भारी ब्राउजिंग और फाइल्स हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा पतला और हल्का फुल-साइज कीबोर्ड अधिक स्टोरेज क्षमता क्यों खोजें विकल्प TN पैनल का उपयोग दो USB 2.0 पोर्ट्स

ASUS Vivobook Go 15 एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है जो अपनी मजबूती और आधुनिक सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। इसमें MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि यह काफी टिकाऊ है। इसमें नया Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और तेज LPDDR5 RAM दी गई है, जो इसे ऑफिस के दैनिक कार्यों और स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनाती है।

Specifications वजन 1.63 kg ड्यूरेबिलिटी US MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर Win 11 + Office Home 2024 (Lifetime) + M365 (1 Year) ग्राफिक्स Integrated AMD Radeon Graphics स्टोरेज 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD क्यों खरीदें टिकाऊ बनावट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तेज़ मेमोरी पोर्टेबिलिटी बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प RAM अपग्रेड नहीं कर सकते भारी वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा धीमा

Lenovo IdeaPad Slim 3 (13th Gen) एक शक्तिशाली और आधुनिक लैपटॉप है जो 'H' सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है। आमतौर पर गेमिंग लैपटॉप में मिलने वाला i5-13420H प्रोसेसर अब इस स्लिम लैपटॉप का हिस्सा है, जो इसे बेहद तेज़ बनाता है। मेटल फिनिश टॉप कवर, 16GB RAM और बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ यह ऑफिस प्रोफेशनल्स और पावर-यूजर्स के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है।

Specifications स्टोरेज 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 ग्राफिक्स Intel UHD Graphics वजन 1.6 kg सॉफ्टवेयर Windows 11 + Office Home 2024 + 3 Month Game Pass कैमरा FHD 1080p IR Camera क्यों खरीदें जबरदस्त प्रोसेसर अपग्रेडेबिलिटी प्रीमियम डिस्प्ले फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प भारी ग्राफिक्स काम के लिए थोड़ा कम थोड़ा महंगा

ASUS Vivobook 15 का यह मॉडल 2026 के सबसे आधुनिक प्रोसेसर Intel Core 5 120U के साथ आता है, जिसे अक्सर 14th Gen की श्रेणी में रखा जाता है। यह लैपटॉप उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तेज़ परफॉरमेंस और एक स्टाइलिश डिजाइन की तलाश है। इसमें फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलीट कीबोर्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे ऑफिस और प्रोफेशनल काम के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications सॉफ्टवेयर Windows 11 + Office Home & Student (Lifetime) बैटरी/कीबोर्ड बैकलीट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों खरीदें लेटेस्ट और फास्ट प्रोसेसर शानदार मल्टीटास्किंग आंखों की सुरक्षा तेज़ स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प DDR4 RAM पूरी तरह से प्लास्टिक

Lenovo 14 (2025) एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली बिज़नेस लैपटॉप है जिसे विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अक्सर यात्रा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका Intel Core i5-13420H प्रोसेसर है, जो आमतौर पर भारी गेमिंग लैपटॉप में पाया जाता है। मात्र 1.4 किलो वजन के साथ, यह इस बजट में सबसे पोर्टेबल और तेज़ लैपटॉप्स में से एक है।

Specifications सॉफ्टवेयर Microsoft Office 2021 (Pre-installed) वजन 1.4 kg रंग Iron Grey स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें सुपरफास्ट प्रोसेसर बेहद हल्का और पोर्टेबल क्रिस्प डिस्प्ले प्रोफेशनल डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 8GB RAM थोड़ी कम गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं 14-इंच की स्क्रीन आपको छोटी

