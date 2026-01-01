Hindustan Hindi News
घर में सिनेमा जैसा मजा, Amazon पर सिर्फ ₹10,000 में खरीदें ये सबवूफर सिस्टम

संक्षेप:

Subwoofer 2026: अगर आप घर में बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन आपका बजट सीमित है, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं…

Jan 01, 2026 05:41 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपका बजट कम है और टीवी/होम थिएटर के लिए एक अच्छा सबवूफर सिस्टम खरीदना चाहते हैं, तो अमेज़न शानदार विकल्प हो सकता है। यहां से आप कम कीमत में पावरफुल और Top Rated साउंड सिस्टम ला सकते हैं। ये सबवूफर सिस्टम Dolby Audio और Surround Sound के साथ आते हैं, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए बेस्ट हैं। इसमें वायरलेस और मल्टी-पोर्ट कनेक्टिविटी दी गई है। इसे अमेज़न से डिस्काउंट ऑफर के साथ 10,000 से कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

यह Zebronics का 900W पावरफुल साउंडबार है, जो 7.1.2 चैनल Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है और होम थिएटर जैसा सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 12-इंच का वायरलेस सबवूफर, बिल्ट-इन रियर सैटेलाइट्स और ZEB AcoustiMax ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो क्लियर डायलॉग, शार्प हाईज़ और डीप बास प्रदान करती है। फिलहाल यह साउंडबार 63% की भारी छूट के साथ 32,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

ब्रांड
ZEBRONICS
सबवूफर
360W
साउंडबार
540W
चैनल
7.1.2
ऑडियो मोड
Surround, Dolby Atmos
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

900W RMS पावर के साथ दमदार साउंड आउटपुट

...

7.1.2 चैनल Dolby Atmos सपोर्ट

...

12-इंच वायरलेस सबवूफर से गहरा और पंची बास

...

बिल्ट-इन रियर सैटेलाइट्स से बेहतर सराउंड इफेक्ट

...

प्रीमियम फिनिश और वॉल-माउंटेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

रियल रियर स्पीकर्स अलग से नहीं मिलते

...

कीमत डिस्काउंट के बिना काफी ज्यादा है

यह Mivi Superbars Cinematic 900W प्रीमियम Dolby होम थिएटर सिस्टम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें 5.2 चैनल सराउंड साउंड, डुअल सबवूफर्स और सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं, जो दमदार बास और क्लियर ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। Dolby Audio सपोर्ट के साथ यह सिस्टम फिल्मों, म्यूज़िक और स्पोर्ट्स के लिए सिनेमैटिक साउंड तैयार करता है। फिलहाल यह 83% की बड़ी छूट के साथ 12,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

ब्रांड
Mivi
आउटपुट पावर
900W
साउंडबार ड्राइवर्स
3 इन-बिल्ट फुल-रेंज
वारंटी
1 साल
ऑडियो मोड
Surround, Dolby Audio

क्यों खरीदें

...

900W पावरफुल साउंड आउटपुट

...

डुअल सबवूफर्स से गहरा और रिच बास

...

5.2 चैनल सराउंड साउंड सेटअप

...

Bluetooth v5.3 और मल्टीपल इनपुट ऑप्शन्स

क्यों खोजें विकल्प

...

Dolby Atmos सपोर्ट नहीं है

...

प्रीमियम यूज़र्स के लिए मटेरियल फिनिश एवरेज लग सकती है

यह Sony HT-S20R रियल 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जो Dolby Digital सपोर्ट के साथ आता है और TV देखने के अनुभव को पूरी तरह सिनेमैटिक बना देता है। इसमें 3-चैनल साउंडबार, एक्सटर्नल सबवूफर और कॉम्पैक्ट रियर स्पीकर्स शामिल हैं, जो मिलकर सच्चा सराउंड साउंड देते हैं। फिलहाल यह 38 फीसदी की छूट के साथ 14,989 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

ब्रांड
Sony
आउटपुट पावर
400W
चैनल
5.1
वारंटी
1 साल
ऑडियो मोड
Surround

क्यों खरीदें

...

रियल 5.1 चैनल सराउंड साउंड सेटअप

...

Dolby Digital सपोर्ट के साथ क्लियर और पावरफुल ऑडियो

...

400W आउटपुट से दमदार परफॉर्मेंस

...

रियर स्पीकर्स और सबवूफर से इमर्सिव एक्सपीरियंस

...

Bluetooth और USB प्लेबैक सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Dolby Atmos सपोर्ट नहीं है

...

हाई-एंड यूज़र्स के लिए पावर थोड़ा कम लग सकता है

...

EQ या साउंड मोड्स लिमिटेड हैं

यह CrossBeats Blaze B2000 900W 5.2 चैनल Dolby होम थिएटर सिस्टम है, जिसे स्मार्ट TV के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें डुअल सबवूफर्स, सैटेलाइट स्पीकर्स और पावरफुल साउंडबार मिलता है, जो मिलकर दमदार बास और इमर्सिव सराउंड साउंड देता है। Dolby ऑडियो और DSP टेक्नोलॉजी की मदद से यह सिस्टम फिल्मों, म्यूज़िक और गेमिंग के लिए थिएटर जैसा अनुभव देता है। फिलहाल यह 55 फीसदी की छूट के साथ 14,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

आउटपुट पावर
900W
सबवूफर्स
2 (External)
चैनल
5.2
ऑडियो मोड
Surround, Dolby
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

900W पावरफुल आउटपुट के साथ दमदार परफॉर्मेंस

...

Dolby सपोर्ट और डेडिकेटेड DSP चिप

...

कस्टम EQ मोड्स (Music, Movie, News)

...

Bluetooth, HDMI eARC/ARC, Optical, USB और AUX सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Dolby Atmos का रियल सपोर्ट नहीं है (वर्चुअल इफेक्ट)

...

ब्रांड की लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी Sony जैसी नहीं

यह JBL Cinema SB271 2.1 चैनल Dolby Digital साउंडबार है, जो वायरलेस सबवूफर के साथ आता है और TV के लिए दमदार और क्लियर ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। JBL की सिग्नेचर साउंड ट्यूनिंग के साथ यह साउंडबार फिल्मों और म्यूज़िक दोनों के लिए बैलेंस्ड साउंड और डीप बास प्रदान करता है। फिलहाल यह 47 फीसदी की छूट के साथ 9,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

आउटपुट पावर
220W
सबवूफर
वायरलेस
कनेक्टिविटी
Bluetooth, HDMI ARC, Optical
वारंटी:
1 साल

क्यों खरीदें

...

वायरलेस सबवूफर से डीप और पंची बासडायलॉग क्लैरिटी के लिए डेडिकेटेड “Voice” मोड

...

Dolby Digital सपोर्ट

...

वायरलेस सबवूफर से डीप और पंची बास

...

220W पावर आउटपुट के साथ क्लियर और लाउड साउंड

...

JBL की भरोसेमंद बिल्ड और साउंड क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

2.1 चैनल होने के कारण रियल सराउंड साउंड नहीं मिलता

...

EQ मोड्स सीमित हैं

यह GOVO GoSurround 970 5.1 चैनल Dolby Audio साउंडबार है, जो 525W पावर आउटपुट और 6.5-इंच सबवूफर के साथ आता है। यह होम थिएटर सिस्टम फिल्मों, म्यूज़िक और टीवी कंटेंट के लिए दमदार साउंड और गहरा बास देता है। इसमें LED डिस्प्ले, डायनैमिक लाइट्स और मल्टीपल EQ मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे बजट सेगमेंट में एक स्टाइलिश ऑप्शन बनाते हैं। फिलहाल यह 73 फीसदी की भारी छूट के साथ 7,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

ब्रांड
GOVO
आउटपुट पावर
525W
चैनल
5.1
फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स
20 KHz
वारंटी
1 साल (Limited)

क्यों खरीदें

...

525W पावर के साथ दमदार ऑडियो आउटपुट

...

5.1 चैनल Dolby Audio सपोर्ट

...

6.5-इंच सबवूफर से डीप बास

...

Bluetooth v5.3, HDMI ARC, Optical, USB और AUX कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड क्वालिटी ऑडियोफाइल लेवल की नहीं है

...

रियर स्पीकर्स वायरलेस नहीं हैं

यह boAt Aavante 2.1 2000D साउंडबार है, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया है। इसमें Dolby Audio, 200W boAt Signature Sound और 2.1 चैनल सेटअप के साथ वायर्ड सबवूफर दिया गया है, जो घर पर थिएटर-जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और EQ मोड्स के साथ यह साउंडबार TV, मूवी और म्यूज़िक के लिए एक बढ़िया बजट ऑप्शन है। फिलहाल यह 70 फीसदी की छूट के साथ 7,499 रुपयेकी कीमत पर उपलब्ध हैं।

Specifications

आउटपावर पावरऑडियो टेक्नोलॉजी
200W Dolby Audio
कंट्रोल
मास्टर रिमोट
डिज़ाइन
वॉल-माउंटेबल / टेबल-टॉप

क्यों खरीदें

...

200W boAt Signature Sound के साथ दमदार आउटपुट

...

4 EQ मोड्स (Music, Movies, News, 3D)

...

रिमोट से बास और ट्रेबल कंट्रोल की सुविधा

...

वॉल-माउंटेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

रियल सराउंड साउंड (5.1) का सपोर्ट नहींसबवूफर वायरलेस नहीं है

...

बड़े कमरों के लिए आउटपुट थोड़ा कम लग सकता है

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
