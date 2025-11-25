Hindustan Hindi News
75% तक सस्ते हुए 55 इंच वाले ये शानदार स्मार्ट टीवी, लिस्ट में सोनी और सैमसंग भी, मिलेगा डॉल्बी साउंड

संक्षेप:

अमेजन की धाकड़ डील में आप 55 इंच के शानदार फीचर्स वाले टीवी को MRP से 75 पर्सेंट तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।

Tue, 25 Nov 2025 07:04 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
55 इंच का टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। अमेजन की धाकड़ डील में आप 55 इंच के शानदार फीचर्स वाले टीवी को MRP से 75 पर्सेंट तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। हमारी इस लिस्ट में सोनी और सैमसंग के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी पर दी जा रही डील के बारे में।

75% तक सस्ते हुए 55 इंच वाले ये शानदार स्मार्ट टीवी, लिस्ट में सोनी और सैमसंग भी, मिलेगा डॉल्बी साउंड

Sony Bravia 139 cm (55 inches) XR Series 4K Ultra HD Smart Full Array LED Google TV XR-55X90L (Black)

इस टीवी का MRP 1,69,900 रुपये है, लेकिन डील में यह 51 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 82,990 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको 4149 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। टीवी पर 2740 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। यह टीवी 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, डॉल्बी विजन और जबर्दस्त डॉल्बी साउंड के साथ आता है।

Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)

इस टीवी का MRP 97990 रुपये है। अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में आप इस टीवी को 75 पर्सेंट की छूट के बाद 24999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1224 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो WebOS पर काम करने वाले इस टीवी में अल्फा A5 जेन 5 प्रोसेसर मिलेगा। टीवी का डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बेजललेस डिस्प्ले वाला यह टीवी डॉल्बी साउंड के साथ आता है।

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

सैमसंग का यह टीवी 40 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसका MRP 63,900 रुपये है, लेकिन सेल में आप इसे 38490 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इले 1924 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो यह 50Hz के रिफ्रेश रेट वाले 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।

इन टीवी पर भी बंपर डील

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
