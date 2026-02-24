कमर दर्द की छुट्टी, इन टॉप Bottom Mount फ्रिज पर मिल रही है भारी छूट

Follow Us on

अमेजन सेल में बॉटम माउंट फ्रिज पर 15,000 तक की भारी छूट मिल रही है, जिससे आपको बार-बार झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कमर दर्द से राहत मिलेगी। इन प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स में ट्रिपल इन्वर्टर और कनवर्टिबल जैसे स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप बैंक ऑफर्स के साथ बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं।

अमेज़न इंडिया पर इस समय बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स (Bottom Mount Refrigerators) पर अब तक की सबसे बड़ी कीमतों में कटौती देखी जा रही है। स्वास्थ्य और सुविधा को प्राथमिकता देने वाले परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, जहाँ Samsung, Haier और LG जैसे दिग्गज ब्रांड्स के चुनिंदा मॉडल्स पर 15,000 रुपये तक की सीधी बचत का लाभ उठाया जा सकता है।

बॉटम माउंट डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें फ्रिज का हिस्सा ऊपर और फ्रीजर नीचे होता है। चूंकि हम दिन भर में 80% बार फ्रिज का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह तकनीक आपको बार-बार झुकने से बचाती है और कमर दर्द की समस्या को कम करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए बहुत आरामदायक है।

तकनीकी रूप से ये फ्रिज ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और कनवर्टिबल फीचर्स से लैस हैं, जो बिजली की खपत घटाते हैं और फलों-सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं। इसके अलावा, ग्राहक बैंक डिस्काउंटऔर एक्सचेंज बोनस के जरिए अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने किचन को आधुनिक बनाना चाहते हैं और सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो इन प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स को घर लाने का यह सबसे सही समय है।

कमर दर्द को कहें अलविदा, Haier ने अपने सिग्नेचर Jhukna Mat बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर के साथ भारतीय रसोई के काम करने के तरीके को बदल दिया है। इस फ्रिज में सब्जियां और फल आपकी आँखों के सामने ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि फ्रीजर नीचे। 35,490 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध यह फ्रिज 14-इन-1 कनवर्टिबल मोड और ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक के साथ आता है, जो इसे भारत का सबसे वर्सटाइल रेफ्रिजरेटर बनाता है।

Specifications Jhukna Mat Tech फ्रीजर नीचे (85L) और ताज़ा भोजन सेक्शन ऊपर (240L)। Convertible 14-in-1 वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर 1 Hour Icing मात्र 60 मिनट में बर्फ जमाने की क्षमता क्यों खरीदें हेल्थ बेनिफिट 14-इन-1 मोड डिजिटल डिस्प्ले स्टेबलाइजर फ्री क्यों खोजें विकल्प साइज छोटा फ्रीजर सेक्शन ऊपर वाले फ्रिज के मुकाबले थोड़ा कम कीमत थोड़ी ज्यादा

अमेजन की Best Value डील में Haier का Dazzle Steel बॉटम माउंट फ्रिज इस समय चर्चा में है। अपनी मशहूर Jhukna Mat तकनीक के साथ, यह फ्रिज न केवल आपकी कमर का ख्याल रखता है, बल्कि इसके 14-इन-1 कनवर्टिबल फीचर्स इसे आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से ढाल देते हैं। 34,900 रुपये की लिस्टेड कीमत पर 2,000 रुपये के कूपन और 4,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद, यह 325L सेगमेंट का सबसे किफायती प्रीमियम फ्रिज बन गया है।

Specifications 14-इन-1 कनवर्टिबल वेज मोड, वेकेशन मोड, सरप्राइज पार्टी मोड और टर्बो मोड Triple Inverter Tech कंप्रेसर और पंखा दोनों इन्वर्टर पर चलते डिज़ाइन बॉटम माउंट स्पेशल फीचर्स 1 घंटे में बर्फ जमाना वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें अधिकतम बचत झुकना मत तकनीक 14-इन-1 कनवर्टिबल ट्रिपल इन्वर्टर क्यों खोजें विकल्प ग्लॉसी ब्लैक जितना शाइनी नहीं जमी हुई चीज़ें निकालने के लिए थोड़ा झुकना

प्रीमियम होम अप्लायंसेज की दुनिया का बड़ा नाम Electrolux अब अमेज़न पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसका 453L UltimateTaste 500 मॉडल उन बड़े परिवारों के लिए है जो खाने की गुणवत्ता और स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते। 99,990 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज 38% की भारी छूट के बाद 61,990 रुपये में मिल रहा है। साथ ही, 2,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन ने इसे प्रीमियम सेगमेंट की सबसे आकर्षक डील बना दिया है।

Specifications क्षमता 453 लीटर TasteLockAuto तकनीक अतिरिक्त नमी को सोख लेती TasteGuard Deodorizer कार्बन फिल्टर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर NutriFresh Inverter बिजली की बचत के साथ-साथ तापमान को स्थिर क्यों खरीदें विशाल स्पेस प्रीमियम फिनिश फूड केयर बॉटम फ्रीजर क्यों खोजें विकल्प बॉटम फ्रीजर कनवर्टिबल मोड्स

जापानी तकनीक की दिग्गज कंपनी Panasonic ने अपनी 2024 सीरीज का सबसे प्रीमियम Mirror Glass बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पेश किया है। 95,000 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज अमेजन पर 32% की छूट के साथ 65,000 रुपये में उपलब्ध है। यह फ्रिज विशेष रूप से Prime Fresh तकनीक के साथ आता है, जो मांस, मछली और डेयरी उत्पादों को बिना जमाए हफ्तों तक ताज़ा रखता है, जिससे आपको कुकिंग में आसानी होती है।

Specifications 6-Stage Inverter एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर जो बिजली की बचत डिज़ाइन बॉटम माउंट वारंटी 3 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर सब्जी बास्केट 28 लीटर का Fresh Safe बास्केट क्यों खरीदें Prime Fresh Tech Mirror Finish 3 साल की वारंटी Pro Marinate क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग कीमत इसे बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर आईने जैसा फिनिश

फ्रिज की दुनिया में स्मार्ट क्रांति, LG ने अपना नया 2025 मॉडल बॉटम फ्रीजर लॉन्च किया है जो न केवल आपके किचन की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि आपके स्मार्टफोन से भी कंट्रोल होता है। 64,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम फ्रिज अमेजन पर 31% की छूट के बाद 44,990 रुपये में उपलब्ध है। इसके Wi-Fi Convertible फीचर की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने फ्रिज की सेटिंग्स बदल सकते हैं।

Specifications क्षमता 340 लीटर Door Cooling+ दरवाजे के पास एक अतिरिक्त वेंट Wi-Fi Convertible LG ThinQ ऐप के जरिए आप फ्रीजर को फ्रिज में बदल सकते हैं Smart Inverter Compressor यह बिजली की खपत कम करता वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें स्मार्ट कनेक्टिविटी Door Cooling+ BEE 3 Star LG का सर्विस नेटवर्क सबसे मजबूत और भरोसेमंद क्यों खोजें विकल्प 14-इन-1 मोड्स नहीं मिरर ग्लास जितना लग्जरी नहीं

जापानी तकनीक और आधुनिक स्टाइल का संगम! Toshiba का 349L बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर अब अमेजन पर 26% की सीधी छूट के साथ उपलब्ध है। 60,990 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज 44,990 रुपये में मिल रहा है। Origin Inverter तकनीक से लैस यह फ्रिज न केवल बिजली बचाता है, बल्कि लंबे समय तक खाने की ताजगी बरकरार रखता है। इसकी बॉटम माउंट डिजाइन आपकी कमर का ख्याल रखती है, जिससे आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए झुकना नहीं पड़ता।