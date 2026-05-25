Top Smart TV Deals, 55 इंच स्क्रीन और धांसू साउंड के साथ Amazon पर ये Mini LED TV है इस हफ्ते की बेस्ट चॉइस
अमेजन पर 139 cm (55 इंच) का प्रीमियम 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV इस हफ्ते भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाओं के कारण यह स्मार्ट टीवी इस समय ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस हफ्ते 139 cm (55 इंच) का 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV ग्राहकों के लिए सबसे बेहतरीन डील बनकर उभरा है। यदि आप अपने घर को सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं, तो प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस वाला यह स्मार्ट टीवी आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।
इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस Mini LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और 4K Ultra HD रेजोल्यूशन है, जो आपको बेहद क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी, शानदार ब्राइटनेस और डीप कंट्रास्ट प्रदान करती है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण इसका यूजर इंटरफेस बेहद स्मूथ है, जहां आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे सभी मुख्य ऐप्स एक ही जगह मिल जाते हैं। इसके साथ ही, इसका दमदार साउंड आउटपुट आपको बिना किसी एक्सटर्नल स्पीकर के बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस देता है, जो फिल्मों और लाइव स्पोर्ट्स का मज़ा दोगुना कर देता है।
फिलहाल अमेज़न पर यह प्रीमियम स्मार्ट टीवी भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ लिस्टेड है। बजट को आसान बनाने के लिए इस पर नो-कॉस्ट EMI (बिना ब्याज की किश्तें) और पुराने टीवी को बदलने के लिए एक्सचेंज ऑफर की सुविधा भी दी जा रही है। कम कीमत में थिएटर जैसा अनुभव देने के कारण यह टीवी इस हफ्ते की बेस्ट-सेलिंग चॉइस बना हुआ है।
1. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
अगर आप अपने घर के लिए एक प्रीमियम और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV (55Q6C) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। अमेज़न पर इस समय यह टीवी 56% की भारी छूट के साथ मात्र 52,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी लेटेस्ट QD-Mini LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और 144 Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो न सिर्फ मूवी लवर्स बल्कि नेक्स्ट-जेन गेमर्स के लिए भी इसे एकदम परफेक्ट बनाता है। शानदार ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और अमेज़न पर 4.1 स्टार की रेटिंग के साथ यह इस बजट में सबसे बेस्ट प्रीमियम टीवी चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
144 Hz रिफ्रेश रेट और गेमिंग मास्टर
दमदार साउंड आउटपुट
पावरफुल प्रोसेसर और हैवी स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
3 HDMI और केवल 1 USB पोर्ट
2. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-55XR50
यदि आपका बजट अच्छा है और आप बिना किसी समझौते के दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर और साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV (K-55XR50) एक अल्टीमेट प्रीमियम विकल्प है। अमेज़न पर यह फ्लैगशिप टीवी इस समय 32% की छूट के साथ 1,34,990 रुपये में मिल रहा है। सोनी का यह टीवी अपने एडवांस XR प्रोसेसर और XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव के लिए जाना जाता है, जो मिनी एलईडी की लाइटिंग को इस तरह कंट्रोल करता है कि आपको स्क्रीन पर असली जैसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। 4.6 स्टार की बेहतरीन यूजर रेटिंग और 10,000 रुपये तक के बंपर बैंक डिस्काउंट के साथ यह होम एंटरटेनमेंट और PS5 गेमिंग के लिए मार्केट का सबसे बेस्ट प्रीमियम टीवी है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम XR प्रोसेसर और मिनी एलईडी
Perfect for PlayStation 5
एकॉस्टिक मल्टी-ऑडियो
4 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
3. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-55XR55A
यदि आप प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट और बेजोड़ विजुअल्स के शौकीन हैं, तो Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV (K-55XR50) आपके लिए एक अल्टीमेट फ्लैगशिप विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह प्रीमियम स्मार्ट टीवी 32% की सीधी बचत के साथ 1,34,990 रुपये में मिल रहा है। सोनी का यह मॉडल अपने एडवांस XR प्रोसेसर और XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव के लिए जाना जाता है, जो मिनी एलईडी की लाइटिंग और कंट्रास्ट को अविश्वसनीय सटीकता के साथ कंट्रोल करता है। अमेज़न पर 4.6 स्टार की शानदार रेटिंग, 10,000 रुपये तक के बंपर बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI विकल्पों के साथ यह टीवी सिनेमा प्रेमियों और गेमर्स दोनों के लिए इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
एकॉस्टिक मल्टी-ऑडियो
दमदार कनेक्टिविटी
एक्सक्लूसिव SONY PICTURES CORE
Perfect for PlayStation 5
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम कीमत
सिर्फ 1 साल की वारंटी
4. ONIDA 139 cm (55 inchs) Nexg Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED Google TV MZ55MIN
यदि आप कम बजट में प्रीमियम Mini LED और QLED दोनों टेक्नोलॉजी का डबल कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं, तो ONIDA 139 cm (55 inchs) Nexg Series 4K Ultra HD Smart TV (MZ55MIN) एक बेहद किफायती और शानदार विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह टीवी 'Limited time deal' के तहत 31% की सीधी बचत के साथ मात्र 47,999 रुपये में मिल रहा है। ओनिडा की यह नई Nexg Series डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और गूगल टीवी जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है, जो इसे 50,000 रुपये के बजट सेगमेंट में एक तगड़ा दावेदार बनाती है। आसान नो-कॉस्ट EMI और अमेज़न की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन के साथ यह बजट-फ्रेंडली प्रीमियम टीवी लवर्स के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में Mini-LED और QLED का कॉम्बो
लेटेस्ट Google TV इंटरफेस
प्रीमियम सिनेमैटिक फीचर्स
कनेक्टिविटी में अपग्रेड
कंप्लीट एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
कम साउंड आउटपुट
60 Hz रिफ्रेश रेट
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
5. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
यदि आप बजट रेंज में एक बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD Smart Google TV आपके लिए एक धमाकेदार वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। अमेज़न पर इस समय यह टीवी 51% की भारी छूट के साथ मात्र 36,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका लेटेस्ट Android 14 पर आधारित Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट AI 2875 चिपसेट है, जो इस बजट सेगमेंट में बहुत कम टीवी में देखने को मिलता है। 4-साइड फ्रेमलेस डिजाइन, दमदार साउंड और 1,301 रुपये की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI के साथ यह कम बजट में प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Android 14 और Google TV
शानदार सिनेमैटिक डिस्प्ले
गेमिंग फीचर्स
आकर्षक 4-साइड फ्रेमलेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य LED पैनल
औसत यूजर रेटिंग
6. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ2
यदि आप 30,000 रुपये से कम के बजट में एक बड़ा 55 इंच का QLED टीवी तलाश रहे हैं, तो VW (Visio World) 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV एक अविश्वसनीय और क्रांतिकारी डील है। अमेज़न पर इस समय यह टीवी 55% की बंपर छूट के साथ मात्र 28,999 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने ही 400 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी QLED डिस्प्ले तकनीक, 120Hz रिफ्रेश रेट और 50 वॉट का तूफानी साउंड आउटपुट है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे प्रीमियम टीवी में ही देखने को मिलता है। 4.3 स्टार की शानदार रेटिंग और 1,020 रुपये की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI के साथ यह बजट सेगमेंट का सबसे बड़ा किंग माना जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
इस बजट में QLED और लोकल डिमिंग
120Hz रिफ्रेश रेट
शानदार स्टोरेज
18 महीने की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले टेक में असमंजस
ग्राहक सर्विस नेटवर्क को लेकर झिझक
7. Toshiba 139 cm (55 inches) E350SP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E350SP
यदि आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी बजट रेंज में तलाश रहे हैं, तो Toshiba 139 cm (55 inches) E350SP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। अमेज़न पर यह टीवी 39% की बचत के साथ मात्र 38,990 रुपये में मिल रहा है। तोशिबा का यह मॉडल अपने 350 Nits ब्राइटनेस वाले सुपर ब्राइट पैनल, डॉल्बी विजन और इन-बिल्ट कराओके मोड जैसे अनोखे फीचर्स के साथ आता है। 2,500 रुपये तक के बड़े बैंक डिस्काउंट और 1,371 रुपये की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI के साथ यह टीवी आपके घर के मनोरंजन को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर ब्राइट डिस्प्ले और डॉल्बी विजन
यूनीक कराओके मोड
स्मार्ट Google TV इंटरफेस
मल्टीपल पिक्चर मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट
स्टैंडर्ड LED पैनल
1. एलईडी टीवी में 4K का मतलब क्या होता है?
- 4K का मतलब टीवी की पिक्सेल स्क्रीन रेजोल्यूशन से है, जो तस्वीर की स्पष्टता तय करती है। 4K टीवी में लगभग 3840 x 2160 पिक्सल्स होते हैं।
- इसका सीधा मतलब यह है कि स्क्रीन पर कुल मिलाकर लगभग 80 लाख पिक्सल्स होते हैं।
- यह आपके पुराने फुल एचडी (Full HD) टीवी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा साफ और क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें आपको बारीक से बारीक चीजें भी बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं।
2. 55 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत क्या है?
- भारतीय बाजार में 55 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत ब्रांड, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी (LED, QLED या Mini-LED) और फीचर्स के आधार पर तय होती है। 2026 के मार्केट ट्रेंड के अनुसार इसे मुख्य रूप से तीन बजट श्रेणियों में देखा जा सकता है,
- किफायती/बजट श्रेणी (VW, ब्लैक एंड डेकर, थॉमसन आदि): 28,000 रुपये से 38,000 रुपये के बीच।
- मिड-रेंज श्रेणी (TCL, ओनिडा, शाओमी, तोशिबा आदि): 40,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच।
- प्रीमियम श्रेणी (Sony, Samsung, LG के हाई-एंड मॉडल्स): 70,000 रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये या उससे अधिक।
3. क्या गूगल टीवी स्मार्ट है?
हाँ, गूगल टीवी (Google TV) पूरी तरह से स्मार्ट टीवी है। असल में, यह स्मार्ट टीवी का एक एडवांस और आधुनिक रूप है।
गूगल टीवी कोई अलग टीवी नहीं है, बल्कि यह एंड्रॉइड (Android TV OS) पर आधारित एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है।
यह साधारण स्मार्ट टीवी से ज्यादा बेहतर है क्योंकि यह आपके पसंद के कंटेंट (जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो) को ट्रैक करके आपकी होम स्क्रीन पर सीधे रिकमेंडेशन (सुझाव) दिखाता है। इसमें इन-बिल्ट गूगल असिस्टेंट (वॉयस कंट्रोल) और क्रोमकास्ट जैसी सभी स्मार्ट सुविधाएं मिलती हैं।
4. एलजी 55 इंच एलईडी टीवी की कीमत क्या है?
एलजी के 55 इंच स्मार्ट टीवी की कीमत उनके मॉडल और डिस्प्ले टाइप पर निर्भर करती है,
LG Standard 4K UHD LED TV: इसके शुरुआती मॉडल्स (जैसे UR या UT सीरीज) की कीमत लगभग 42,000 से 50,000 रुपये के बीच होती है।
LG QNED / NanoCell TV: बेहतर रंगों और ब्राइटनेस वाले इन मॉडल्स की कीमत 55,000 से 75,000 रुपये तक जाती है।
LG OLED TV : अगर आप एलजी की सबसे बेहतरीन ओलेड टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो उसकी कीमत 1,00,000 से 1,40,000 रुपये या उससे ऊपर हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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