सस्ते TV की सबसे बड़ी सेल: ₹25,000 से कम में मिल रहे हैं ये ब्रांडेड 4K TV, स्टॉक खत्म होने से पहले देखें लिस्ट

सस्ते TV की सबसे बड़ी सेल: ₹25,000 से कम में मिल रहे हैं ये ब्रांडेड 4K TV, स्टॉक खत्म होने से पहले देखें लिस्ट
अमेजन पर ब्रांडेड 4K Ultra HD Smart TVs पर अब तक की सबसे बड़ी डील उपलब्ध है, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर भारी बचत का मौका मिल रहा है। बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, डॉल्बी विज़न और दमदार साउंड आउटपुट वाले ये टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को सिनेमाई अनुभव में बदल देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के पुराने टीवी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर ब्रांडेड 4K Ultra HD Smart TVs पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं। प्रीमियम ब्रांड्स अब ऐसी अत्याधुनिक तकनीक पेश कर रहे हैं जो पहले केवल महंगे मॉडल्स तक सीमित थी। इन टीवी में मिलने वाली Crystal 4K डिस्प्ले और High Dynamic Range (HDR10+) सपोर्ट हर सीन को इतनी जीवंतता देता है कि आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा अहसास होने लगता है।
डिजाइन की बात करें तो ये टीवी बेज़ेल-लेस (Frameless) लुक के साथ आते हैं, जो आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और लग्जरी टच देते हैं। केवल विजुअल्स ही नहीं, बल्कि इनका ऑडियो अनुभव भी लाजवाब है; इनमें Dolby Audio और 48W तक के दमदार स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनिश्चित करते हैं। स्मार्ट फीचर्स के मामले में ये टीवी Google TV या WebOS पर आधारित हैं, जिससे Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ऐप्स का इस्तेमाल बेहद आसान हो जाता है। साथ ही, इन-बिल्ट Voice Assistant की मदद से आप सिर्फ बोलकर अपना पसंदीदा कंटेंट खोज सकते हैं। अमेज़न पर इन मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट के साथ-साथ शानदार बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इस खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाती है।
1. acer 126 cm (50 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR50UDGGR2851AD
अगर आप कम बजट में एक 'सिनेमैटिक' अनुभव वाला बड़ा टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Acer G Plus Series 50-inch एक गेम-चेंजर विकल्प है। अमेज़न पर 63% की भारी छूट के साथ यह टीवी मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी न केवल शानदार 4K विजुअल्स प्रदान करता है, बल्कि इसमें Google TV का स्मार्ट इंटरफेस और 36W के पावरफुल प्रो-ट्यून्ड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसका फ्रेमलेस डिजाइन आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K रेजोल्यूशन और 16.7 मिलियन कलर्स
दमदार साउंड
Google TV का जादू
बेहतरीन वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सीधी धूप वाले कमरे में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम
60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
2-स्टार रेटिंग
2. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
सैमसंग का Crystal 4K Vista Series उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो ब्रैंड वैल्यू और बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक के दीवाने हैं। यह टीवी अपने Crystal Processor 4K के कारण साधारण कंटेंट को भी शानदार 4K क्वालिटी में अपग्रेड कर देता है। इसका 3-साइड बेज़ेल-लेस और स्लिम लुक आपके घर को आधुनिक टच देता है। साथ ही, सैमसंग टीवी प्लस के जरिए 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स का एक्सेस इसे एक कम्पलीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कलर्स बहुत ही नेचुरल और वाइब्रेंट
बिना किसी केबल या सब्सक्रिप्शन के 100 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स
आईफोन या मैकबुक को कनेक्ट करना बहुत आसान
Samsung Knox Security
Slim Look' और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल के लिए आपको अलग से साउंडबार की जरूरत
50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
1-स्टार रेटिंग
3. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
अगर आप कम से कम कीमत में QLED टेक्नोलॉजी और एक विशाल 55-इंच स्क्रीन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो VW Pro Series आपके लिए एक चौंकाने वाली डील है। अमेज़न पर 58% की छूट के बाद यह टीवी मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। जहाँ इस कीमत में अन्य ब्रांड्स केवल 43-इंच के साधारण LED टीवी देते हैं, वहीं VW आपको QLED डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर्स और इन-बिल्ट सबवूफर के साथ 2.1 चैनल साउंड दे रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
सिनेमैटिक साउंड
बड़ी स्क्रीन, छोटी कीमत
स्मूथ इंटरफेस
18 महीने की वारंटी
4. LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो न केवल स्मार्ट हो बल्कि Artificial Intelligence की मदद से खुद को आपके हिसाब से ढाल ले, तो LG UA82 Series एक शानदार विकल्प है। अमेज़न पर 29,990 रुपये में मिल रहा यह 2025 मॉडल α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ आता है। यह प्रोसेसर साधारण वीडियो को भी 4K में 'सुपर अपस्केल' कर देता है। इसका webOS 25 इंटरफेस इतना स्मूथ है कि ऐप्स के बीच स्विच करना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन प्रोसेसिंग
सिनेमैटिक साउंड
गेमिंग के लिए बेस्ट
webOS का नया वर्जन बहुत ही यूजर-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार रेटिंग
बहुत ज्यादा उजाले वाले कमरे में रिफ्लेक्शन की समस्या
5. Toshiba 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black)
अगर आप एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी 'स्मूथ' परफॉरमेंस और शानदार पिक्चर क्वालिटी दे, तो Toshiba C350NP एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 45% की छूट के बाद यह टीवी मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खूबी इसका REGZA इंजन और MEMC तकनीक है, जो तेज एक्शन सीन को बिना किसी धुंधलेपन के दिखाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मोशन हैंडलिंग
गेमिंग के लिए तैयार
डॉल्बी विजन का सपोर्ट
कनेक्टिविटी के भरपूर विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
6. Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2
जब बात टेलीविजन की आती है, तो Sony Bravia का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। अमेज़न पर 37,490 रुपये की कीमत वाला यह BRAVIA 2M2 मॉडल उन लोगों के लिए है जो बजट ब्रांड्स के बजाय प्रीमियम विजुअल और रियलिस्टिक कलर्स को प्राथमिकता देते हैं। इसमें लगा 4K Processor X1 वीडियो से शोर को हटाकर उसे अल्ट्रा-क्लियर बनाता है। यदि आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो सालों-साल चले और जिसकी पिक्चर क्वालिटी प्रोफेशनल लेवल की हो, तो यह बेस्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन अपस्केलिंग
एप्पल यूज़र्स के लिए बेस्ट
ज्यादा पोर्ट्स
मोशन क्लैरिटी
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स की तुलना में महंगा
2-स्टार रेटिंग
7. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
शाओमी का यह FX Pro Series टीवी उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में QLED डिस्प्ले का प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। अमेज़न पर 48% की छूट के बाद यह टीवी मात्र ₹25,999 में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV OS और Vivid Picture Engine 2 है, जो रंगों को बहुत ही गहरा और वाइब्रेंट बनाता है। यदि आप अमेजन प्राइम वीडियो के यूजर हैं, तो फायर टीवी इंटरफेस आपके अनुभव को और भी आसान बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED का जादू
दमदार साउंड
Fire TV इंटरफेस
MEMC सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कुछ खास एंड्रॉइड ऐप्स शायद यहाँ न मिलें
नर्जी कंजम्पशन के मामले में यह बहुत ज्यादा किफायती नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
Saurabh Verma
