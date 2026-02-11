सस्ते TV की सबसे बड़ी सेल: ₹25,000 से कम में मिल रहे हैं ये ब्रांडेड 4K TV, स्टॉक खत्म होने से पहले देखें लिस्ट

संक्षेप: अमेजन पर ब्रांडेड 4K Ultra HD Smart TVs पर अब तक की सबसे बड़ी डील उपलब्ध है, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर भारी बचत का मौका मिल रहा है। बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, डॉल्बी विज़न और दमदार साउंड आउटपुट वाले ये टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को सिनेमाई अनुभव में बदल देंगे।

Follow Us on

Feb 11, 2026 08:53 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप अपने घर के पुराने टीवी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर ब्रांडेड 4K Ultra HD Smart TVs पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं। प्रीमियम ब्रांड्स अब ऐसी अत्याधुनिक तकनीक पेश कर रहे हैं जो पहले केवल महंगे मॉडल्स तक सीमित थी। इन टीवी में मिलने वाली Crystal 4K डिस्प्ले और High Dynamic Range (HDR10+) सपोर्ट हर सीन को इतनी जीवंतता देता है कि आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा अहसास होने लगता है।

डिजाइन की बात करें तो ये टीवी बेज़ेल-लेस (Frameless) लुक के साथ आते हैं, जो आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और लग्जरी टच देते हैं। केवल विजुअल्स ही नहीं, बल्कि इनका ऑडियो अनुभव भी लाजवाब है; इनमें Dolby Audio और 48W तक के दमदार स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनिश्चित करते हैं। स्मार्ट फीचर्स के मामले में ये टीवी Google TV या WebOS पर आधारित हैं, जिससे Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ऐप्स का इस्तेमाल बेहद आसान हो जाता है। साथ ही, इन-बिल्ट Voice Assistant की मदद से आप सिर्फ बोलकर अपना पसंदीदा कंटेंट खोज सकते हैं। अमेज़न पर इन मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट के साथ-साथ शानदार बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इस खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाती है।

अगर आप कम बजट में एक 'सिनेमैटिक' अनुभव वाला बड़ा टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Acer G Plus Series 50-inch एक गेम-चेंजर विकल्प है। अमेज़न पर 63% की भारी छूट के साथ यह टीवी मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी न केवल शानदार 4K विजुअल्स प्रदान करता है, बल्कि इसमें Google TV का स्मार्ट इंटरफेस और 36W के पावरफुल प्रो-ट्यून्ड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसका फ्रेमलेस डिजाइन आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications डिस्प्ले 50 इंच 4K Ultra HD साउंड 36 वॉट आउटपुट, हाई फिडेलिटी प्रो-ट्यून्ड स्पीकर्स, Dolby Atmos के साथ प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज स्मार्ट फीचर्स Google TV, वॉयस इनेबल्ड स्मार्ट रिमोट वारंटी 2 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें 4K रेजोल्यूशन और 16.7 मिलियन कलर्स दमदार साउंड Google TV का जादू बेहतरीन वारंटी क्यों खोजें विकल्प सीधी धूप वाले कमरे में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम 60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य 2-स्टार रेटिंग

सैमसंग का Crystal 4K Vista Series उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो ब्रैंड वैल्यू और बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक के दीवाने हैं। यह टीवी अपने Crystal Processor 4K के कारण साधारण कंटेंट को भी शानदार 4K क्वालिटी में अपग्रेड कर देता है। इसका 3-साइड बेज़ेल-लेस और स्लिम लुक आपके घर को आधुनिक टच देता है। साथ ही, सैमसंग टीवी प्लस के जरिए 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स का एक्सेस इसे एक कम्पलीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD प्रोसेसर Crystal Processor 4K साउंड 20W आउटपुट वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें कलर्स बहुत ही नेचुरल और वाइब्रेंट बिना किसी केबल या सब्सक्रिप्शन के 100 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स आईफोन या मैकबुक को कनेक्ट करना बहुत आसान Samsung Knox Security Slim Look' और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े हॉल के लिए आपको अलग से साउंडबार की जरूरत 50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य 1-स्टार रेटिंग

अगर आप कम से कम कीमत में QLED टेक्नोलॉजी और एक विशाल 55-इंच स्क्रीन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो VW Pro Series आपके लिए एक चौंकाने वाली डील है। अमेज़न पर 58% की छूट के बाद यह टीवी मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। जहाँ इस कीमत में अन्य ब्रांड्स केवल 43-इंच के साधारण LED टीवी देते हैं, वहीं VW आपको QLED डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर्स और इन-बिल्ट सबवूफर के साथ 2.1 चैनल साउंड दे रहा है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K Ultra HD QLED साउंड 30 वॉट आउटपुट प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB RAM और 16GB स्टोरेज स्मार्ट फीचर्स लेटेस्ट Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स गेमिंग ALLMऔर VRR सपोर्ट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले सिनेमैटिक साउंड बड़ी स्क्रीन, छोटी कीमत स्मूथ इंटरफेस 18 महीने की वारंटी

अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो न केवल स्मार्ट हो बल्कि Artificial Intelligence की मदद से खुद को आपके हिसाब से ढाल ले, तो LG UA82 Series एक शानदार विकल्प है। अमेज़न पर 29,990 रुपये में मिल रहा यह 2025 मॉडल α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ आता है। यह प्रोसेसर साधारण वीडियो को भी 4K में 'सुपर अपस्केल' कर देता है। इसका webOS 25 इंटरफेस इतना स्मूथ है कि ऐप्स के बीच स्विच करना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD साउंड 20W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स webOS 25, AI Chatbot, Apple Airplay गेमिंग ALLM, HGiG मोड और गेम डैशबोर्ड कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0 प्रोसेसर 4K Super Upscaling क्यों खरीदें बेहतरीन प्रोसेसिंग सिनेमैटिक साउंड गेमिंग के लिए बेस्ट webOS का नया वर्जन बहुत ही यूजर-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा उजाले वाले कमरे में रिफ्लेक्शन की समस्या

अगर आप एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी 'स्मूथ' परफॉरमेंस और शानदार पिक्चर क्वालिटी दे, तो Toshiba C350NP एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 45% की छूट के बाद यह टीवी मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खूबी इसका REGZA इंजन और MEMC तकनीक है, जो तेज एक्शन सीन को बिना किसी धुंधलेपन के दिखाती है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD साउंड 24W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Google TV, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, और AirPlay सपोर्ट कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ड्यूल बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ क्यों खरीदें बेहतरीन मोशन हैंडलिंग गेमिंग के लिए तैयार डॉल्बी विजन का सपोर्ट कनेक्टिविटी के भरपूर विकल्प क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी

जब बात टेलीविजन की आती है, तो Sony Bravia का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। अमेज़न पर 37,490 रुपये की कीमत वाला यह BRAVIA 2M2 मॉडल उन लोगों के लिए है जो बजट ब्रांड्स के बजाय प्रीमियम विजुअल और रियलिस्टिक कलर्स को प्राथमिकता देते हैं। इसमें लगा 4K Processor X1 वीडियो से शोर को हटाकर उसे अल्ट्रा-क्लियर बनाता है। यदि आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो सालों-साल चले और जिसकी पिक्चर क्वालिटी प्रोफेशनल लेवल की हो, तो यह बेस्ट चॉइस है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD साउंड 20W आउटपुट कनेक्टिविटी: 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, और Dual Band Wi-Fi गेमिंग ALLM और eARC क्यों खरीदें बेहतरीन अपस्केलिंग एप्पल यूज़र्स के लिए बेस्ट ज्यादा पोर्ट्स मोशन क्लैरिटी क्यों खोजें विकल्प अन्य ब्रांड्स की तुलना में महंगा 2-स्टार रेटिंग

शाओमी का यह FX Pro Series टीवी उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में QLED डिस्प्ले का प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। अमेज़न पर 48% की छूट के बाद यह टीवी मात्र ₹25,999 में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV OS और Vivid Picture Engine 2 है, जो रंगों को बहुत ही गहरा और वाइब्रेंट बनाता है। यदि आप अमेजन प्राइम वीडियो के यूजर हैं, तो फायर टीवी इंटरफेस आपके अनुभव को और भी आसान बना देगा।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD QLED टेक्नोलॉजी Reality Flow MEMC साउंड 30 वॉट का पावरफुल आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Fire TV Built-in कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ड्यूल बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ क्यों खरीदें QLED का जादू दमदार साउंड Fire TV इंटरफेस MEMC सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कुछ खास एंड्रॉइड ऐप्स शायद यहाँ न मिलें नर्जी कंजम्पशन के मामले में यह बहुत ज्यादा किफायती नहीं

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।