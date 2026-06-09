Value for Money, बिजली की बचत और कम दाम, अमेजन पर खरीदें बेस्ट 2 Star Top Mount फ्रिज
अमेजन पर कम दाम और बिजली की बचत के साथ बेहतरीन फीचर्स वाले 2 Star Top Mount डबल डोर फ्रिज उपलब्ध हैं। यह रेफ्रिजरेटर बजट सेगमेंट में बड़े स्पेस और शानदार परफॉर्मेंस के साथ वैल्यू फॉर मनी विकल्प पेश करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर उपलब्ध 2 स्टार फ्रॉस्ट फ्री टॉप माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बजट, परफॉर्मेंस और स्पेस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। यदि आप कम कीमत में एक प्रीमियम लुक और बड़े स्टोरेज वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो यह कैटेगरी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होती है।
मुख्य विशेषताएं और फायदे
फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी : इन रेफ्रिजरेटर्स में ऑटो-डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है, जिससे फ्रीजर में एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमती और आपको बार-बार मैन्युअल क्लीनिंग की झंझट से मुक्ति मिलती है।
स्मार्ट कूलिंग और बिजली बचत: Samsung, Haier और Whirlpool जैसे टॉप ब्रांड्स इनमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दे रहे हैं। यह तकनीक फ्रिज के लोड के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करती है, जिससे 2 स्टार रेटिंग होने के बावजूद बिजली की खपत कम होती है और फ्रिज साइलेंटली काम करता है।
बेहतर स्टोरेज और कनवर्टिबल मोड्स: टॉप माउंट डिजाइन के कारण फ्रीजर ऊपर और मुख्य कंपार्टमेंट नीचे होता है। आजकल कई मॉडल्स 5-इन-1 या 9-इन-1 कनवर्टिबल फीचर्स के साथ आते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज बनाया जा सकता है।
अमेजन डील्स: अमेजन पर इन रेफ्रिजरेटर्स पर बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डिस्काउंट मिलते हैं, जो इन्हें कम दाम और आसान किश्तों में खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं।
1. Samsung 236 L, 2 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28W2QHL, Gray Silver, 2026 Model)
यदि आप 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे या मध्यम परिवार के लिए एक ब्रैंडेड, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली फ्रिज की तलाश में हैं, तो Samsung 236 L 2 Star Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह 2026 मॉडल आधुनिक डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और शानदार ग्रे सिल्वर फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग
ऑल-राउंड कूलिंग
स्मार्ट कंप्रेसर
अतिरिक्त फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
सीमित फ्रीजर क्षमता
2. Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (NEO SP278 PRM WINE ROSE(2S)-Y, 2026 Model)
यदि आप अपने किचन के लिए एक सुंदर डिज़ाइन और बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Whirlpool 235 L 2 Star Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह 2026 मॉडल अपने आकर्षक वाइने रोज कलर और आधुनिक इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो मध्यम आकार के परिवारों के लिए बिल्कुल सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट आइस और बॉटल कूलिंग
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ओडोर
अमेज़न ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
मैन्युअल टेम्परेचर नॉब
3. LG 251 L, 2 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Convertible Refrigerator (GLT2526XWEL, Emerald Lotus, Multi Air Flow Cooling with Smart & Dairy Mode, Express Freeze, 2026 Model)
यदि आप अपने घर के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस, मॉडर्न तकनीक और कनवर्टिबल फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो LG 251 L 2 Star Refrigerator आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। यह 2026 मॉडल अपने यूनिक एमराल्ड लोटस डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके किचन को एक बेहद खूबसूरत और नया लुक देगा। 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों और कपल्स के लिए यह एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट इन्वर्टर और कनवर्टिबल मोड्स
एक्सप्रेस फ्रीज
मल्टी एयर फ्लो कूलिंग
अमेज़न ऑफर्स और डील्स
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की थोड़ी अधिक खपत
कीमत थोड़ी अधिक
4. Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator, Flower Pattern with Auto frost, large Fruit & Vegetable Space (Red Blaze, CDD2652ERB)
यदि आप 20,000- 21,000 रुपये के बजट में एक स्टाइलिश, बड़े स्पेस और बेहतरीन फीचर्स वाला डबल डोर फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Candy 240 L Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज अपने खूबसूरत रेड ब्लेज फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके किचन को एक अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट लुक देता है। 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह एक बहुत ही किफायती डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बजट डील
टर्बो आइसिंग और कूल पैड
बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल स्पेस
एंटी-बैक्टीरियल गॉस्केट
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
नया और बजट ब्रांड
5. IFB 241L 2 Star 10-in-1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Turbo Freeze & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYOSET, Onyx Grey)
होम अप्लायंसेज की दुनिया में अपने भरोसेमंद प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर ब्रांड IFB ने रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में IFB 241L 2 Star Refrigerator के रूप में एक बेहद दमदार विकल्प पेश किया है। यह 2026 मॉडल अपने प्रीमियम ऑनिक्स ग्रे कलर और इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन 4 साल की सुपर वारंटी के साथ आता है। 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह एक बहुत ही एडवांस और वैल्यू फॉर मनी फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन
10-इन-1 कनवर्टिबल और टर्बो फ्रीज
सब्जियों के लिए बड़ा स्पेस
शानदार स्टोरेज क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
नया रेफ्रिजरेटर सेगमेंट
1. फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर क्या है?
फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर वह फ्रिज है जिसमें दो अलग-अलग दरवाजे होते हैं (ऊपर फ्रीजर के लिए और नीचे सामान्य खाने-पीने के सामान के लिए) और इसमें अपने आप बर्फ साफ करने वाली तकनीक होती है। पुराने सिंगल डोर फ्रिज की तरह इसमें फ्रीजर के अंदर फालतू बर्फ नहीं जमती। इसमें लगे हीटर और पंखे ठंडी हवा को पूरे फ्रिज में बराबर फैलाते हैं, जिससे बर्फ की मोटी परत नहीं जमती और सामान को मैन्युअल तरीके से साफ करने की झंझट खत्म हो जाती है।
2. क्या 2 दरवाजे वाले फ्रिज में फ्रीजर होता है?
हाँ, बिल्कुल होता है। 2 दरवाजे वाले (डबल डोर) फ्रिज में ऊपर का छोटा दरवाजा विशेष रूप से फ्रीजर के लिए ही होता है। इसमें बर्फ जमाने और फ्रोजन फूड (जैसे मटर, आइसक्रीम, मीट) रखने के लिए अलग और ज्यादा स्पेस मिलता है। नीचे का बड़ा दरवाजा नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए होता है जहाँ सब्जियां, फल और बोतलें रखी जाती हैं।
3. क्या डबल डोर फ्रिज सफल होता है?
- हाँ, डबल डोर फ्रिज पूरी तरह से सफल और भारतीय परिवारों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। इसके सफल होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं,
- फ्रिज खोलने पर कूलिंग लॉस नहीं होता: जब आप नीचे का मुख्य दरवाजा खोलते हैं, तो ऊपर के फ्रीजर की कूलिंग सुरक्षित रहती है, जिससे बिजली की बचत होती है।
- बर्फ जमाने की झंझट नहीं: फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक के कारण यह पूरी तरह से झंझट-मुक्त होता है।
- ज्यादा स्टोरेज और स्पेस: इसमें बड़ी बर्तनों, बोतलों और ज्यादा सब्जियों को व्यवस्थित रखने के लिए सिंगल डोर के मुकाबले बहुत बेहतर जगह मिलती है।
4. डबल डोर फ्रिज के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
भारतीय बाजार में डबल डोर फ्रिज के लिए कुछ सबसे भरोसेमंद और बेस्ट ब्रांड्स निम्नलिखित हैं,
सैमसंग : अपने डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, टिकाऊपन और बेहतरीन सर्विस नेटवर्क के लिए नंबर-1 पसंद है।
एलजी : कनवर्टिबल मोड्स, बेहतरीन कूलिंग और आधुनिक डिजाइन्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है।
व्हर्लपूल : यह ब्रांड सबसे फास्ट कूलिंग (85 मिनट में बर्फ) और बजट-फ्रेंडली बेहतरीन लुक्स के लिए जाना जाता है।
आईएफबी : यदि आप लंबी वारंटी (4 साल की मशीन वारंटी) और बेहतरीन कनवर्टिबल फीचर्स (10-इन-1) चाहते हैं, तो यह एक नया और बहुत मजबूत विकल्प है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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