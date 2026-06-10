Amazon पर छा गया 15 लीटर का यह 5 Star वॉटर गीजर, 2000W पावर के साथ मिनटों में मिलेगा खौलता पानी
Amazon पर 15 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार वॉटर गीजर ग्राहकों की पहली पसंद बन रहा है। 2000W पावर के साथ यह कुछ ही मिनटों में गर्म पानी उपलब्ध कराता है, जिससे सर्दियों में आरामदायक उपयोग मिलता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon पर 15 लीटर क्षमता वाला यह 5-स्टार वॉटर गीजर इन दिनों ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसकी बड़ी स्टोरेज क्षमता और तेज हीटिंग तकनीक इसे छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। 2000W पावर के साथ आने वाला यह गीजर कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है, जिससे सर्दियों के मौसम में लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ती।
तेज हीटिंग और बेहतर प्रदर्शन
इस गीजर का हाई-पावर हीटिंग एलिमेंट पानी को तेजी से गर्म करने में मदद करता है। 15 लीटर की क्षमता होने के कारण एक बार में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी उपलब्ध हो जाता है, जिससे परिवार के कई सदस्य आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मजबूत बॉडी और आकर्षक डिजाइन बाथरूम की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं।
ऊर्जा बचत और सुरक्षा फीचर्स
5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह गीजर बिजली की कम खपत करता है, जिससे लंबे समय में बिजली बिल पर भी बचत हो सकती है। इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और प्रेशर कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यही वजह है कि यह मॉडल Amazon पर तेजी से पसंद किया जा रहा है और गर्म पानी की जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है।
1. Crompton Arno Neo 25-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
अगर आप अपने घर के लिए एक बड़े स्टोरेज और एनर्जी एफिशिएंट वॉटर गीजर की तलाश कर रहे हैं, तो Crompton Arno Neo 25L Water Heater एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह गीजर बिजली की बचत करने में मदद करता है, जबकि इसका 2000W हीटिंग एलिमेंट पानी को तेजी से गर्म करता है। कंपनी ने इसमें 3 लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया है, जो उपयोग के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ड वॉटर से होने वाले जंग और स्केलिंग से बचाने के लिए इसमें मैग्नीशियम एनोड और निकेल-कोटेड हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर की बड़ी क्षमता, परिवार के लिए उपयुक्त
5-स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
2000W हीटिंग एलिमेंट के साथ फास्ट हीटिंग
एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड के कारण लंबी उम्र
क्यों खोजें विकल्प
वजन अपेक्षाकृत अधिक
स्टॉलेशन सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क
2. V-Guard Divino DG Geyser 25 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard
अगर आप एक प्रीमियम और फीचर-पैक्ड वॉटर हीटर की तलाश में हैं, तो V-Guard Divino DG 25 Litre Water Heater एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह गीजर BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो बेहतर ऊर्जा दक्षता और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले, हार्ड वॉटर के लिए विशेष सुरक्षा और एडवांस 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने इसके इनर टैंक को एडवांस विट्रियस एनामेल कोटिंग से सुरक्षित बनाया है, जिससे जंग और स्केलिंग की समस्या कम होती है। 25 लीटर की क्षमता वाला यह गीजर बड़े परिवारों और नियमित उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ बेहतर बिजली बचत
डिजिटल डिस्प्ले से तापमान की आसान मॉनिटरिंग
इनकोलॉय 800 हीटिंग एलिमेंट से टिकाऊ प्रदर्शन
5 साल की इनर टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत कई अन्य 25L गीजर की तुलना में अधिक
बड़े आकार के कारण छोटे बाथरूम में फिट करना मुश्किल
3. Hindware Smart Appliances Xceed Digi 15L | Powerful 2Kw Water Geyser for Bathroom | 5 Star BEE Rating | Glasslined Coated Tank | Storage Water Heater (White)
Hindware Smart Appliances Xceed Digi 15L एक आधुनिक और स्मार्ट फीचर्स से लैस वॉटर गीजर है, जिसे खासतौर पर छोटे और मध्यम परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 5-स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बिजली की बचत करने वाला एक एनर्जी-एफिशिएंट विकल्प बनाता है। इसमें 2kW पावरफुल हीटिंग एलिमेंट, LED डिजिटल डिस्प्ले और Glasscoat Pro+ टेक्नोलॉजी दी गई है, जो टैंक को जंग और corrosion से बचाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे आधुनिक बाथरूम के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2kW फास्ट हीटिंग के कारण जल्दी गर्म पानी
LED रियल-टाइम टेम्परेचर डिस्प्ले
Glasslined टैंक से बेहतर जंग सुरक्षा
बेहतर इंसुलेशन से लंबे समय तक गर्म पानी स्टोर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन सेवा अतिरिक्त शुल्क
डिजिटल फीचर्स के कारण मेंटेनेंस लागत थोड़ी अधिक
4. AO Smith Geyser VAS PLUS 15 Litre | 5 Star BEE Rating | Powerful 2KW Water Geyser for Bathroom | 2X Corrosion Resistant | Storage Water Heater | Warranty: 7Yr Tank, 3Yr Heating Element, 2Yr Overall
AO Smith VAS PLUS 15 लीटर वॉटर गीजर एक प्रीमियम क्वालिटी का स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे खासतौर पर बेहतर ड्यूरेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह 5-स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जो इसे ऊर्जा बचत करने वाला एक प्रभावी विकल्प बनाता है। इसमें 2kW पावरफुल हीटिंग, Blue Diamond Glass Lined टैंक और Incoloy हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए 8 बार प्रेशर क्षमता इसे और भी उपयोगी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Blue Diamond Glass Lined टैंक से बेहतर जंग सुरक्षा
2kW फास्ट हीटिंग एलिमेंट
7 साल टैंक वारंटी, लंबी सुरक्षा
एडवांस PUF इंसुलेशन से बेहतर हीट रिटेंशन
क्यों खोजें विकल्प
15 लीटर क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम
पाइप्स बॉक्स में शामिल नहीं
5. SINGER Aqua Lava 15 L Glass Line Storage Water Heater (Geyser) | With Free Inlet & Outlet Pipe | 5 Star Energy Saving | 2000W Heating | 8 Bar Pressure | 5-Level Safety | ISI Certified | White & Silver
SINGER Aqua Lava 15 लीटर स्टोरेज वॉटर गीजर एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है, जिसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है। 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के कारण यह जल्दी गर्म पानी उपलब्ध कराता है। इसका ग्लास लाइन टैंक और 5-लेवल सेफ्टी सिस्टम इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं, जबकि 8 बार प्रेशर क्षमता इसे हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
2000W फास्ट हीटिंग परफॉर्मेंस
5-लेवल एडवांस सेफ्टी सिस्टम
8 बार प्रेशर सपोर्ट, हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
ISI सर्टिफाइड क्वालिटी और भरोसेमंद प्रदर्शन
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क सभी शहरों में समान रूप से मजबूत नहीं
15 लीटर क्षमता बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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