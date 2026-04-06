जल्दी करें! 1 से 7 अप्रैल तक Back to School सेल में गैजेट्स पर मिल रहे हैं आकर्षक डील्स

Apr 06, 2026 04:47 pm IST

Back to School सेल में 7 अप्रैल तक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है। छात्रों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य गैजेट्स पर आकर्षक डील्स का लाभ उठाने का यह आखिरी मौका है।

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नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और छात्रों के लिए सबसे बड़ी 'Back to School' सेल अपने अंतिम चरण में है। 1 से 7 अप्रैल तक चलने वाली इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और स्टेशनरी पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। यदि आप स्कूल या कॉलेज के लिए नया लैपटॉप, टैबलेट या अन्य एक्सेसरीज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है।

गैजेट्स पर टॉप डील्स इस सेल में छात्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बजट लैपटॉप्स जैसे Acer Aspire Lite और HP Laptop 15 सीरीज़ पर बेहतरीन डिस्काउंट उपलब्ध हैं। उच्च प्रदर्शन चाहने वाले छात्र ASUS Vivobook या Lenovo IdeaPad Slim जैसे मॉडल्स देख सकते हैं, जिन पर नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ भी मिल रहा है। टैबलेट कैटेगरी में Samsung Galaxy Tab और Lenovo M11 जैसे डिवाइस शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं।

एक्सेसरीज और स्टेशनरी पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए Noise और boAt के नॉइज़-कैंसलिंग हेडफ़ोन और ईयरबड्स पर भी 70% तक की बचत की जा सकती है। इसके अलावा, ब्रांडेड स्कूल बैग्स, कैलकुलेटर, और प्रीमियम स्टेशनरी किट्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

निष्कर्ष: 7 अप्रैल इस सेल का आखिरी दिन है। Amazon पर इन डील्स का लाभ उठाकर आप न केवल पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने नए सत्र की शुरुआत आधुनिक गैजेट्स के साथ कर सकते हैं। जल्दी करें, स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी ज़रूरत का सामान ऑर्डर करें!

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नए शैक्षणिक सत्र और वर्क-फ्रॉम-होम की जरूरतों को देखते हुए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लैपटॉप्स की एक विशेष रेंज पर धमाकेदार ऑफर्स शुरू हो गए हैं। इस सेल की मुख्य विशेषता यह है कि बजट लैपटॉप से लेकर हाई-एंड गेमिंग मशीनों तक पर 40% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाओं ने इन डील्स को और भी आकर्षक बना दिया है।

यहाँ 40% तक के भारी डिस्काउंट वाली सेल में मिलने वाले कुछ टॉप लैपटॉप मॉडल्स और उनकी प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। ये लैपटॉप छात्रों, ऑफिस प्रोफेशनल्स और बजट गेमर्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं,

1. Acer Aspire Lite (12th Gen Intel Core i3) यह उन छात्रों के लिए बेस्ट है जिन्हें हल्के वजन और तेज़ परफॉरमेंस वाले लैपटॉप की तलाश है। सेल में इसकी कीमत काफी कम हो गई है।

डिस्प्ले: 15.6-इंच Full HD (1920 x 1080) बेज़ल-लेस डिस्प्ले।

प्रोसेसर: 12th Gen Intel Core i3, जो मल्टीटास्किंग के लिए स्मूथ है।

खासियत: इसमें 8GB/16GB रैम और तेज़ SSD स्टोरेज मिलती है, जिससे बूटिंग समय बहुत कम लगता है।

2. HP Laptop 15s (AMD Ryzen 3 5300U) भरोसेमंद परफॉरमेंस और लंबी बैटरी लाइफ के लिए HP का यह मॉडल हमेशा से पसंदीदा रहा है।

डिस्प्ले: 15.6-इंच माइक्रो-एज एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले।

बैटरी: फास्ट चार्जिंग सपोर्ट (45 मिनट में 50% चार्ज)।

खासियत: इसमें बिल्ट-इन एलेक्सा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 पहले से इंस्टॉल आता है।

3. ASUS Vivobook Go 15 (Ryzen 5 7520U) अगर आपको थोड़ा हैवी काम या कोडिंग करनी है, तो यह शक्तिशाली प्रोसेसर वाला लैपटॉप 40% डिस्काउंट के साथ एक शानदार डील है।

डिस्प्ले: 15.6-इंच FHD विविड विजुअल्स।

डिज़ाइन: 180° ले-फ्लैट हिंज, जिससे आप स्क्रीन को पूरा सपाट कर सकते हैं।

खासियत: फिंगरप्रिंट सेंसर और प्राइवेसी वेबकैम शील्ड के साथ बेहतरीन सुरक्षा।

4. Lenovo IdeaPad Slim 3 (Intel Core i5 12th Gen) यह एक प्रीमियम दिखने वाला बजट लैपटॉप है जो ऑफिस और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम सही है।

साउंड: इसमें डॉल्बी ऑडियो (Dolby Audio) के साथ शानदार स्पीकर दिए गए हैं।

पोर्टेबिलिटी: मात्र 1.6 किग्रा वजन, जो इसे बैग में लेकर चलने के लिए आरामदायक बनाता है।

खासियत: रैपिड चार्ज सपोर्ट (15 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे का बैकअप)।

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डिजिटल पढ़ाई और मनोरंजन के बढ़ते दौर को देखते हुए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर टैबलेट्स की एक विशेष रेंज पर धमाकेदार ऑफर्स शुरू हो गए हैं। इस सेल की मुख्य विशेषता यह है कि प्रीमियम और बजट टैबलेट्स दोनों पर 40% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाओं ने इन डील्स को और भी आकर्षक बना दिया है, जिससे यह छात्रों के लिए खरीदारी का सबसे अच्छा समय है।

यहाँ 40% तक के डिस्काउंट वाली सेल में मिलने वाले कुछ बेहतरीन टैबलेट मॉडल्स और उनकी विशेषताएं दी गई हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज, नोट्स लेने और मनोरंजन के लिए बेस्ट हैं:

1. Samsung Galaxy Tab S9 FE (6GB/128GB) सैमसंग का यह टैबलेट छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नोट्स बनाना पसंद है।

S-Pen फ्री: इसके साथ बॉक्स में ही S-Pen मिलता है, जो नोट्स लेने और ड्रॉइंग के लिए शानदार है।

मजबूती: यह IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है।

डिस्प्ले: 10.9-इंच की स्मूथ 90Hz डिस्प्ले।

2. OnePlus Pad Go (8GB/128GB LTE) अगर आप बेहतरीन डिस्प्ले और डिज़ाइन चाहते हैं, तो यह मिड-रेंज टैबलेट 40% डिस्काउंट के साथ एक शानदार वैल्यू डील है।

शानदार स्क्रीन: 11.35-इंच की 2.4K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जो फिल्में देखने के लिए बेहतरीन है।

स्पीकर्स: इसमें क्वाड स्पीकर्स (4 स्पीकर्स) और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है।

कनेक्टिविटी: यह 4G LTE वर्जन है, जिससे आप सिम कार्ड डालकर कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं।

3. Apple iPad (10th Generation) आईपैड खरीदने का यह सबसे सही समय है क्योंकि सेल के दौरान इसकी कीमतों में भारी कटौती हुई है।

प्रोसेसर: इसमें शक्तिशाली A14 Bionic चिप है, जो बहुत तेज़ और स्मूथ है।

कैमरा: लैंडस्केप 12MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा, जो वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन क्लासेज के लिए परफेक्ट है।

डिज़ाइन: आधुनिक ऑल-स्क्रीन डिज़ाइन और USB-C चार्जिंग सपोर्ट।

4. Lenovo Tab M11 (4GB/128GB) यह एक बजट-फ्रेंडली टैबलेट है जो छोटे बच्चों की पढ़ाई और बेसिक इस्तेमाल के लिए बेस्ट है।

रीडिंग मोड: इसमें खास आई-केयर (Eye Care) मोड दिया गया है ताकि पढ़ते समय आँखों पर जोर न पड़े।

साउंड: डॉल्बी एटमॉस के साथ तेज़ और स्पष्ट आवाज़।

बैटरी: 7040 mAh की बड़ी बैटरी जो पूरा दिन साथ देती है।

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नए शैक्षणिक सत्र और वर्क-फ्रॉम-होम की जरूरतों को देखते हुए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हेडफ़ोन और ईयरबड्स की एक विशेष रेंज पर साल की सबसे बड़ी सेल शुरू हो गई है। इस सेल की मुख्य विशेषता यह है कि बजट ईयरबड्स से लेकर हाई-एंड नॉइज-कैंसलिंग हेडफ़ोन तक पर 70% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाओं ने इन डील्स को और भी आकर्षक बना दिया है।

यहाँ 70% तक के डिस्काउंट वाली सेल में मिलने वाले कुछ बेहतरीन हेडफ़ोन और ईयरबड्स मॉडल्स दिए गए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज, फोकस और मनोरंजन के लिए परफेक्ट हैं,

1. boAt Rockerz 450 (On-Ear Wireless Headphones) यह बजट में सबसे लोकप्रिय हेडफ़ोन है, जो अपने कंफर्ट और बैटरी बैकअप के लिए जाना जाता है।

बैटरी लाइफ: 15 घंटे तक का प्लेबैक समय।

साउंड: boAt सिग्नेचर साउंड के साथ डीप बास (Deep Bass)।

खासियत: इसके ईयरकुशन्स बहुत सॉफ्ट हैं, जिससे लंबे समय तक ऑनलाइन क्लास लेने में आसानी होती है।

2. Sony WH-CH520 (Wireless On-Ear Headphones) अगर आप प्रीमियम ब्रांड और बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं, तो सेल में यह एक शानदार डील है।

बैटरी: 50 घंटे तक की विशाल बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग (3 मिनट चार्ज पर 1.5 घंटे का बैकअप)।

साउंड: DSEE™ तकनीक जो कंप्रेस्ड म्यूजिक फाइल की क्वालिटी को सुधारती है।

खासियत: इसमें मल्टीपॉइंट कनेक्शन है, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस (जैसे फोन और लैपटॉप) से कनेक्ट रह सकते हैं।

3. Noise Two Wireless Headphones यह उन छात्रों के लिए बेस्ट है जिन्हें कम बजट में मॉडर्न फीचर्स और स्टाइलिश लुक चाहिए।

लो लेटेंसी: गेमिंग और वीडियो देखते समय साउंड और विजुअल्स में कोई फर्क नहीं आता।

कम्फर्ट: 40mm ड्राइवर्स और फोल्डेबल डिज़ाइन, जिससे इसे बैग में ले जाना आसान है।

खासियत: इसमें SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, ताकि आप बिना फोन के भी गाने सुन सकें।

4. JBL Tune 510BT (On-Ear Headphones) JBL का मशहूर 'प्योर बास' साउंड अब 70% तक की संभावित छूट के साथ उपलब्ध है।

साउंड: मशहूर JBL Pure Bass साउंड तकनीक।

वॉइस असिस्टेंट: गूगल असिस्टेंट और सिरी (Siri) का आसान सपोर्ट।

खासियत: यह बहुत हल्का है और इसे घंटों तक बिना किसी परेशानी के पहना जा सकता है।

खरीदारी के लिए प्रो-टिप्स: नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC): यदि आप शोर-शराबे वाली जगह पर रहते हैं, तो Active Noise Cancellation वाले मॉडल्स को प्राथमिकता दें।

ईयरबड्स vs हेडफ़ोन: अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो ईयरबड्स चुनें, और अगर आपको बेहतर बैटरी और लंबी पढ़ाई के लिए कंफर्ट चाहिए तो हेडफ़ोन बेस्ट हैं।

वारंटी: हमेशा ब्रांड वारंटी वाले प्रोडक्ट्स ही चुनें, जो आमतौर पर 1 साल की होती है।

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अप्रैल का महीना नए स्कूल सत्र की शुरुआत का होता है और इसी के साथ बच्चों के लिए नई किताबें और स्टेशनरी खरीदने की होड़ भी शुरू हो जाती है। आपकी जेब का ख्याल रखते हुए, इस साल की सबसे बड़ी Back to School सेल लाइव हो चुकी है। इस सेल में स्टेशनरी किट्स, पेन, नोटबुक और अन्य जरूरी सामानों पर 70% तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह सेल न केवल बजट के अनुकूल है, बल्कि छात्रों को उनकी पसंद का सारा सामान एक ही जगह पर उपलब्ध कराती है।

यहाँ Back to School सेल के दौरान स्टेशनरी और स्कूल सप्लाईज पर मिलने वाले कुछ बेहतरीन कॉम्बो और डील्स की लिस्ट दी गई है, जो बच्चों के नए सत्र को और भी खास बना देंगे

1. ऑल-इन-व,न स्टेशनरी कॉम्बो पेरेंट्स के लिए यह सबसे सुविधाजनक विकल्प है, जहाँ एक ही पैक में ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं।

Classmate/Doms Premium Kit: इसमें नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और कलर पेंसिल्स का पूरा सेट होता है। सेल में इन पर 30-50% तक की छूट मिल रही है।

Faber-Castell Art Set: पेंटिंग और ड्राइंग के शौकीन बच्चों के लिए वॉटर कलर्स, क्रेयॉन्स और स्केच पेन का कॉम्बो 70% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध है।

2. नोटबुक और राइटिंग पैड्स नए क्लास के लिए नोटबुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बल्क (Bulk) में खरीदने पर आप ज़्यादा बचत कर सकते हैं।

Notebook Bundles: 6 या 12 नोटबुक के सेट खरीदने पर 40% से 60% तक की बचत हो रही है।

Premium Diaries: कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए लेदर-फिनिश डायरी और जर्नल पर आकर्षक डील्स उपलब्ध हैं।

3. राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स Brand Packs: Parker, Uniball और Reynolds जैसे ब्रांड्स के पेन सेट्स पर शानदार ऑफर्स हैं।

Mechanical Pencils: इंजीनियरिंग या ड्राइंग के छात्रों के लिए प्रीमियम मैकेनिकल पेंसिल सेट्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

4. स्कूल बैग्स और लंच बॉक्स Ergonomic Backpacks: Skybags, American Tourister और Wildcraft के टिकाऊ और हल्के स्कूल बैग्स पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है।

Insulated Lunch Boxes & Bottles: Milton और Cello के इंसुलेटेड वॉटर बॉटल और लंच बॉक्स, जो खाने को ताज़ा रखते हैं, सेल में किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं।

अभिभावकों के लिए शॉपिंग टिप्स: चेकलिस्ट बनाएं: घर पर पहले से मौजूद सामान को चेक करें और केवल ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाएं ताकि फिजूलखर्ची न हो।

बल्क बाइंग: नोटबुक और पेन जैसी चीज़ें पूरे साल काम आती हैं, इसलिए इन्हें सेल के दौरान बल्क में खरीदना फ़ायदेमंद रहता है।

ब्रांडेड वारंटी: स्कूल बैग्स और वॉटर बॉटल्स जैसी चीज़ों पर ब्रांड वारंटी जरूर चेक करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।