घर के पुराने Fridge और AC को कहें अलविदा! Amazon sale सेल में ₹10,000 की सीधी बचत और ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस
अमेज़न 'Appliance Exchange Mela' में पुराने उपकरणों पर ₹15,000 तक का एक्सचेंज बोनस और HDFC कार्ड ट्रांजैक्शन पर ₹10,000 की तत्काल छूट मिल रही है। यह सेल प्रीमियम फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन को नो-कॉस्ट EMI के साथ बेहद किफायती दामों पर खरीदने का बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के पुराने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या एयर कंडीशनर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो अमेजन इंडिया आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। अमेजन पर 'Appliance Exchange Mela' सेल लाइव हो चुकी है, जहाँ ग्राहकों को पुराने एप्लायंसेज के बदले ₹15,000 तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं, इस सेल को और भी किफायती बनाने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जिसके तहत क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर ₹10,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही अन्य बैंक के कार्ड पर भी आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे आप बहेद कम दाम में फ्रिज खरीद सकते हैं। चाहे आप साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर लेना चाहें या लेटेस्ट इनवर्टर एसी, यह सेल 'नो कॉस्ट ईएमआई' और मुफ्त इंस्टॉलेशन जैसी सुविधाओं के साथ प्रीमियम होम एप्लायंसेज को आपकी पहुंच में लाती है।
एसी की खरीद पर मिल रही बंपर छूट
अमेज़न पर लाइव 'Appliance Exchange Mela' में एयर कंडीशनर्स की खरीद पर ₹5,000 तक की सीधी छूट दी जा रही है। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण वे 'एक्सचेंज डील्स' हैं, जहाँ आप अपने पुराने और वर्किंग/नॉन-वर्किंग एसी के बदले भारी बचत कर सकते हैं।
इस सेल के दौरान Voltas, LG, Blue Star, और Panasonic जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 1.5 टन और 2 टन वाले 5-स्टार और 3-स्टार इनवर्टर एसी बेहद किफायती कीमतों पर लिस्ट किए गए हैं। नो-कॉस्ट EMI और मुफ्त इंस्टॉलेशन की सुविधा के साथ, यह सेल उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन मौका है जो इस सीजन में बिजली के बिल को कम रखने वाले स्मार्ट एसी की तलाश में हैं।
रेफ्रिजरेटर पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
अमेज़न इंडिया पर चल रहे 'Appliance Exchange Mela' में प्रीमियम साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर अब तक का सबसे बड़ा ₹15,000 का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस जबरदस्त डील की बदौलत ग्राहक अपने पुराने रेफ्रिजरेटर के बदले भारी बचत कर सकते हैं और लेटेस्ट फीचर्स वाले बड़े फ्रिज को बेहद कम कीमत पर घर ला सकते हैं।
इस सेल में Samsung, LG, और Haier जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 550L से लेकर 650L तक की क्षमता वाले मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। कनवर्टिबल फीचर्स, इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसी तकनीकों से लैस ये प्रीमियम फ्रिज अब नो-कॉस्ट EMI और एडिशनल बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं। अगर आप भी एक आलीशान लुक और ज्यादा स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न की यह एक्सचेंज डील आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
Amazon Appliance Exchange Mela' में वॉशिंग मशीनों की विस्तृत रेंज पर 55% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल की सबसे बड़ी खासियत इसका 'एक्सचेंज ऑफर' है, जहाँ आप अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन के बदले ₹2,000 तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नए मॉडल की कीमत और भी कम हो जाती है।
इस मेगा सेल में Samsung, LG, Whirlpool, IFB और Bosch जैसे टॉप ब्रांड्स की फुली-ऑटोमैटिक (टॉप और फ्रंट लोड) मशीनों पर जबरदस्त डील्स उपलब्ध हैं। इनवर्टर टेक्नोलॉजी, हीटर और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस ये मशीनें न केवल बिजली बचाती हैं, बल्कि आपके कपड़ों की लंबी उम्र भी सुनिश्चित करती हैं। नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ, यह पुराने अप्लायंसेज को बदलकर लेटेस्ट होम टेक्नोलॉजी अपनाने का सबसे अच्छा मौका है।
Q1. Amazon पर पुरानी वॉशिंग मशीन कैसे एक्सचेंज करें?
-Amazon पर नई वॉशिंग मशीन चुनें
-“With Exchange” ऑप्शन सेलेक्ट करें
-पुराने प्रोडक्ट की डिटेल भरें
-एक्सचेंज वैल्यू देखें
-ऑर्डर प्लेस करें
-डिलीवरी के समय पुरानी मशीन दे दें
Q2. Amazon पर पुराने प्रोडक्ट कैसे एक्सचेंज करें?
-नया प्रोडक्ट चुनें
-“Exchange Offer” ऑप्शन सेलेक्ट करें
-पुराने प्रोडक्ट की कंडीशन और डिटेल डालें
-मिलने वाला डिस्काउंट देखें
-ऑर्डर कन्फर्म करें
Q3. क्या पुरानी वॉशिंग मशीन देकर नई ले सकते हैं?
-हर प्रोडक्ट पर एक्सचेंज उपलब्ध नहीं होता
-एक्सचेंज वैल्यू प्रोडक्ट की कंडीशन पर निर्भर करती है
-डिलीवरी के समय फाइनल चेक होता है
-सुविधा आपके पिनकोड पर भी निर्भर करती है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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