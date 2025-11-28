Hindustan Hindi News
Amazon और Flipkart ग्राहकों और छोटे बिजनेस को बांटेंगे लोन, देना होगा इतना ब्याज, डिटेल

Amazon, Flipkart अब लोन देने की तैयारी कर रहे हैं। Amazon भारत में छोटे बिजनेस को लोन देने की तैयारी कर रहा है, जबकि Flipkart अभी खरीदें, बाद में पे करें (BNPL) प्रोडक्ट्स पर विचार कर रही है। कितना देना पड़ सकता है इंटरेस्ट, जानिए

Fri, 28 Nov 2025 05:33 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazon, Flipkart अब फाइनेंस सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों प्लेटफॉर्म अब लोन बांटने की तैयारी कर रहे हैं। Amazon भारत में छोटे बिजनेस को लोन देने की तैयारी कर रहा है, जबकि Flipkart अभी खरीदें, बाद में पे करें (BNPL) जैसे प्रोडक्ट्स लाने पर विचार कर रहा है। Amazon ने इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु की नॉन-बैंक लेंडर Axio को खरीदा था। अभी BNPL और पर्सनल लोन पर फोकस कर रही Axio, छोटे बिजनेस को फिर से क्रेडिट देना शुरू करेगी और कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन देना शुरू करेगी।

अमेजन में उभरते बाजारों के लिए पेमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र नेरुरकर ने रॉयटर्स को बताया, "हमें भारत में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की बहुत गुंजाइश दिख रही है, खासकर डिजिटली जुड़े कस्टमर्स और टॉप (शहरों) के बाहर के छोटे बिजनेस के बीच।"

उन्होंने कहा कि कंपनी व्यापारियों और छोटे बिजनेस के लिए "खास लोन देने के तरीके डिजाइन करेगी" ताकि कैश फ्लो मैनेजमेंट की क्षमता बेहतर हो और कैपिटल मिल सके। अमेजन के प्लान की जानकारी पहले नहीं दी गई है।

फ्लिपकार्ट वसूलेगा इतना इंटरेस्ट

फ्लिपकार्ट, जिसमें वॉलमार्ट का लगभग 80% हिस्सा है, ने मार्च में अपनी नॉन-बैंक लेंडिंग ब्रांच, फ्लिपकार्ट फाइनेंस को रजिस्टर कराया और अपने बिजनेस प्लान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनल मंजूरी का इंतजार कर रही है। कंपनी की फाइलिंग में दो तरह के प्लान किए गए पे-लेटर ऑफर दिखाए गए हैं: ऑनलाइन शॉपर्स के लिए 3 से 24 महीने के लिए बिना किसी कॉस्ट के मंथली इंस्टॉलमेंट लोन, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए 18%-26% सालाना इंटरेस्ट रेट पर लोन। ट्रेडिशनल लेंडर्स से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन पर इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 12% और 22% के बीच होते हैं।

फ्लिपकार्ट के प्लान्स की सीधी जानकारी रखने वाले एक सोर्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट अगले साल से ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देगा। सोर्स को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी और उसने अपनी पहचान बताने से मना कर दिया। फ्लिपकार्ट और RBI ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया।

तेजी से बढ़ रहा कंज्यूमर लोन मार्केट

क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क के डेटा के अनुसार, भारत का कंज्यूमर लोन मार्केट मार्च 2020 में लगभग $80 बिलियन से बढ़कर मार्च 2025 तक लगभग $212 बिलियन हो गया है, हालांकि हाल की तिमाहियों में मंदी के संकेत मिले हैं। कंज्यूमर लोन में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन शामिल हैं।

Amazon और Flipkart दोनों ऐसे ऐप्स चलाते हैं जो भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टॉप 10 प्लेटफॉर्म में शामिल हैं।

इस साल की शुरुआत में उनके फाइनेंशियल लक्ष्यों को एक बड़ा बढ़ावा मिला, जब RBI ने उन्हें पूरी तरह से अपनी यूनिट्स के जरिए सीधे कस्टमर्स को लोन देने की इजाजत दी। इससे भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में विदेशी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा रास्ता भी खुला। कंसल्टेंसी ग्रांट थॉर्नटन भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क डिवीजन के पार्टनर रोहन लखियार ने कहा, "उनके लिए असर डालने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि उनके पास सप्लाई-साइड और डिमांड-साइड, दोनों तरह का कस्टमर डेटा है।" "लेकिन जब वे कोर रिटेल से आगे बढ़ेंगे तो एग्जिक्यूशन जरूरी होगा।"

नेरुरकर ने कहा कि अमेजन ने अपने अमेजन पे प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को कम से कम 1,000 रुपये ($11) की रकम के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग्स प्रोडक्ट्स देने के लिए आधा दर्जन लोकल लेंडर्स के साथ भी टाई-अप किया है।

