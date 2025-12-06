कमाल हो गया! मात्र 6799 रुपये में मिल रहे Samsung के ये दो शानदार फोन, मेन कैमरा 50MP का

संक्षेप: अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के दो फोन बिना किसी ऑफर मात्र 6799 रुपये में मिल रहे हैं। सैमसंग के इन किफायती फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 06, 2025 12:38 pm IST

7 हजार रुपये से कम का बजट है और सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के दो फोन बिना किसी ऑफर मात्र 6799 रुपये में मिल रहे हैं। इन फोन का नाम Samsung Galaxy F07 और Samsung Galaxy M07 है। खास बात है कि आप इन फोन को कैशबैक, बैंक ऑफर और डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। इन फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग के इन किफायती फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे।

सैमसंग गैलेक्सी M07 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। आप इस फोन को 339 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह फोन 330 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फोन की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है। फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग के इस फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F07 सैमसंग का यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6799 रुपये का मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन को आप 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर आपको बैंक ऑफर में एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 240 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।