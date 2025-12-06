Hindustan Hindi News
amazon and flipkart offering galaxy m and f series phone at just rupees 6799 without any offer
कमाल हो गया! मात्र 6799 रुपये में मिल रहे Samsung के ये दो शानदार फोन, मेन कैमरा 50MP का

कमाल हो गया! मात्र 6799 रुपये में मिल रहे Samsung के ये दो शानदार फोन, मेन कैमरा 50MP का

संक्षेप:

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के दो फोन बिना किसी ऑफर मात्र 6799 रुपये में मिल रहे हैं। सैमसंग के इन किफायती फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 06, 2025 12:38 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
7 हजार रुपये से कम का बजट है और सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के दो फोन बिना किसी ऑफर मात्र 6799 रुपये में मिल रहे हैं। इन फोन का नाम Samsung Galaxy F07 और Samsung Galaxy M07 है। खास बात है कि आप इन फोन को कैशबैक, बैंक ऑफर और डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। इन फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग के इन किफायती फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे।

सैमसंग गैलेक्सी M07

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। आप इस फोन को 339 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह फोन 330 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फोन की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से ₹8 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है। फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग के इस फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F07

सैमसंग का यह फोन फ्लिपकार्ट पर 6799 रुपये का मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन को आप 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर आपको बैंक ऑफर में एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 240 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।

ये भी पढ़ें:यूजर्स के निशाने पर वनप्लस AI, अरुणाचल के बारे में नहीं करता बात, वीडियो वायरल

यह फोन भी हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल दे रही है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में कंपनी IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी ऑफर कर रही है।

