16 हजार रुपये तक सस्ते हो गए Samsung के ये दो 5G फोन, मिलेगा 32MP तक का फ्रंट कैमरा, मची लूट

संक्षेप: डील में आप सैमसंग के दो शानदार फोन- Samsung Galaxy A35 5G और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा से लैस हैं।

सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तगड़ी डील है। इस डील में आप सैमसंग के दो शानदार फोन- Samsung Galaxy A35 5G और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे के एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा जैसे कई धांसू फीचर्स से लैस हैं।

Samsung Galaxy A55 5G लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 18999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक दे रही है। इसके अलावा इस फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले मिलेगा। फोन Exynos 1380 चिपसेट पर काम करता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन को पानर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है,जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है।

Samsung Galaxy A55 5G लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह डिवाइस अमेजन इंडिया पर 23999 रुपये का मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से यह 16 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 1199 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को शानदार एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं।