Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon and flipkart deal offering up to rupees 16000 off on samsung phones featuring up to 32mp selfie camera
16 हजार रुपये तक सस्ते हो गए Samsung के ये दो 5G फोन, मिलेगा 32MP तक का फ्रंट कैमरा, मची लूट

16 हजार रुपये तक सस्ते हो गए Samsung के ये दो 5G फोन, मिलेगा 32MP तक का फ्रंट कैमरा, मची लूट

संक्षेप:

डील में आप सैमसंग के दो शानदार फोन- Samsung Galaxy A35 5G और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा से लैस हैं।

Sat, 22 Nov 2025 07:43 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तगड़ी डील है। इस डील में आप सैमसंग के दो शानदार फोन- Samsung Galaxy A35 5G और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे के एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा जैसे कई धांसू फीचर्स से लैस हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Samsung Galaxy A55 5G

लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 18999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक दे रही है। इसके अलावा इस फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले मिलेगा। फोन Exynos 1380 चिपसेट पर काम करता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन को पानर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है,जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है।

Samsung Galaxy A55 5G

लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह डिवाइस अमेजन इंडिया पर 23999 रुपये का मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से यह 16 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 1199 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को शानदार एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:iQOO 15 ने लॉन्च से पहले ही गाड़े झंडे, प्री-बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड, डिटेल

फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह फोन Exynos 1480 प्रोसेसर से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।