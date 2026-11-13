Amazon पर आ गया नया AI शॉपिंग असिस्टेंट, 365 दिन पुरानी कीमत भी बता देगा
Amazon ने भारत में Alexa for Shopping लॉन्च किया है। यह AI असिस्टेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करने, 365 दिनों तक की कीमतों का रिकॉर्ड देखने, डील अलर्ट पाने और शॉपिंग कार्ट तैयार करने में मदद करेगा।
ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए Amazon ने भारत में एक नया AI फीचर लॉन्च किया है। कंपनी ने Alexa for Shopping नाम से अपना AI-पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स ना सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खोज सकेंगे, बल्कि अलग-अलग प्रोडक्ट की तुलना करने, उनकी कीमतों का पुराना रिकॉर्ड देखने और बेहतर डील मिलने पर अलर्ट पाने जैसे काम भी कर सकेंगे। खास बात है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन या Alexa स्मार्ट स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
Amazon के मुताबिक, Alexa for Shopping को भारत में Amazon Shopping ऐप और वेबसाइट के चुनिंदा सेक्शन में रोलआउट किया जा रहा है। यह नया AI असिस्टेंट कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट डिस्कवरी असिस्टेंट Rufus और Alexa+ को एक साथ लाता है। इसका मकसद यूजर्स को उनकी पसंद, पिछली शॉपिंग और जरूरतों के आधार पर पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस देना है।
AI की मदद से कर सकेंगे प्रोडक्ट की तुलना
Alexa for Shopping की मदद से यूजर्स सामान्य भाषा में सवाल पूछकर अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहता है और उसे इसके जरूरी फीचर्स की जानकारी नहीं है, तो वह Alexa से इसके बारे में पूछ सकता है। AI असिस्टेंट अलग-अलग बजट में उपलब्ध विकल्पों और खरीदारी के दौरान ध्यान रखने वाली बातों की जानकारी दे सकता है।
इसी तरह, अगर यूजर दो वायरलेस ईयरबड्स के बीच कन्फ्यूज है, तो Alexa for Shopping दोनों के फीचर्स, कीमत और रिव्यू हाइलाइट्स की तुलना करके जानकारी देगा। इसके अलावा, Amazon के सर्च रिजल्ट और प्रोडक्ट पेज पर AI-जेनरेटेड ओवरव्यू भी दिखाई देंगे। इससे यूजर्स को किसी कैटेगरी या प्रोडक्ट के बारे में शुरुआती जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
365 दिन तक की कीमत का रिकॉर्ड देख सकेंगे
नए फीचर का एक खास फायदा प्रोडक्ट की कीमतों पर नजर रखना है। यूजर्स किसी प्रोडक्ट की कीमत का पिछले 30, 60 और 365 दिनों का रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसके लिए प्रोडक्ट पेज पर Price History विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है या Alexa से सीधे सवाल पूछा जा सकता है।
इसके अलावा, यूजर्स Deal Alerts सेट कर सकते हैं। अगर किसी पसंदीदा प्रोडक्ट की कीमत कम होती है या उस पर कोई बेहतर डील मिलती है, तो Alexa इसकी जानकारी दे सकता है। Scheduled Actions की मदद से यूजर्स कुछ काम पहले से शेड्यूल भी कर सकेंगे।
कैसे इस्तेमाल करें Alexa for Shopping?
भारत में Alexa for Shopping का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में Amazon Shopping ऐप को अपडेट करना होगा। इसके बाद ऐप के नीचे दिए गए नेविगेशन बार में Alexa आइकन पर टैप करके इस फीचर को एक्सेस किया जा सकता है। डेस्कटॉप वेबसाइट पर यह आइकन स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में मिलेगा।
यह फीचर Amazon अकाउंट में साइन-इन करने वाले यूजर्स के लिए एकदम फ्री है। इसके लिए ना तो Prime मेंबरशिप की जरूरत है और ना ही Echo स्मार्ट स्पीकर की। फिलहाल इसका रोलआउट चुनिंदा स्टोरफ्रंट पर शुरू हुआ है। Amazon आने वाले हफ्तों और महीनों में इसमें और नए फीचर्स जोड़ने की योजना बना रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।