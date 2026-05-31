बिजली कटौती से पाएं आजादी: Amazon पर मिल रहे हैं ये दमदार इनवर्टर, दिन-रात चलेंगे पंखे और कूलर!

गर्मियों में बार-बार होने वाली बिजली कटौती से निपटने के लिए Amazon पर बेहद किफायती और बिजली बचाने वाले Inverters और UPS उपलब्ध हैं। इस लेख में आपके बजट और घर की जरूरतों के अनुसार सबसे टिकाऊ पावर बैकअप विकल्पों की लिस्ट दी गई है।

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गर्मियों की शुरुआत होते ही बिजली कटौती हर घर की सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाती है। कड़कती धूप और उमस के बीच पंखे-कूलर बंद होने से परेशानी तो बढ़ती ही है, साथ ही वाई-फाई बंद होने से घर से काम करने वालों का रूटीन भी बिगड़ जाता है। ऐसे में एक मजबूत पावर बैकअप होना बेहद जरूरी है। फिलहाल, ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर बजट-फ्रेंडली और एडवांस इनवर्टर और होम यूपीएस की एक बड़ी रेंज बेहतरीन ऑफर्स के साथ मिल रही है।

यहाँ Amazon पर मौजूद कुछ सबसे बेहतरीन, सस्ते और टिकाऊ इनवर्टर और यूपीएस के विकल्प दिए गए हैं। ये सभी डिवाइस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि ये कम बिजली की खपत करते हैं और आपके मंथली बिजली बिल को कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा, लिस्ट में वाई-फाई राउटर के लिए खास छोटे यूपीएस भी शामिल हैं, जो लाइट कटने के बाद भी इंटरनेट को बिना रुकावट चालू रखते हैं।

अगर आप भी इस गर्मी में बिना किसी बाधा के ठंडी हवा, टीवी और नॉन-स्टॉप इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक डील्स के साथ अपने घर के लिए एक सही पावर बैकअप चुन सकते हैं।

गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती के दौरान डेस्कटॉप कंप्यूटर, वाई-फाई राउटर और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद होने से बचाने के लिए एक भरोसेमंद यूपीएस का होना बहुत जरूरी है। Geonix UPS 1000VA / 600W (Model: GXUPS1000VA) एक ऐसा ही शानदार और किफायती विकल्प है। यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित है, जो इसकी सुरक्षा और परफॉर्मेंस की गारंटी देता है। ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर और कोल्ड स्टार्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाला यह यूपीएस आपके महंगे गैजेट्स को पावर सर्ज और अचानक होने वाले डेटा लॉस से सुरक्षित रखता है।

Specifications वोल्टेज 240 Volts बैटरी टाइप लेड एसिड पावर आउटपुट 1000VA / 600W वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें दमदार पावर बैकअप ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेशन ऑटो रीस्टार्ट फीचर BIS अप्रूव्ड सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प लिथियम-आयन बैटरी के मुकाबले थोड़ी भारी हैवी लोड के लिए नहीं

गर्मियों के मौसम में लंबे पावर कट से निपटने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद पावर बैकअप का होना बेहद जरूरी है। Luminous Eco Volt Neo 1050 इनवर्टर और RC18000 150Ah टॉब ट्यूबलर बैटरी का यह कॉम्बो घर, दुकान और छोटे ऑफिस के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन सॉल्यूशन है। यह एक प्योर साइन वेव इनवर्टर है, जो आपके घर के कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिना किसी आवाज और झटके के सुरक्षित तरीके से चलाता है। इस कॉम्बो की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हैवी लोड जैसे कि रेफ्रिजरेटर और बड़ी एलईडी टीवी को भी बिजली कटने के दौरान आसानी से संभाल लेता है।

Specifications वारंटी इनवर्टर और बैटरी दोनों पर 36 महीने (3 साल) की लंबी वारंटी रनिंग लोड सपोर्ट 1 रेफ्रिजरेटर (250 लीटर तक), 1 एलईडी टीवी (40 इंच तक), 3 सीलिंग फैन, 2 ट्यूबलाइट और 1 एलईडी बल्ब मैक्सिमम लोड क्षमता 756 Watts बैटरी मॉडल Red Charge RC18000 क्यों खरीदें प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी शानदार लोड कैपेसिटी लॉन्ग-लास्टिंग ट्यूबलर बैटरी 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प घर में थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत नॉन-रिटर्नेबल

अगर आप इस गर्मी में ट्रेडिशनल (पुरानी टेक्नोलॉजी वाली) भारी-भरकम लेड-एसिड बैटरी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो Microtek SMART Hybrid New 1275 इनवर्टर और 100Ah Lithium (LiFePO4) बैटरी का यह कॉम्बो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यह नेक्स्ट-जेन पावर बैकअप सिस्टम है जो प्योर साइन वेव आउटपुट और सुपर-फास्ट चार्जिंग वाली लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ आता है। यह आपके घर और ऑफिस के कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स को न सिर्फ बिना रुकावट पावर देता है, बल्कि इसका कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन घर में जगह भी बहुत कम घेरता है।

Specifications मैक्सिमम लोड क्षमता 925 Watts सपोर्टेड अप्लाइन्सेज पंखे, एलईडी लाइट, टीवी, लैपटॉप, वाई-फाई राउटर, किचन चिमनी और 350W तक का मिक्सर ग्राइंडर वारंटी इनवर्टर पर 3 साल और लिथियम बैटरी पर 5 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें एडवांस लिथियम टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट चार्जिंग जीरो मेंटेनेंस प्योर साइन वेव और स्मार्ट हाइब्रिड स्विचिंग क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत ज्यादा फ्रीज या भारी लोड के लिए नहीं

अगर आप एक हैवी-ड्यूटी पर्सनल कंप्यूटर, हाई-एंड गेमिंग पीसी या गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली कटौती के दौरान आपको ज्यादा पावर बैकअप और सुरक्षा की जरूरत होती है। Artis 2000VA Line Interactive UPS खास तौर पर इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2000VA / 1200W की भारी क्षमता वाला यह यूपीएस आपके गेमिंग और वर्क स्टेशन को अचानक बंद होने से बचाता है। इसमें लगा ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करता है, जिससे आपके महंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की वारंटी कलर और डाइमेंशन्स ब्लैक, 32D x 13W x 18.2H सेंटीमीटर आउटपुट सॉकेट्स 4 आउटपुट सॉकेट्स इनपुट वोल्टेज रेंज 140V - 300V इनपुट प्लग 16A क्यों खरीदें शानदार पावर क्षमता लंबा बैकअप टाइम AVR और सिमुलेटेड साइन वेव कोल्ड स्टार्ट और ऑटो रीस्टार्ट क्यों खोजें विकल्प सामान्य छोटे सॉकेट में यह फिट नहीं प्योर साइन वेव नहीं

गर्मियों में बिजली कटौती के दौरान अगर आपका वाई-फाई राउटर या होम सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाए, तो इंटरनेट और सुरक्षा दोनों ठप हो जाते हैं। ZEBRONICS MLS755 Line Interactive UPS (600VA / 360W) खास तौर पर इसी समस्या को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक 'माइक्रो लोड यूपीएस' (Micro Load UPS) है, जिसका मतलब है कि यह कम बिजली खपत करने वाले डिवाइसेस जैसे वाई-फाई राउटर, सेट-टॉप बॉक्स और सीसीटीवी कैमरों को लंबे समय तक चालू रख सकता है। एडवांस माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल के साथ आने वाला यह बजट-फ्रेंडली यूपीएस आपके घर और ऑफिस के छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक परफेक्ट पावर बैकअप पार्टनर है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी डाइमेंशन्स 14.2D x 32.6W x 21.3H सेंटीमीटर मटीरियल और कलर मेटल बॉडी, ब्लैक कलर विशेष फीचर माइक्रो लोड सेंस सिस्टम पावर आउटपुट 600VA / 360W क्यों खरीदें माइक्रो लोड के लिए बेस्ट एडवांस 3-टियर बैटरी मैनेजमेंट वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज मजबूत मेटल बॉडी क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या बड़े पीसी के लिए नहीं 1 साल की वारंटी

गर्मियों के मौसम में घर और दुकान के लिए एक स्मार्ट और एडवांस इनवर्टर की तलाश कर रहे हैं, तो V-Guard Prime 1150 Mili Inverter (1000VA / 12V) एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक प्योर साइन वेव इनवर्टर है जो आपके घर के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ग्रिड जैसी सुरक्षित बिजली देता है। इस इनवर्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सटैलिटी है—यह न सिर्फ सामान्य लेड-एसिड बैटरियों के साथ काम करता है, बल्कि आधुनिक लिथियम बैटरी के साथ भी पूरी तरह कंपैटिबल है। बैटरी वाटर टॉपिंग रिमाइंडर और ग्रेविटी बिल्डर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह इनवर्टर गर्मियों के लंबे पावर कट के लिए एक भरोसेमंद पावर बैकअप है।

Specifications मैक्सिमम लोड क्षमता 800 Watts सपोर्टेड अप्लाइन्सेज 55 इंच तक की LED TV, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर (320 लीटर तक), मिक्सर (600W तक), रूम कूलर (200W तक), 0.5HP का पानी का पंप, किचन चिमनी, पंखे और एलईडी लाइट्स बैटरी कम्पैटिबिलिटी 80Ah से 230Ah तक की सभी फ्लैट वारंटी 3 साल (36 महीने) की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें शानदार लोड हैंडलिंग और प्योर साइन वेव स्मार्ट रिमाइंडर्स और डिस्प्ले 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बैटरी अलग से लेनी होबैटरी अलग से लेनी होगीगी नॉन-इन्वर्टर (सामान्य) फ्रीज के लिए सीमित

वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और बिना रुकावट इंटरनेट सर्फिंग के लिए बिजली कटने के दौरान वाई-फाई और पीसी का चालू रहना बेहद जरूरी है। APC Back-UPS BX600C-IN (600VA / 360W) इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प है। ग्लोबल ब्रांड श्नाइडर इलेक्ट्रिक के इस यूपीएस को खास तौर पर भारतीय घरों की बिजली समस्याओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह आपके वाई-फाई राउटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे को अचानक होने वाले पावर कट और खतरनाक वोल्टेज फ्लक्चुएशन (उतार-चढ़ाव) से सुरक्षित रखता है।

Specifications पावर कैपेसिटी 600VA / 360 Watts इनपुट वोल्टेज 230V AC सॉकेट्स 3 x इंडियन 3-पिन सॉकेट्स (सभी में बैकअप और सर्ज प्रोटेक्शन शामिल) बैटरी का प्रकार मेंटेनेंस-फ्री सील्ड लेड-एसिड बैटरी क्यों खरीदें बिना रुकावट वाई-फाई सर्ज प्रोटेक्शन वाले 3 सॉकेट्स कॉम्पैक्ट और साइलेंट डिज़ाइन स्मार्ट अलार्म और LED इंडिकेटर्स क्यों खोजें विकल्प लगातार वाई-फाई और इंटरनेट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।