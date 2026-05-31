बिजली कटौती से पाएं आजादी: Amazon पर मिल रहे हैं ये दमदार इनवर्टर, दिन-रात चलेंगे पंखे और कूलर!
गर्मियों में बार-बार होने वाली बिजली कटौती से निपटने के लिए Amazon पर बेहद किफायती और बिजली बचाने वाले Inverters और UPS उपलब्ध हैं। इस लेख में आपके बजट और घर की जरूरतों के अनुसार सबसे टिकाऊ पावर बैकअप विकल्पों की लिस्ट दी गई है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों की शुरुआत होते ही बिजली कटौती हर घर की सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाती है। कड़कती धूप और उमस के बीच पंखे-कूलर बंद होने से परेशानी तो बढ़ती ही है, साथ ही वाई-फाई बंद होने से घर से काम करने वालों का रूटीन भी बिगड़ जाता है। ऐसे में एक मजबूत पावर बैकअप होना बेहद जरूरी है। फिलहाल, ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर बजट-फ्रेंडली और एडवांस इनवर्टर और होम यूपीएस की एक बड़ी रेंज बेहतरीन ऑफर्स के साथ मिल रही है।
यहाँ Amazon पर मौजूद कुछ सबसे बेहतरीन, सस्ते और टिकाऊ इनवर्टर और यूपीएस के विकल्प दिए गए हैं। ये सभी डिवाइस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि ये कम बिजली की खपत करते हैं और आपके मंथली बिजली बिल को कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा, लिस्ट में वाई-फाई राउटर के लिए खास छोटे यूपीएस भी शामिल हैं, जो लाइट कटने के बाद भी इंटरनेट को बिना रुकावट चालू रखते हैं।
अगर आप भी इस गर्मी में बिना किसी बाधा के ठंडी हवा, टीवी और नॉन-स्टॉप इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक डील्स के साथ अपने घर के लिए एक सही पावर बैकअप चुन सकते हैं।
1. Geonix UPS 1000VA / 600W – BIS Approved Uninterruptible Power Supply for Desktop PCs | Automatic Voltage Regulator, Auto Restart, Cold Start Function – Black
गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती के दौरान डेस्कटॉप कंप्यूटर, वाई-फाई राउटर और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद होने से बचाने के लिए एक भरोसेमंद यूपीएस का होना बहुत जरूरी है। Geonix UPS 1000VA / 600W (Model: GXUPS1000VA) एक ऐसा ही शानदार और किफायती विकल्प है। यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित है, जो इसकी सुरक्षा और परफॉर्मेंस की गारंटी देता है। ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर और कोल्ड स्टार्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाला यह यूपीएस आपके महंगे गैजेट्स को पावर सर्ज और अचानक होने वाले डेटा लॉस से सुरक्षित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार पावर बैकअप
ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेशन
ऑटो रीस्टार्ट फीचर
BIS अप्रूव्ड सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
लिथियम-आयन बैटरी के मुकाबले थोड़ी भारी
हैवी लोड के लिए नहीं
2. Luminous Inverter & Battery Combo for Home, Shop & Office – Eco Volt Neo 1050 (900VA/12V) Sine Wave Inverter + RC18000 150Ah Tall Tubular Battery | 36M Warranty on Inverter & Battery
गर्मियों के मौसम में लंबे पावर कट से निपटने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद पावर बैकअप का होना बेहद जरूरी है। Luminous Eco Volt Neo 1050 इनवर्टर और RC18000 150Ah टॉब ट्यूबलर बैटरी का यह कॉम्बो घर, दुकान और छोटे ऑफिस के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन सॉल्यूशन है। यह एक प्योर साइन वेव इनवर्टर है, जो आपके घर के कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिना किसी आवाज और झटके के सुरक्षित तरीके से चलाता है। इस कॉम्बो की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हैवी लोड जैसे कि रेफ्रिजरेटर और बड़ी एलईडी टीवी को भी बिजली कटने के दौरान आसानी से संभाल लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी
शानदार लोड कैपेसिटी
लॉन्ग-लास्टिंग ट्यूबलर बैटरी
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
घर में थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत
नॉन-रिटर्नेबल
3. Microtek Combo – SMART Hybrid NEW 1275 1115VA/925W Pure Sine Wave Inverter (12V) + 12.8V 100Ah LiFePO4 Deep Cycle Battery | Fast Charge | Fans, TV, Laptop, Router Backup Combo
अगर आप इस गर्मी में ट्रेडिशनल (पुरानी टेक्नोलॉजी वाली) भारी-भरकम लेड-एसिड बैटरी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो Microtek SMART Hybrid New 1275 इनवर्टर और 100Ah Lithium (LiFePO4) बैटरी का यह कॉम्बो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यह नेक्स्ट-जेन पावर बैकअप सिस्टम है जो प्योर साइन वेव आउटपुट और सुपर-फास्ट चार्जिंग वाली लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ आता है। यह आपके घर और ऑफिस के कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स को न सिर्फ बिना रुकावट पावर देता है, बल्कि इसका कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन घर में जगह भी बहुत कम घेरता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस लिथियम टेक्नोलॉजी
सुपर फास्ट चार्जिंग
जीरो मेंटेनेंस
प्योर साइन वेव और स्मार्ट हाइब्रिड स्विचिंग
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत ज्यादा
फ्रीज या भारी लोड के लिए नहीं
4. Artis 2000VA Line Interactive UPS for Personal/Gaming Computers, Desktop PCs, Laptops, Routers, Networking Devices and Gaming Consoles with 16A Input Plug.
अगर आप एक हैवी-ड्यूटी पर्सनल कंप्यूटर, हाई-एंड गेमिंग पीसी या गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली कटौती के दौरान आपको ज्यादा पावर बैकअप और सुरक्षा की जरूरत होती है। Artis 2000VA Line Interactive UPS खास तौर पर इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2000VA / 1200W की भारी क्षमता वाला यह यूपीएस आपके गेमिंग और वर्क स्टेशन को अचानक बंद होने से बचाता है। इसमें लगा ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करता है, जिससे आपके महंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पावर क्षमता
लंबा बैकअप टाइम
AVR और सिमुलेटेड साइन वेव
कोल्ड स्टार्ट और ऑटो रीस्टार्ट
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य छोटे सॉकेट में यह फिट नहीं
प्योर साइन वेव नहीं
5. ZEBRONICS MLS755 Line Interactive UPS System, 600VA / 360W, Microcontroller Based, Supports Micro Load, Go to Power Backup & Protection for Home Office, Desktop PC, Routers & Home Electronics, Black
गर्मियों में बिजली कटौती के दौरान अगर आपका वाई-फाई राउटर या होम सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाए, तो इंटरनेट और सुरक्षा दोनों ठप हो जाते हैं। ZEBRONICS MLS755 Line Interactive UPS (600VA / 360W) खास तौर पर इसी समस्या को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक 'माइक्रो लोड यूपीएस' (Micro Load UPS) है, जिसका मतलब है कि यह कम बिजली खपत करने वाले डिवाइसेस जैसे वाई-फाई राउटर, सेट-टॉप बॉक्स और सीसीटीवी कैमरों को लंबे समय तक चालू रख सकता है। एडवांस माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल के साथ आने वाला यह बजट-फ्रेंडली यूपीएस आपके घर और ऑफिस के छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक परफेक्ट पावर बैकअप पार्टनर है।
Specifications
क्यों खरीदें
माइक्रो लोड के लिए बेस्ट
एडवांस 3-टियर बैटरी मैनेजमेंट
वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज
मजबूत मेटल बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग या बड़े पीसी के लिए नहीं
1 साल की वारंटी
6. V-Guard Prime 1150 Mili Inverter for Home, Office & Shop | 1000VA / 12V Pure Sine Wave | Multi-Ion & Lithium Battery Compatible | Fast Charging | LED Display | Easy Installation | 3-Year Warranty
गर्मियों के मौसम में घर और दुकान के लिए एक स्मार्ट और एडवांस इनवर्टर की तलाश कर रहे हैं, तो V-Guard Prime 1150 Mili Inverter (1000VA / 12V) एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक प्योर साइन वेव इनवर्टर है जो आपके घर के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ग्रिड जैसी सुरक्षित बिजली देता है। इस इनवर्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सटैलिटी है—यह न सिर्फ सामान्य लेड-एसिड बैटरियों के साथ काम करता है, बल्कि आधुनिक लिथियम बैटरी के साथ भी पूरी तरह कंपैटिबल है। बैटरी वाटर टॉपिंग रिमाइंडर और ग्रेविटी बिल्डर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह इनवर्टर गर्मियों के लंबे पावर कट के लिए एक भरोसेमंद पावर बैकअप है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार लोड हैंडलिंग और प्योर साइन वेव
स्मार्ट रिमाइंडर्स और डिस्प्ले
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी अलग से लेनी होबैटरी अलग से लेनी होगीगी
नॉन-इन्वर्टर (सामान्य) फ्रीज के लिए सीमित
7. APC Back-UPS BX600C-IN 600VA / 360W UPS | Backup for WiFi Router, Desktop PC & CCTV | 3 Power Backup Outlets | 2 Year Warranty | Ideal for Home Office & Online Classes
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और बिना रुकावट इंटरनेट सर्फिंग के लिए बिजली कटने के दौरान वाई-फाई और पीसी का चालू रहना बेहद जरूरी है। APC Back-UPS BX600C-IN (600VA / 360W) इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प है। ग्लोबल ब्रांड श्नाइडर इलेक्ट्रिक के इस यूपीएस को खास तौर पर भारतीय घरों की बिजली समस्याओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह आपके वाई-फाई राउटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे को अचानक होने वाले पावर कट और खतरनाक वोल्टेज फ्लक्चुएशन (उतार-चढ़ाव) से सुरक्षित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना रुकावट वाई-फाई
सर्ज प्रोटेक्शन वाले 3 सॉकेट्स
कॉम्पैक्ट और साइलेंट डिज़ाइन
स्मार्ट अलार्म और LED इंडिकेटर्स
क्यों खोजें विकल्प
लगातार वाई-फाई और इंटरनेट
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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